La Nueva. con Lucía Tacchetti: felicidad en la previa a Babasónicos

Por Franco Pignol



Las vueltas de la vida. Después de tres años de su último show en nuestra ciudad, la bahiense Lucía Tacchetti fue elegida para telonear a Babasónicos en el Club Estudiantes (Santa Fe 51). Eso será esta noche, desde las 21 y ya podés sacar tu entrada por Ticketbahía.



La cantante y compositora vive en Madrid hace unos años, pero está afuera de la ciudad hace mucho más, ya que anteriormente residió en Buenos Aires. Por esa razón la alegría de esta noche será doble: toca nuevamente en Bahía, en un escenario emblemático, con una banda top nacional.

“Estoy super ansiosa y con muchas ganas. Esto es culminar un año en el que pasaron muchas cosas. Me pone muy feliz que sea acá. Este es el cierre de año especial, creo que no me lo voy a olvidar más. Tocar en una cancha de básquet es una locura”, aclaró Tacchetti.

—Te trató muy bien 2022. Empezaste tocando en el Lollapalooza Argentina.

—¡Sí! Era un concierto que tenía que dar en 2020 y se canceló una semana antes de que suceda, entonces tenía una carga emocional muy grande. Tuve el honor de que me vuelvan a convocar y poder estar este año. Sentí que tenía que cumplir ese pendiente.

—¿Cómo te fue?

—Fue un show increíble en Buenos Aires, no me lo olvido más. Es un festival al que yo fui muchas veces como audiencia. Por eso, estar arriba del escenario para mi fue un sueño gigante.

—Después ganaste un premio.

—A la semana siguiente me fui a México por un premio que gané de Vans, elegida como la mejor artista de América en 2020. Luego arranqué una gira de un mes junto a una banda de Canadá (Holy Fuck). Anduvimos por Reino Unido, Francia, Holanda y Bélgica. Fueron 20 días y 17 shows, fue un sueño cumplido, la gira de mi vida. A nivel personal fue un aprendizaje inmenso.