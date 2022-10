D'Onofrio aseguró que sobre fin de año se implementará el boleto gratuito en Bahía

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, aseguró hoy que sobre fin de año se implementará el Boleto Universitario Gratuito en nuestra ciudad y en el resto del interior bonaerense. Además, manifestó que se está trabajando en la puesta en funcionamiento del sistema SUBE en los colectivos de larga distancia, como la línea 319.

"Antes de fin de año podríamos estar implementándolo y, además, con nuevos desafíos –dijo–. La instrucción que me ha dado (el gobernador) Axel Kicillof es la de seguir ampliando derechos".

El funcionario aclaró que la medida se encuentra "en la etapa de recopilación de datos de los alumnos, para poder enviar el listado de cada universidad". Además, reconoció que la idea es incorporar -en 2023- a los institutos terciarios o de formación.

Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur.

"Cada una de ellas tiene que generar el padrón en base a su criterio de alumno regular. Luego, empezaremos a trabajar con Nación y los servicios para nominalizar la tarjeta SUBE", continuó.

D'Onofrio señaló que cada estudiante recibirá, con su nombre, la tarjeta correspondiente, que en forma mensual recibirá una recarga de 45 viajes.

Con respecto a los fondos para la implementación del boleto gratuito, que correrán por parte del gobierno bonaerense, señaló que "sería mucho más sencillo transferir los subsidios a la universidad y que cada una de ellas interactúe con los alumnos; pero son cuestiones por determinar".

Vamos a instalar balanzas dinámicas y cámaras especiales en las rutas, que permitan, sin que el camión se detenga, conocer su peso y patente y, a partir de ahí, saber qué vehículo está circulando en regla y cuál no", explicó D'Onofrio.

Por otro lado, reiteró que la situación particular de los estudiantes de Punta Alta, que por el momento no podrían acceder al beneficio porque la línea 319 no cuenta con lector de tarjetas SUBE, todavía se está analizando. Por ley, recordó, no se puede aplicar el boleto gratuito donde no funciona este sistema.

Andrea Savoretti, rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste.

"Estamos pensando cómo resolvemos esta cuestión. Lo mismo pasa con los estudiantes de la zona –señaló–. Debemos reconvertir algún servicio para transformarlo en urbano, que una Bahía con Coronel Rosales y que, de esta manera, se aplique automáticamente el beneficio".

Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

De la conferencia del ministro participaron, entre otros, el Doctor Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur; la Doctora Andrea Savoretti, rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, y el Magister Carlos Vera, vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca.