Jorge D'Onofrio: "Haremos lo necesario para que los universitarios accedan a la SUBE"

El ministro Jorge D'Onofrio aseguró hoy, en Punta Alta, que "vamos a tratar de reconvertir lo que sea necesario para que el próximo ciclo lectivo los chicos (estudiantes universitarios puntaltenses y de Bahía Blanca) puedan obtener el beneficio de la tarjeta SUBE. Estamos analizando las distintas posibilidades".

El titular de la cartera de Transporte a nivel provincial sostuvo que esta mañana estuvo charlando, al respecto, con el intendente rosaleño Mariano Uset.

"No nos vamos a quedar en que la normativa dice tal cosa y no se puede", manifestó y luego aclaró: "La ley expresa que a la empresa que tiene un trayecto de unos 30 kilómetros, no se le puede aplicar SUBE. Entonces, tenemos que trabajar en la norma y generar las condiciones con esa firma transportista o con otras. Lo importante es 'encontrarle la vuelta' para que los chicos de Punta Alta y Bahía obtengan el beneficio".

"Está la mejor buena voluntad, tanto de los municipios como de la Provincia para llegar a una solución", aseveró.

El funcionario bonaerense presidió, en el Teatro Colón, la entrega de los pases multimodales, que surgieron a partir de la Ley Nacional de Discapacidad.

"Lo que estamos haciendo es cumplir con la demanda después de un tiempo de haberla discontinuado. Con los de hoy, estamos superando los 46 mil pases otorgados en 114 municipios", remarcó.

Al mismo tiempo, sostuvo que en el corto plazo "empezaremos a trabajar con las renovaciones. Y, además, estamos elaborando un convenio con Trenes Argentinos porque la ley no lo contemplaba y pretendemos incluir el transporte ferroviario".