Rodrigo Palacio, el basquetbolista: jugó en alpargatas, se mezcló en la Maxi Liga y hoy debuta en Italia

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La aparición de Rodrigo Palacio en el básquetbol, a los 40 años, sorprendió al mundo en general, porque su trayectoria rica e internacional transcurrió como futbolista.

No obstante, para los bahienses, esta decisión del Pala no hace más que ratificar el sentimiento por el deporte que supo practicar oficialmente en nuestra ciudad.

“Siempre tuvo en la cabeza que cuando se retirara del fútbol iba a jugar al básquet. Lo que pasó ahora no es casualidad”, contó Miguel Loffredo, quien lo dirigió en La Falda en diferentes categorías.

“Hubo un partido de Cadetes que venía de jugar al fútbol, se olvidó las zapatillas de básquet y jugó en alpargatas. Metió como 40 puntos, je”, recordó el Colo, en una de sus anécdotas.

Rodrigo jugó en Mini, Preinfantiles (15 partidos, en 1995, promediando 16,40 puntos), Infantiles (19, en 1996, con 15,53 ppj.), Cadetes (54, en 1997 -18,12 ppj.- y 1998 -28,61 ppj.-) y algo de Juveniles (ocho en 1999 -18,13 ppj. y uno en 2000 -23 puntos-), de acuerdo con las estadísticas oficiales de Roberto Seibane.

Con la 7 de los infantiles de La Falda.

En la foto, Pala aparece con la 7, en categoría Infantiles. El resto, arriba Martín Bustos, Mariano González, Fabián Conde, Pablo Pérez y Miguel Loffredo (DT). Abajo: Sergio Kovalenko, Feliciano Schell, Nicolás De Mattía, Sebastián Tachetti y Hernán Gallorini.

“Tuve la suerte de ser entrenador de él y, también, jugar con él. Jugaba de 1 o 2 (base o escolta), era muy hábil. No metía mucho de tres puntos, algo que fue adquiriendo de más grande”, puntualizó el Colo.

Rodrigo debutó antes en Primera al básquet (en el torneo de Segunda local) que al fútbol (el 4 de abril de 1999, en la derrota de Bella Vista, ante Olimpo, 4 a 1).

Buceando en los archivos, hay que remontarse al 30 de septiembre de 1997, cuando Rodrigo ingresó en el equipo superior de La Falda.

“Como La Falda no tenía el piso parquet, jugábamos en distintas canchas y como él vivía a la vuelta de mi casa materna, yo lo llevaba a todos lados. Era medio la mascota del equipo, je”, recuerda Loffredo.

Su primer partido con la máxima categoría del albirrojo Pala lo disputó en el gimnasio de Humboldt 52, aunque habitualmente no jugaban ahí porque aún tenían piso de baldosa.

El resultado fue 92 a 80 a favor de La Falda ante Unión de Río Colorado, equipo que estuvo participando en el torneo de la Asociación Bahiense.

La síntesis:

La Falda (92): S. Montangie (19), M. Loffredo (5), A. Lacerenza (26), F. Ruiz (8), H. Weiman (10), fi; M. Busquets (16), C. Boccatonda (8), D. Dello Russo, M. Lacerenza y R. Palacio. DT: P. De Cascos.

Unión (80): A. Rodríguez (9), H. Ciolino (14), G. Nunzi (6), C. Mara (27), M. Puefil (19), fi; M. Ciolino (5), M. Guiretti, H. Anduelo y L. Palacio. DT: G. Cordomi.

Arbitros: Alejandro Ramallo y Martín Palma.

Ese equipo terminó sexto en la temporada, con 2 partidos de Rodrigo, misma cantidad que disputó en 1998, mientras que en 1999 participó en 3 encuentros.

Después de este recorrido, Palacio se volcó por completo al fútbol. Y todo su talento lo canalizó en diferentes canchas del mundo, inclusive, llegando a participar de dos mundiales con la camiseta argentina.

No obstante, siempre se hacía un hueco para despuntar el vicio con el básquetbol.

“En los recesos con el fútbol se sumaba a entrenar con el equipo de Segunda de La Falda y jugaba de igual a igual. Tenía mucha calidad”, destaca Loffredo.

No solo eso, también se sacó las ganas participando oficialmente de la Maxi Liga, aunque con mucha precaución, porque, claro, aún estaba bajo contrato.

Ya en su última estadía en la ciudad, previo a la pandemia, al término de un partido tuvo un gesto que sorprendió a un rival.

"Durante el partido le dije 'tremendo pantalón tenés, Pala', y él me respondió que lo había traído de Estados Unidos. Cuando salíamos me llamó, se lo sacó y me lo regaló: 'ya me vuelvo a Italia', me dijo. ¡Yo no lo podía creer...!", aseguró Sebastián Dodero.

"Ah, tengo que reconocer que ese partido nos cagó a pelotazos, je", admitió.

De ese último encuentro oficial ya pasaron poco más de dos años y hoy Rodrigo volverá a sentir la adrenalina de jugar por los puntos.

Debutará en la serie D (quinta categoría) en Italia, con la camiseta de Garegnano 1976, frente a Pallacanestro Tromello.

¿Alguna duda que lo disfrutará como siempre lo hizo en La Falda...? Ninguna.