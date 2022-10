"Debería haber un solo acto por el 17 de octubre y estar encabezado por Alberto Fernández"

El diputado nacional oficialista Eduardo Valdés cuestionó las múltiples convocatorias del Frente de Todos en celebración del Día de la Lealtad peronista y expresó que los cuatro actos, en simultáneo, exponen la división de la coalición gobernante.

"Creo que refleja el estado en el cual está el Frente de Todos, lo que no quiere decir que sea un estado irreversible, pero debería haber un solo acto en Plaza de Mayo, y debería estar encabezado por quien es el presidente del PJ, Alberto Fernández", expresó el diputado en diálogo con la 990.

En la misma línea, agregó: "Tendremos mucho trabajo en las horas que vienen, pero es un diagnostico irreversible de lo que está pasando hoy en el Frente de Todos, en ver la divisiones que hay para un acto. Me duele el Frente de Todos y por eso digo lo que digo".

El diputado enfatizó en la necesidad de una foto de unidad entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que "sería el resultado de que se dialogue y se compartan decisiones", y cuestionó que desde sectores cercanos al mandatario hayan dejado trascender que los cambios en el Gabinete fueron tomados en soledad.

"No compartí la decisión de cambiar de gabinete y de ostentar que no se hablaba con Cristina ni con Massa en los cambios de ministros de la semana pasada. Por todo eso es que hoy hablamos de los actos divididos, y eso no nos hace bien", argumentó, y sumó: "Es un síntoma grave de la relación intrafrente y más ostentarlo mediáticamente, decir que los iban a nombrar sin avisar".

Asimismo, manifestó: "Creo en la gran oportunidad que tiene el Frente de Todos, y la clave es que estamos unidos. Este sería el punto de inflexión y que de acá en adelante es necesario reconstruir esa unidad".

Por último, Valdés criticó a la oposición de Juntos por el Cambio, y habló de los polémicos dichos de Lilita Carrió, en la noche del sábado en el programa de Mirtha Legrand, sobre el espionaje que padeció bajo la presidencia de Cambiemos. "Me sorprende que van contando anécdotas de espionaje político en cuotas. Empezó Facundo Manes, que me pareció muy fresco y natural, lo masacraron, y ahora apareció Carrió, a pesar de haber criticado a Manes. Ella dijo que nadie la había espiado como la espiaron en el gobierno de Cambiemos", sostuvo.

"Así como critico al gobierno de Alberto Fernández en una cosa del día del 17 de octubre, debo decir que en este Gobierno no ha habido ningún acto de espionaje. El trabajo de Cristina Caamaño, que está haciendo ahora (Agustín) Rossi, es impecable", concluyó. (NA)