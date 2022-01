"Vamos a demostrar que tenemos dientes y corazón", dijo Iván Catani

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Bahía Basket recibirá este domingo a Gimnasia (La Plata) en otro partido correspondiente a la segunda fase de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol.

Se jugará a partir de las 20.30 en el Dow Center, donde van a dirigir los árbitros José Luis Lugli, Franco Anselmo y Alejandro Vizcaíno.

El equipo dirigido por Laura Cors retomó su agenda el viernes con derrota ante Quilmes, que marcó su tercera caída en fila (14º, con 2 ganados y 3 derrotas). Lo hizo en medio de bajas importantes (6) en la estructura del equipo, un panorama que se repetirá hoy ante el Lobo.

Pero uno de los aspectos positivos que dejó la reanudación en la segunda fase para Bahía fue el debut del alero Iván Catani. El bahiense regresó del ascenso italiano ante la chance en nuestro medio y quedó habilitado el mismo día del partido.

“Estaba jugando en Italia. Vi la posibilidad de volver a Bahía y ni lo dudé. Es el lugar donde siempre quise jugar: en mi ciudad y en el equipo profesional. Algo muy gratificante saber que en la tribuna están mamá y papá viéndome y encima haciendo lo que me gusta en un lugar tan lindo como el Dow Center”, dijo Catani.

La entrenadora Laura Cors y las indicaciones a su equipo en el tiempo muerto.

“Cuando se dio la oportunidad de venir al mejor lugar donde uno puede desarrollarse, ni lo dudé y me tomé el avión”, agregó el jugador de 23 años y 1m98.

Bahía no contará nuevamente con Ezequiel Paz, Facundo Tolosa, Valentín Simondi, Gabriel Novaes, Tiziano Prome y Valentín Forestier. Y a propósito de bajas, Gimnasia también las padecerá: no tendrá a Nicolás Gianella (molestia en una muñeca) ni a Marcos Rizzo y Joaquín Acuña por ser positivos de COVID-19. Como además hay tres juveniles bajo protocolo sanitario, la ficha de Rizzo fue reemplazada por Francisco Adriani, un U23 del club platense.

“La verdad que me bajé del avión y me enteré de los casos de COVID que había en el equipo. Y me adelantaron que tal vez iría a tener muchos minutos por este tema. Dije que sí, obviamente. Me hisopé y cumplí con el aislamiento”, contó Catani sobre el panorama sanitario en el plantel de Bahía.

El nuevo refuerzo exhibió en su debut las condiciones y el roce ganado tanto en Liga Nacional como en el ascenso de España e Italia, para convertirse en el goleador del local.

Catani, procurando lograr el rebote ofensivo que quedará para Quilmes.

“Durante el partido estuve muy tranquilo, con muchas ganas de jugar. Se dio todo bien. Conocía a algunos de los chicos, por eso creo que me amalgamé más rápido. Y los chicos juegan muy bien, se nota que entrenan con mucho nivel y están muy predispuestos”, expresó.

Para Gimnasia el juego de hoy significará retomar la competencia después de haberle ganado a Racing (Chivilcoy) 88-83 el 11 de diciembre pasado. El Lobo está 9º, con 2 ganados y 2 derrotas.

“Estamos pensando en lo mismo que el viernes: competir. Tenemos muchas bajas pero los chicos están muy capacitados. Ayer (por el viernes) le pusieron mucha garra, mucha personalidad. Juegan muy bien al básquetbol. Vamos a competir. Si se puede ganar, ganaremos. Vamos a demostrar que tenemos dientes y corazón, además de jugar bien al básquet”, concluyó Catani.