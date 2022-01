Informe especial: El cine en la telaraña de una temporada atípica

Por Christian Severini

Especial para La Nueva.

Antes de comenzar es oportuno tener en cuenta que el Covid-19 en la ciudad de Bahía Blanca arrojó el siguiente panorama en las salas de cine: cierre de 360 días; primera reapertura del 11 de marzo al 2 de mayo; inactividad nuevamente hasta el 16 de junio y al día siguiente la segunda reapertura.

Como múltiples rubros, incluidos los relacionados con el arte, el negocio cinematográfico transitó por vaivenes impensados antes de 2020. La realidad, claro, resultó mucho más grave y triste que cualquier ficción posible.

En principio con aforo reducido y protocolos, las salas vivieron la mayoría de los meses del año que pasó con resultados desiguales, por lo menos hasta el último trimestre. En octubre comenzó una muy lenta recuperación, motorizada por el subgénero favorito del público: el superheroico.

La gran vuelta del amigable vecino

Si "Venom: Carnage liberado" y "Eternals" fueron la punta de lanza, el debut de "Spider-Man: Sin camino a casa", el 15 de diciembre, brindó la feliz sensación de un retorno a 2019: múltiples funciones agotadas y gritos y aplausos de los espectadores.

La tercera parte de la saga protagonizada por Tom Holland como el Hombre Araña, donde confluyen varios personajes del lado del Mal pero también del Bien, logró un suceso sin precedentes para estos tiempos, en todas partes. Bahía Blanca no escapó al fenómeno.

A "Sin camino a casa" le bastaron 8 días para ser la película más rendidora del año en la ciudad: 19.653 tickets vendidos entre los complejos Cinemacenter y Cines del Centro, duplicando todo el recorrido de la anterior campeona, "Rápidos y furiosos 9" (9.606).

En la Argentina sobrepasó el millón de localidades en su primer período mié-dom (1.134.871), mientras que su apertura mundial fue de 600,8 millones de dólares, la tercera más grande después de "Avengers: Endgame" y "Avengers: Infinity War".

Aún le queda un largo trayecto.

Estrenos y concurrencia

La temporada 2021 se ubicó muy lejos de la era prepandémica. En Bahía Blanca se estrenaron 92 films, menos de la mitad que en 2019 (188).

El número de lanzamientos argentinos tocó su piso, solo se conocieron 5.

Según las cifras registradas por la consultora Ultracine, asistieron a las salas locales 135.317 personas. Es decir, un 24,5 % del público de 2019 (551.499)".

¿Las reposiciones exhibidas? 9.

En el país, de acuerdo al INCAA, se produjeron 397 estrenos (incluyendo muestras, festivales y otros), a diferencia de los 664 de hace tres años. Hubo 172 novedades nacionales, la mayoría de escasísimo y hasta casi nulo alcance.

En tanto, en el territorio argentino se cortaron 13.309.200 entradas, una caída del 71,6 % en relación al período mencionado (46.871.036).

Las más vistas

Durante el año, las preferencias de la audiencia masiva se alternaron, principalmente, entre la novena aventura de Vin Diesel y cía, el enfrentamiento de Godzilla y King Kong, y los infaltables personajes de la factoría Marvel.

Del simbionte Venom al grupo multiétnico de los Eternals, todos convocaron en mayor o menor medida. Hasta la llegada arrasadora de Spider-Man.

La coproducción de Sony Pictures y Marvel Studios se llevó, en la ciudad, el 19,3 % del público total. Su concentración en el plano nacional fue del 18,3 %.

Top 10 anual local

1) "Spider-Man: Sin camino a casa": 26.201 espectadores.

2) "Rápidos y furiosos 9": 9.606.

3) "Venom: Carnage liberado": 7.368.

4) "Godzilla vs. Kong": 6.513.

5) "Encanto": 5.867.

6) "Eternals": 5.641.

7) "Space Jam: Una nueva era": 5.343.

8) "Los Croods 2: Una nueva era": 3.809.

9) "Un jefe en pañales 2: Negocios de familia": 3.777.

10) "El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo": 3.728.

Fuente: Ultracine.

En nuestro país se reiteraron casi todas las elegidas por los bahienses. La nueva aventura de Spidey vendió 2.439.887 localidades, recaudando 1.276,5 millones de pesos.

Con sus abultados números, el 22 de diciembre "Sin camino a casa" desplazó a "El Hombre Araña" como la adaptación cinematográfica más exitosa de la creación de Stan Lee y Steve Ditko. La película con Tobey Maguire había congregado, en 2002, a 1.689.960 personas.

El mal año del cine argentino

Solo fueron sombras para el cine nacional en 2021. Las películas encabezadas por las figuras llamativas se ausentaron, algunas pospusieron su salida para 2022, y el resultado fue el de la peor repercusión de la historia.

Apenas 1.610 espectadores sumaron las cinco exhibidas en la ciudad, distribuyéndose de la siguiente manera: "La noche mágica", 481; "Ex casados", 413; "Cato", 347; "Yo nena, yo princesa", 323; y "La panelista", 46.

A lo largo de la Argentina, los títulos cortaron 271.720 tickets (un 2 % del total general). "Cato", el debut actoral del músico Tiago PZK, sobresalió con 63.052.

El otro cine

Entre las superproducciones pasatistas, se colaron algunos de los mejores largometrajes del año destinados al público adulto mayor; no obstante fracasaron de manera categórica.

El temor por el coronavirus fue determinante. Situación que se reiteró en los Estados Unidos, según informó el sitio especializado Variety.

Así, las oscarizadas "Nomadland" y "El padre", la última de y con Clint Eastwood, "Cry Macho", y las integrantes de la nueva temporada de premios, como "CODA: Señales del corazón", "La crónica francesa" y "Rey Richard: Una familia ganadora", pasaron sin pena ni gloria.

"La casa Gucci", dirigida por Ridley Scott, se distinguió del resto por ser la única que concitó algo de interés: vendió 1.065 localidades en la ciudad y 120.412 en el país. Poco, pero mejor que nada.

La supremacía de Oriente

China revalidó el dominio de la taquilla mundial, conseguido por primera vez en 2020, y cerró el año siendo el mercado cinematográfico más importante de todos (casi el 40 % del total).

Registró ingresos de alrededor de 7.400 millones de dólares, más del doble que el período anterior, mayormente con producciones propias debido a la política nacionalista de su Gobierno.

Solo exhibió un puñado de películas norteamericanas, dejando de lado, nada menos, que a los tanques de Marvel. De todas formas, ningun film asiático generó lo que "Spider-Man: Sin camino a casa".

La empresa del rectángulo rojo y letras blancas recaudó en el mundo 2.931,7 millones de dólares, con sus cinco largometrajes.

Top 5 anual mundial

1) "Spider-Man: Sin camino a casa": US$ 1.217,5 millones.

2) "The Battle at Lake Changjin": US$ 902,5 millones.

3) "Hi, Mom": US$ 822 millones.

4) "Sin tiempo para morir": US$ 774 millones.

5) "Rápidos y furiosos 9": US$ 726,2 millones.

Fuente: Box Office Mojo.

Las expectativas del negocio del cine en 2022 son esperanzadoras, pero ante el avance de la variante ómicron, todo dependerá de las medidas de seguridad y la vacunación, para prevenir y controlar las consecuencias de la mejor manera.

Si bien pueden postergar su desembarco, los principales títulos que se anuncian son "Uncharted: Fuera del mapa" (febrero); "Batman" y "Morbius" (marzo); "Sonic 2" y la tercera entrega de "Animales fantásticos" (abril); "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" y "Top Gun: Maverick" (mayo); y "Lightyear" y "Jurassic World: Dominio" (junio). Continuará.