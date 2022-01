Guido Pella y Stephanie Demner esperan su primera hija: "Es una nena y se llama Ariana"

Este lunes se conoció una gran noticia que involucra al tenista bahiense Guido Pella y a la modelo Stephanie Demner: serán padres por primera vez.

“¡EMBARAZADOS! Felicitaciones @stephaniedemner y @guido_pella Están de 15 semanas esperando la llegada de su primer bebé. Es una nena, y se llama Ariana. Éste era el embarazo que les anticipé en #LAM en diciembre que no podía contar”, anunció Ángel De Brito en su cuenta de Instagram, junto a las capturas del chat que mantuvo con la influencer y en el que confirma la novedad.

“Estaba esperando tu mensaje jaja. Te juro. Obvio que lo vas a subir vos primero, pero todavía no saben ni nuestros papás, solo amigos íntimos. Estoy de muy poquito, un mes y medio nomás”, es la respuesta que Demner le dio al periodista el pasado 12 de diciembre. El conductor de Los Ángeles de la Mañana decidió guardar el secreto para respetar los tres meses de rigor, hasta que este lunes lo reveló con el consentimiento de ella.

Minutos más tarde, la pareja confirmó la noticia a través de un posteo compartido por ambas cuentas en Instagram. “Y así arrancó nuestro año… esta familia se agranda y no damos más de la felicidad. ¡Te esperamos bebita hermosa!”, escribió Stephanie junto a una foto con Guido. El posteo de inmediato explotó de “me gusta” y de comentarios que los felicitaron por la pequeña en camino.

La influencer y el reconocido tenista comenzaron a salir a mediados de 2018 y, según contó Stephanie a Infobae, fue ella quien dio el primer paso en la relación. “¡Lo re busqué yo! Soy amiga de Mariano Zabaleta y del Peque Schwartzman. (A Pella) lo vi en la Copa Davis en el Instagram del Peque y empecé a preguntar por él, le pasaron mi número y, después de chatear durante un mes, nos vimos. Desde ahí no nos separamos más”, contó en aquella oportunidad.

Más adelante, durante un romántico viaje en 2019, Guido le hizo la gran propuesta. “Cuando creía que todo era perfecto entre nosotros, una vez más me demostraste que podía ser aún mejor. Espero nunca despertarme de este sueño hermoso que es vivir con vos. Te amo cada día más @guido_pella. Y sí, recontra mil acepto. ¡Nos casamos!”, escribió Demner junto a una foto en la que se los ve felices como nunca y con el imponente castillo de Disneyland París de fondo.

En una entrevista anterior que habían dado juntos, la modelo había explicado qué es lo que la mantiene enamorada del tenista: “Es muy compañero. Es atento, cariñoso; lo que más me gusta es que me apoya, me aconseja, está presente, porque en general los deportistas están enfocados en ellos mismos y él no”, reveló la ex pareja de Juan Martín del Potro y Rodrigo Mora.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus hizo que sus planes se retrasaran y aun no tuvieron la oportunidad de reprogramar la boda, algo que seguramente sucederá más adelante teniendo en cuenta los compromisos laborales de Pella y la inminente paternidad que los espera. (Infobae - La Nueva.)