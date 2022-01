La decisión que llevó al bahiense Agustín Veroli a jugar en Italia

El bahiense Agustín Veroli confirmó en las últimas horas no sólo nuevo equipo de rugby sino también un nuevo destino.

El jugador formado en Argentino se convirtió en refuerzo de Tkgroup VII Rugby Turín, equipo que participa en la Serie A de Italia (grupo 1).

Veroli, de 25 años, cerró una etapa en el rugby español que comenzó en agosto de 2017 cuando fichó por Fénix (Zaragoza) para jugar la División de Honor B.

En 2020, en medio de la pandemia, fue requerido para jugar en Independiente (Santander), en la División de Honor A. Sin embargo tuvo un paso breve y el club lo cortó sin mayores explicaciones.

Sin embargo y dado su talento (fue 8º tryman de la DH B en la 2019-20) lo fichó Gernika de País Vasco para sumarse con la temporada 2020-21 en marcha y club con el que ascendió a la DH A a mediados del año pasado.

Este año volvió a integrar el plantel vasco en la máxima categoría, pero por motivos que el propio Veroli explicó, decidió alejarse.

"Fue fui de Gernika porque no pude ser jugador de formación española. Contaba como fichaje extranjero en el plantel. Y no estaba teniendo minutos, me quedé afuera de una convocatoria. A raíz de eso empecé a buscar club y me salió lo de Italia. Tengo pasaporte así que allá no contaré como extranjero sino como jugador italiano. Una gran ventaja", explicó Veroli, quien podría debutar el 6 de febrero y sigue la huella de Marco Ciccioli, Juan Manuel Doria, Bruno Mantovani, Bruno Mercanti y Mauricio Espasa, entre otros.

Fractura y parate

El fullback Federico Casteglioni tendrá para entre cinco y seis semanas de inactividad en el rugby español.

El domingo pasado, durante el partido que su equipo (Burgos) le ganó a Gernika 33-17 por la fecha 9 de la DH A, sufrió la fractura del pulgar de la mano derecha cuando se jugaba el minuto 35.