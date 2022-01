La promesa del gobernador por las obras de agua y una guerra que promete continuar

-- Hola, Juan, ¿cómo va? Me imagino que habrás festejado como pocas veces haber dejado atrás un año tan duro como el 2021, y no me refiero a lo deportivo.

--En lo deportivo no fue malo, para nada, pero en lo otro tenés razón, fue un año muy difícil, aunque nosotros somos de una generación a la que le tocó soportar desde chicos las 10 plagas de Egipto.

--Tenés razón, los sangrientos 70, el Rodrigazo, la Guerra de Malvinas, dos hiperinflaciones, alzamientos militares, atentados internacionales, cientos de devaluaciones, etc.

--Exacto, y asistimos al crecimiento de la pobreza del 5 al 40 por ciento, pero pese a que somos una generación curtida, el 2021 no fue fácil. Pese a la llegada de la variante más contagiosa del Covid- 19 a Bahía, me refiero a ómicron, hay que ser optimistas y ponerle muchas fichas al 2022.

--¿Sabés algo de cómo llegó a Bahía? ¿Fue a partir de una familia que había viajado a España?

--En parte, de esa familia de cuatro personas, que llegó hace unos 10 días y ahora tuvieron el resultado: tres dieron positivo. Otros dos casos llegaron desde Córdoba y hay un restante del que no tengo mayores datos.

--¿Terminamos el año peor de lo que se esperaba?

--No creas, los que saben creo que en el fondo esperaban un escenario mucho peor, aunque dicen que habrá que ajustarse los cinturones porque el mar está agitado.

--¿Por qué estimaban que iba a estar mucho peor?

--Y… fijate la cantidad de fiestas multitudinarias que hubo en diciembre, y no me refiero a las discos al aire libre que proliferaron, autorizadas y no autorizadas, sino incluso a las de los colegios, por darte un ejemplo, con reuniones de 1.000 y 1.500 personas.

--Che, me contaron que hubo una despedida de año muy emocionante en Región Sanitaria I.

--Sí, no sé quién te tiró el dato pero fue así, no sólo porque dejaron atrás un año durísimo, sino porque terminó su carrera, tras 41 años de labor, Mercedes Gaona.

--Me dijeron que se trata de una persona muy querida por todos sus compañeros y directivos.

--Sí, Mercedes se desempeñó en el equipo del Programa Materno Infantil, como asesora de lactancia, y ahora disfrutará de la merecida jubilación

--Che, me quedé pensando, qué poroto te anotaste hace algunas semanas cuando anticipaste lo de la guerra de las fiestas de fin de año…

--Sí, solo me faltó anticiparte que en vez de Villarino el distrito elegido había sido Coronel Rosales. Igual se trata del primer capítulo de lo que promete ser un extenso enfrentamiento comercial por un mercado siempre atractivo como lo es el de los jóvenes y la noche.

--¿Estás seguro?

--Así lo anunciaron desde el sector que terminó haciendo la fiesta en Punta Alta.

--¿Pensás que la puja se puede trasladar este verano a Monte?

--¿Por qué no? O a algún otro distrito de la zona. Estate atento y seguí de cerca la postura que van tomando los funcionarios municipales, los cuales deben velar porque las disposiciones sean cumplidas, por igual, en todas partes.

--Me dejás con la intriga, pero te voy a hacer caso. ¿Qué más tenés?

--Una buena. Si bien el 2021 terminó sin ninguna de las grandes obras de agua en marcha, parece que hay novedades positivas de cara al futuro.

--Avanti entonces…

--No queda otra, amigo. Por lo que sé el intendente se comunicó con el ministro de Infraestructura de la Provincia y este le comunicó que tiene la orden del gobernador Kicillof de priorizar para 2022 el tema del agua para Bahía.

--¿Debo creerte?

--Que el ministro dijo eso seguro, ahora si después se cumple no sé. Incluso señaló que la plata y el compromiso están. Hasta ahora hubo menos problemas que los esperados, pero hay gente que la pasa muy mal.

--¿Del Fondo de Infraestructura Municipal hubo novedades?

--Para Bahía va a haber una buena cantidad de plata adicional para hacer obras e invertir en cámaras.

--No me dijiste nada del tema de la polémica por la reelección.

--En el caso de Bahía no cambia mucho porque Héctor reafirmó que no se va a presentar por más que la ley se lo permita y considera que el espíritu de una sola reelección es el ideal. Igual lo que pasó no deja de preocuparme.

--¿Por?

--En estos casos te das cuenta que cuando hay que tomar una medida y votar a favor de la clase política, la grieta no existe. Acá el que se plantó fue Andrés de Leo, pero después hubo uniformidad.

--Muchos de Juntos lo justificaron porque con las licencias de los intendentes eso sí les permitía elegir indefinidamente. En cambio, con la reforma solo podrán dos mandatos.

--Es verdad, y fijate que en JXC, por ejemplo, el Compa y Abigail Gómez se autolimitaron porque sólo podrán reelegir una vez. Pero insisto en que no hay grietas, fijáte que dos de los tres libertarios votaron esta reforma, aunque sin explicar las razones.

--Raro que no me comentaste nada de la diputada nacional por Córdoba que ni fue a la sesión porque estaba en Disney.

--El caso de la radical Gabriela Brouwer de Koning es una muestra más de lo alejada que está la casta política de la gente, y ni hablar de lo que hizo un diputado provincial santafesino.

--Contame…

--¿No te enteraste? Las fotos de Luis Rubeo, legislador del PJ, y su pareja, de vacaciones en las playas de las Islas Maldivas, en el mismo momento en el que se discutía y sancionaba el Presupuesto provincial, explotaron las redes sociales. Ni siquiera imitó a los más vivos, que lo hacen pero nadie se entera.

--No es para menos, pero también me llama la atención que un diputado peronista elija las islas Maldivas para vacacionar. ¿Raro no?

--Je, je, estás buscando hacerme calentar, ya te conozco amigo, así que mejor pasemos a otros temas.

--Dale, ¿algo de inversiones privadas?

--Nada demasiado nuevo, solo que esta semana los mormones irán a la Muni para empezar a definir los últimos detalles de la obra que comenzarán en breve en Cabrera y Pilmayquén.

--¿Pensás que la explotación de petróleo offshore pasará lejos de Bahía o quizás algo de actividad termine canalizándose por el puerto local?

--Ayer leí en La Nueva. un informe sobre el tema. A fin de año YPF, con Equinor y Shell, comenzarán las exploraciones en un área mar adentro, a unos 300 kilómetros de Mar del Plata. Yo creo que todo el movimiento logístico se hará por ese puerto, pero me parece que estamos ante la posibilidad de algo grande.

-¿Por?

--En el ambiente los que saben dicen que hay petróleo y que en muy buena cantidad. De hecho fijate que un pozo explorado más hacia nuestra zona, en los 60, obtuvo petróleo. Si el rendimiento es el que se supone, habrá actividad para una amplia región que va desde Mar del Plata a Bahía Blanca. Al menos eso dicen los que vienen siguiendo el tema de cerca. Incluso desde YPF se han mostrado optimistas al respecto.

--Esperemos que no sea otra gran bomba de humo.

--Y sí, pero el país es como una familia que vive gastando más de lo que gana, que ya se fumó las joyas de la abuela y ahora está esperando que le caiga el Quini.

--Tal cual, pero empecemos el año con optimismo. ¿Qué más trajiste?

--Me dijeron que en Uno Bahía Club se inaugura una sala de cycle única en el país. No creo que a vos te interese demasiado, pero si querés te paso más detalles.

--Me interesa, dale…

--Tendrá una sala de vanguardia que ofrece una experiencia digital envolvente, 40 bicicletas con monitores que te brindan info detallada del entrenamiento y le permite al profesor poder visualizar el desempeño de todos y cada uno de los alumnos y a su vez proyectarlo en una pantalla gigante con imágenes led y sonido envolvente.

--Como si se tratara de la vida real…

--Sí, dicen que es una experiencia sensorial única, que ofrece multiplicidad de opciones, maximiza resultados, genera datos en tiempo real, permite competencias individuales y grupales, y te ofrece datos e historial de tus entrenamientos.

--Ojo, en una de esas me tiento.

--Mal no te va a venir...

--¿Algo del ámbito judicial para cerrar el año?

--Siempre algo aparece. En estos días se conoció una sanción del Colegio de Abogados a Leandro Aparicio, el asesor legal, entre otros, de la familia de Facundo Castro.

--¿Qué pasó?

--Le aplicaron una "advertencia en presencia del Consejo Directivo" por violar normas de ética profesional, una acusación bastante recurrente contra ese letrado. La resolución del Colegio es de julio y la dictó tras una presentación del fiscal Mauricio del Cero, con quien Aparicio mantiene una ardua discusión pública hace bastante tiempo.

--Pero Del Cero no intervino en el caso Facundo. ¿O estoy equivocado?

--Se trata de una situación ocurrida en la sustanciación de la causa por la muerte de Katherine Moscoso, en Monte Hermoso. En resumen, el fiscal lo acusó de querer embarrar la cancha de la investigación. Insisto, un señalamiento bastante habitual contra Aparicio. Aquí también el abogado sancionado habló de intervención irregular policial, encubrimiento y acusaciones contra funcionarios policiales y políticos supuestamente para que no se llegue a la verdad sobre el crimen de la chica. El asesoraba a la familia de Katherine.

--Ahora recuerdo, incluso hubo cruces en los medios entre ambos.

--Así es. Pero lo cierto es que la entidad colegiada le dio la razón al fiscal y no deja de ser una mancha contra Aparicio.

--En fin. ¿Qué más? ¿Algo del campo?

--Algo. Más allá de las buenas cosechas de trigo, especialmente en producción, y de cebada, que están concluyendo en la región, el sector agropecuario no se plantea muchas expectativas para los dos años que aún restan del gobierno de Alberto Fernández.

--¿Por qué lo decís?

--De acuerdo con la encuesta realizada entre productores, asesores y oferentes de distintos servicios afines desde la consultora especializada Amplificagro, el pesimismo continúa marcando a fuego al sector, expresado en la falta de reglas claras y en incertidumbre económica y política.

--¿Nadie ve algo bueno?

--Sí, el 5 % es optimista. Pero el 68 % cree que en 2022 estará peor y el 24 % sostiene que nada cambiará. Veremos. Pero lo más llamativo surgió cuando se los consultó por el sentimiento tras el resultado de las últimas elecciones legislativas, que resumieron en tres palabras, por orden de importancia: esperanza, alegría y alivio.

--Se ve que el campo se anticipa a las elecciones que vienen. Pero aún faltan dos años…

--Así parece. El 74 % dijo que en el año 2023 habrá alternancia en el poder; sólo el 9 % opinó que tendremos reelección del oficialismo. Pero también hay que verlo, porque dos años en nuestra Argentina son poco menos que una eternidad.

--Bueno, otra vez se nos hizo tarde y hay que ir a prender el fueguito de cada domingo.

--Me imagino que debes extrañar el asadito después de tanto vitel toné y tomates rellenos…

--Ja, ja, se ve que me conocés. Nos vemos el próximo domingo.

--Dale, y a empezar muy bien el año.