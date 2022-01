Falucho Herrera: “Tenía todo acomodado como para retirarme en Villa Mitre”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Con el respeto y la amabilidad de siempre, Carlos Herrera pidió unos días más ante la primera consulta para realizar la entrevista. No era momento de expresarse, las emociones estaban muy a flor de piel.

Pasado el tiempo, desde la tranquilidad de la playa de Claromeco y cerquita de su familia, Falucho habló sobre su sorpresiva salida de Villa Mitre, donde estuvo más de cuatro años llegando a ser capitán y referente.

“El duelo ya lo pasé. Estuve un poco bajoneado los primeros días pero ya está, hay que dar vuelta la página”, admite el delantero de 37 años.

El cordobés de Cintra llegó al tricolor como uno de los refuerzos para encarar la temporada 2017-18 y a base de su talento, goles y profesionalismo dejó una huella en el club.

En total, jugó 105 partidos y marcó 39 goles. 8 de ellos por Copa Argentina y los restantes por el Federal A. Pateó 13 penales (convirtió 10) y fue expulsado dos veces.

-Falu, contame cómo se dio tu salida…

-Me lo comunicó Juan, el presidente, que no iba a ser prioridad número uno para el técnico y ellos tienen que delinear el plantel, el presupuesto, y me comunicaron que no me iban a renovar el contrato. La verdad que me tomó de sorpresa, pero hay que aceptar las decisiones más allá de que uno las comparta o no.

Goles dedicados: sus hijas Camilia y Victoria, siempre presentes para Falucho.

-¿Pudiste hablar con Carlos (Mungo, el DT)?

-No, sólo intercambiamos algunos mensajes de WhatsApp pero no he tenido la oportunidad de hablar más que eso. Acepto las decisiones, pero hay que seguir, esto no se termina en Villa Mitre, vamos a ver qué pasa en el futuro.

-Más allá de coincidir o no, ¿te dejó conforme la explicación de La Rocca?

-Sí, a ver… obviamente que uno quería terminar su carrera ahí pero ellos por el tema del presupuesto se inclinaron por otro jugador y obviamente que las explicaciones uno las entiende. Yo la verdad que tengo palabras de agradecimiento hacia Juan y su comisión directiva. Son decisiones que hay que aceptarlas, más allá de que uno no las comparta. Ellos piensan en el club y Villa Mitre está por arriba de cualquier nombre.

Para la historia: Herrera festeja en la goleada del clásico ante Olimpo por 5 a 1.



-¿Desde lo futbolístico sentías, te sentías en nivel para pelear el puesto?

-Sí, creo que estaba a la altura porque en lo deportivo no es para reprocharme nada. Terminé siendo el goleador con 10 goles y jugando en un nivel bastante bueno. Las últimas tres fechas jugué a base de inyecciones porque el tendón de Aquiles me estaba molestando, pero siempre quise estar.

-Tuviste que hacer el duelo, ¿qué era lo que te dolía, esa idea que tenías de retirarte en Villa Mitre y que no se pueda concretar?

-Sí, yo tenía todo acomodado como para retirarme con la camiseta de Villa Mitre. Estaba contento y tranquilo. Uno cuando dice que estaba cómodo es porque tenía todas las comodidades, pero obviamente que el club te exige, el escudo ese exige ser protagonista. Yo creo que estaba a la altura pero no te voy a negar que cuando me lo comunicó Juan fue un baldazo de agua fría. Pero bueno, la decisión estaba tomada y tuve que dar vuelta la página, aunque no fue fácil.

Siempre Camila y Victoria...



"Recibí el apoyo de mis compañeros, de la gente, que es algo increíble, por demás el cariño de la gente hacia a mí. El cariño que me demuestra la gente es demasiado, siempre voy a estar agradecido al público de Villa Mitre y a la comisión directiva que me ha tratado muy bien, a mis compañeros, que sino fuera por ellos no hubiera logrado hacer los goles que hice. A uno le duele porque tenía amigos dentro del plantel, conocía el club, los colaboradores (Pipi y Beto), el cuerpo médico, todos… estaba muy bien pero bueno hay que respetar las decisiones. Fue duro los primeros días pero ahora ya estoy más tranquilo con la familia, que son los que siempre están, viendo que nos depara el futuro.

-¿Desde lo deportivo el dolor más grande es ese ascenso que se escapó por tan poco?

-Sí, se escapó por distintas circunstancias. Creo que fue extra futbolístico porque al arbitraje fue lamentable y también porque desde los 12 pasos el otro equipo pateó muy bien y nosotros pateamos el 50% bien y ahí estuvo la diferencia. Con Madryn nos pasó lo mismo.

El día de la presentación: Falucho, segundo desde la derecha, cuando llegó a Villa Mitre.



Falu llegó al club a fines de 2017 junto a otros siete refuerzos, tal como se ve en la foto. Ellos fueron: Antonio Domínguez, Hugo Villalba, Emanuel Tamalet, Lucas Saucedo, Raúl Zelaya, Leandro Ledesma y Franco Jominy.

-¿Te imaginabas quedarte tanto acá cuando llegaste?

-No, no me lo imaginaba pero desde que llegue siempre me brindaron su apoyo, su confianza, su cariño. Y mis compañeros, que siempre lo destacado, los chicos de Bahía ,como el Negro Cocciarini, Balú, Dauwalder, siempre nos brindaron su amistad y de la mano de ellos se hizo más fácil. Después uno hacia lo mismo con los chicos que llegaban y por eso hemos logrado cosas importantes y, si bien no conseguimos el objetivo, siempre fuimos protagonistas.

A la espera de alguna oferta seductora y que le permita seguir cerca de su familia en Tres Arroyos, el goleador espera agazapado su próximo paso. Sino llega nada, será hora de colgar los botines…

-¿Y ahora, tu carrera cómo sigue?

-Voy a esperar alguna oferta tentadora que no sea tan lejos de Tres Arroyos la vamos a analizar. Voy a escuchar a todos. Y sino sale nada, me dedicaré a la familia, colgaré los botines y saldré a laburar de otra cosa para mantener la familia.

Ping Pong

*El mejor gol

"Hay dos que me gustan mucho. El de Cipolletti, sobre la hora, de volea, porque las cosas no venían muy bien y con resultados de altibajo. Y por el contexto, todo, me gusta mucho el de San Martín de San Juan, por Copa Argentina, que nos dio el pase a octavos de final".

*La Copa Argentina

En la edición de 2019 Villa Mitre cumplió una actuación histórica en la Copa Argentina, llegando por primera vez a los octavos de final, tras dejar en el camino a Sansinena, a Sansinena (1-1 y 3-0), en la fase preliminar, y luego a Newell’s, en Santa Fe (2-1), y San Martín de San Juan, en Cutral Có (1-0), ya en la fase final.

"Fue algo maravilloso, de lo mejor. Por los rivales, el contexto, por la ilusión que había en la gente, es algo que va a quedar marcado. Creo que el mejor partido que jugamos no lo pudimos ganar (ante Central Córdoba), esa fue la clave. No pudimos concretar lo del primer tiempo porque sino hubiéramos pasado otra instancia y hubiera sido magnifico".

*Dejar huella

"Me gustaría que se me recuerde como una buena persona, como un buen profesional. Lo que te llevas en esta carrera son la gente que te cruzas en el camino, en un vestuario, en el día a día. Me toco compartir cosas con gente durante cinco años y ya había una amistad de por medio y eso es lo más doloroso pero quiero que me recuerden como una buena persona, un buen profesional que es lo que queda.