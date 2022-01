Acrogliano: “Hay una intención de salir a testearse en forma desesperada”

El secretario de Salud del municipio de Bahía Blanca, Pablo Acrogliano, señaló que existe una sobredemanda en los centros de testeo de la ciudad y remarcó que la gente quiere testearse en forma desesperada.

“Hay una intención de salir a testearse en forma desesperada. Con Región Sanitaria hacemos unos mil hisopados por día en la ciudad y, en nuestro caso, tenemos índice de positividad que va del 50 al 60 por ciento”, dijo.

En ese sentido, reconoció que la gente muchas veces busca realizarse testeos solo como una suerte de reaseguro de que no tienen la enfermedad y, así, puedan continuar con su vida normal.

“Algo parecido nos está pasando con los centros de vacunación, que están abarrotados”, dijo.

En diálogo con Hechos de Radio, que se emite por “LU2”, manifestó que si se incrementara la cantidad de sitios de testeo en la ciudad, seguramente tampoco no alcanzarían.

“Hay una sobredemanda en los testeos, producto de las normas y de los protocolos que bajan desde la Nación y la Provincia. Hoy, por más que se sigan abriendo lugares de hisopado, no van a alcanzar, porque hay una intención de salirse a testear en forma desesperada”, señaló.

El funcionario señaló que no todas las personas que concurren a estos centros tienen “indicación de testeo”; es decir, no cumplen con los requisitos de las 48 horas de síntomas, no siempre son uno solo por grupo familiar, otros que son contactos estrechos y quieren hacerlo igual y muchos que “lo hacen por las dudas”.

“Se ha creado una bruma alrededor de los testeos, como si fuera la llave que habilita para salir al lugar de trabajo o de verano. Las indicaciones son muy precisas en los testeos, pero más del 50% de los hisopados que hacemos, no tiene indicación de testeo”, dijo.

Al respecto, Acrogliano advirtió que “la gente se acerca como un reaseguro de que puede seguir con su vida”.

“Hoy el mensaje claro no es tanto testearse, sino vacunarse. La vacuna demostró que reduce la mortalidad y las internaciones. Actualmente tenemos una ocupación global de camas de terapia intensiva del 40 o 45%, pero no tiene que ver con el COVID”, explicó.

Además, dijo que el aumento de casos que se da en Bahía Blanca va a la par de lo que ocurre en el resto de la Provincia, y que está íntimamente relacionado con la mayor circulación de la gente y el incremento de los hisopados.

“Esto es lógico, porque en los centros de testeo se busca a los sintomáticos, por lo que aumenta el número de casos. Esperamos que en las próximas semanas empiece a bajar esta notificación; ya hay algunos indicadores a la baja, pero todavía es muy prematuro para hacer conjeturas”, señaló.