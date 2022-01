Atentado contra Núñez Fariña: "Estoy angustiado, con susto y esperando que la Justicia lo pueda resolver"

Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1 y víctima de un atentado contra su domicilio el último sábado, dijo esta mañana que permanece "angustiado, con susto" y que está esperando "que la Justicia lo pueda resolver para que esto no se naturalice".

"No es un atentado solo para mí o para mi familia, sino para las personas que queremos vivir en democracia. Queremos vivir en paz. La mejor forma de hacer las cosas es hablando, consensuando, sin llegar a la violencia", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el profesional dijo que tiene expectativas reales de que se resuelva el caso.

"Tengo expectativas, deseo que se sepa. Hay un audio que anda dando vueltas, esa persona tiene nombre y apellido. Bahía Blanca no es una ciudad muy grande como para poder buscar gente, eso creo yo. Quizá mi ingenuidad es más grande lo que pienso", sostuvo.

En la madrugada del sábado desconocidos atentaron contra su vivienda, donde colocaron un artefacto explosivo de fabricación casera que provocó daños en el frente de la propiedad.

Fuentes oficiales indicaron que en principio habrían utilizado una especie de bomba molotov lanzada contra el paredón ubicado junto al portón de acceso al inmueble, donde provocó un foco ígneo que fue rápidamente sofocado.

"Agradezco a los chicos que me han apagado el incendio, del club frente a casa. Desde el momento que surgió el inconveniente, abro el portón de casa y le digo a mi señora que llame al 911, todos se han puesto a disposición mía y automáticamente vino la Policía, la gente de la DDI, los bomberos; se hicieron las pericias. Deseo que se resuelva por el trabajo que viene haciendo la Policía", mencionó.

Núñez Fariña dijo también que "cuando cayó el primer patrullero, a la primera persona que llamé es a un amigo, el senador Marcelo Feliú".

"Él se encargó de comunicar tanto al gobernador, como a la vicegobernadora y a los ministros, que tengo la suerte que hoy vengan a acompañarme acá a Bahía Blanca", indicó.

En ese sentido, el intendente Héctor Gay y el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, encabezarán hoy dos reuniones con referentes políticos e institucionales del ámbito local.

"Yo estoy preocupado, pero contenido y acompañado. Nunca se me pasó por la cabeza que algo así pueda suceder. Hemos tenido charlas pero no 'en contra de', sino pidiendo por favor la vacuna. Tenemos que tratar de que sea parejo para todos, esa es nuestra discusión. Ha habido discusiones altas, pero nunca una amenaza", subrayó.

En el sitio se hallaron panfletos con expresiones en contra del pase sanitario y la restricción de circulación, firmados por un supuesto grupo autodenominado Comando de Restauración Nacional (CRN).

"No solo a mí; la cara soy yo pero el listado es amplio. Hace dos años que venimos trabajando y que no paramos. El país se ha contagiado de COVID y los agentes de salud también se contagian...", continuó.

El también odontólogo dijo no tener más novedades que las que han salido publicadas en los medios, "de la explosión, que había unos bidones, estaban los panfletos".

"El sábado fui a la fiscalía e hice mi declaración —siguió—. A partir de ahí traté de relajarme un poco y de explicarle a mis hijos algo que nunca pensé que iba a hacer. Hay que trabajar psicológicamente para que entiendan".

"Ellos tiene bronca porque ven lo que hace el padre; yo todos los días a las 6 estoy arriba. Más allá del tiempo familiar que se resigna, la conducta de mi familia estos dos años ha cambiado. Soy un referente ante esta pandemia y yo no puedo permitir que mis hijos salgan cuando está todo cerrado, o ir a una fiesta aunque esté autorizada, para no perjudicarme a mí. Un adulto lo puede entender, pero para ellos es más difícil y lo han entendido", relató.

"Agradezco sinceramente las expresiones de solidaridad que he recibido, de diferentes sectores. No quiero ni pensar en volver a viejas épocas, no puede ser que esto pase en Bahía Blanca", completó Núñez Fariña.