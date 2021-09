Gay: "El sistema de salud que vamos a dejar es muy superior al que había cuando entramos"

El intendente Héctor Gay habló esta tarde sobre las PASO del 12 de septiembre y sostuvo que se trata de "una elección interna para acomodar las listas de las distintas fracciones".

"Es una elección rara, no veo que sea tajante el resultado para determinar liderazgos. Por supuesto que no es lo mismo ganar que perder, pero no veo que esté en riesgo la gobernabilidad local", sostuvo el jefe comunal en un mano a mano con La Nueva.

A su vez, diferenció las próximas elecciones de las ejecutivas: "En 2023 sí veo un escenario de disputa porque se va a elegir intendente, pero no lo veo para el 2021. La elección del domingo no va a significar grandes cambios", consideró el intendente, al tiempo que remarcó que aún no hay definiciones pero "sí tengo en mente cambios [en el Gabinete] a partir de diciembre que de algún modo puede adelantar algo de eso".

Con respecto a la precandidatura de Diego Santilli a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de su espacio, Gay sostuvo que "hemos dado un paso adelante porque los dirigentes del interior estamos en la mesa chica de las negociaciones, cosa que no nos pasó en el gobierno de María Eugenia Vidal".

"El vidalismo fue reemplazado por el intendentismo tras su decisión de irse de la Provincia. Cuando ella toma el control de la Provincia, echa mano a lo más cercano y conocido que tenía, en general no había ningún dirigente del interior. Hoy se apunta a otra cosa, más allá de que la cabeza sea del AMBA", explicó.

Y continuó: "Algunos dicen que [el radical Facundo Manes] conoce más la Provincia que Santilli y yo no veo muchas diferencias. Como interior no estamos sujetos al poder de CABA, sino del AMBA. A Santilli le hemos planteado que queremos trabajar en un proyecto real de Provincia. Hoy es muy difícil que haya un candidato del interior por la concentración mediática".

Gay opinó que Santilli "tiene más historia y capacidad de gestión [en comparación con Manes, quien también forma parte del espacio Juntos pero va por la lista Dar el Paso]. Diego es una parte importante del único proyecto presidencialista serio que encabeza Rodríguez Larreta. Es posible que sea apresurado, pero hoy veo que el único proyecto serio de la oposición es ese".

Volviendo al tema del la exgobernadora, sostuvo que Vidal "hizo toda su carrera en CABA, circunstancialmente apareció como candidata en la Provincia, ganó y le puso mucha garra, de hecho a Bahía vino 14 veces, pero siempre su corazón estuvo en Buenos Aires".

"Tuvimos una muy buena atención durante el gobierno de María Eugenia, no podemos quejarnos. Lo único que cuestionamos de algún modo es la demora de anunciar una decisión que entendemos que estaba tomada desde antes. Eso genero inconvenientes en el cierre de listas", aseguró.

Con respecto a la gestión de la pandemia de los gobiernos nacional y provincial, señaló que "no soy tan crítico como algunos. Aclaro que no tuve gente en mi familia con COVID-19 ni personas que hayan fallecido, por eso lo entiendo de quienes perdieron familiares... Pero hay que tener en cuenta que en 2020 fue mucha prueba y error, después lo ves con el diario del lunes y decís por qué un confinamiento tan largo cuando no había casos... pero eso con el diario del lunes".

"Hay muchas cosas que no sabemos -agregó-, como por ejemplo por qué no estuvieron las vacunas Pfizer desde el comienzo... Se podrían haber hecho las cosas mejor, seguramente que sí. Hubo inconvenientes, pero las cosas censurables vinieron después: los vacunados VIP, la fiesta en Olivos... Esas cosas degastaron la imagen del Gobierno y uno no puede estar a favor. Pero tampoco es que se hizo todo mal", admitió Gay.

Durante la entrevista con el periodista Maximiliano Allica, el jefe comunal también se refirió a algunas críticas que reciben desde la oposición, como la gestión en materia de salud -"Hay una negación de la pandemia en Cambiemos, incluyendo funcionarios locales", dijo Federico Susbielles en diálogo con La Nueva.- y la falta de obras en lugares alejados del centro de la ciudad.

En ese sentido, resaltó la labor de su gestión en materia de salud, remarcando las inauguraciones de centros sanitarios en distintos barrios y aquellos que próximamente estarán en Villa Gloria y para el año que viene en Villa Harding Green: "Esto hizo que se cerraran algunas [unidades sanitarias] porque no tenía sentido tener dos en espacios cercanos; además la pandemia obligó a alguna reestructuración porque algunos se pusieron a disposición para amenguar la atención en el Hospital Municipal. Pero el servicio que vamos a dejar después de 8 años es muy superior al que había cuando entramos".

En cuanto a las obras en los barrios periféricos, contó que "ayer, terminamos de inaugurar toda la iluminación de Pampa Central, después de que asfaltamos todo. Estamos haciendo cloacas en Cabré Moró, en Thompson, en Villa Gloria... todos sectores lejos del centro. Esas obras las definimos nosotros, y no todas son financiadas únicamente por Provincia", señaló.

Asimismo, explicó que "hoy estamos ejecutando 1.400 millones de pesos. A veces el macrocentro también necesita atención, pero se están haciendo obras en distintos sectores de la ciudad. Y los cambios estéticos en el centro tienen que ver con reclamos de los comerciantes, entonces se trata de un programa para priorizar al peatón, la idea es dar más motivos para que la gente venga al centro y compre. Se trata de atender los distintos reclamos".

"Hay tener en cuenta que desde el 1 de enero al 30 de septiembre [el comercio] no paga tasas municipales, lo cual significa un esfuerzo muy grande para el Municipio. Siempre tratamos de tener un equilibrio entre cuidar la salud y cuidar la economía", apuntó.