"Hay una negación de la pandemia en Cambiemos, incluyendo funcionarios locales"

Federico Susbielles, referente local del Frente de Todos, sostuvo esta mañana que "septiembre va a ser la primera opinión de la gente", en relación a las elecciones PASO, aunque afirmó que se trata de "un contexto extraordinario" por la pandemia de coronavirus.

"La pandemia arrancó muy compleja, con el aparato productivo complejizado, y un limitante a la hora de gestionar. Nos atravesó a todos como sociedad. Hoy estamos en un proceso de salida y discutiendo cuál es la vida que queremos, que añoramos", amplió.

En un mano a mano con La Nueva., el también presidente del Consorcio de Gestión del Puerto dijo que "estamos saliendo de una pandemia que la fuerza política opositora niega, porque a la hora de escuchar los discursos de Juntos por el Cambio, pareciera que la pandemia no existió".

"No veo una estrategia local de campaña, hay una nacionalización. Claramente hay una negación de la pandemia en Cambiemos. En ese sentido, yo siempre digo que no me gusta tirarnos la pelota de un lado a otro, sino que sería importante debatir con números y hechos concretos", mencionó.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, Susbielles remarcó que "el manejo de la pandemia, por parte del gobierno nacional y provincial, fue con una estrategia sanitaria correcta porque hay números que lo avalan", y que a nivel local, algunos funcionarios no actuaron correctamente según su punto de vista.

"Una cosa es el intendente, que tuvo una actitud correcta en lo discursivo para con las políticas nacionales y provinciales en materia de vacunación, pero hubo otro sector que no actuó de la misma manera. Incluso hoy no hay un reconocimiento de que la estrategia asignada fue adecuada por parte de concejales o funcionarios de segunda línea", respondió.

En ese sentido, contó que hoy "la reactivación se puede dar porque hubo un Estado que permitió que se bajen menos persianas".

"Cuando empieza la vacunación, en diciembre, Región Sanitaria I decía que el umbral eran cien mil personas alcanzadas. Transitamos un camino con un ataque bastante importante, decían que era veneno y que no era importante vacunarse. Hoy en Bahía Blanca tenemos casi 140 mil personas vacunadas con las dos dosis", ejemplificó.

"Estamos con los niveles más bajos de ocupación de terapia intensiva en más de un año. Hay un éxito marcado en la estrategia sanitaria y me hubiera gustado que haya un reconocimiento de parte del oficialismo local", insistió.

"En este proceso de reapertura —continuó—, ya tenemos indicadores claros en materia industrial. Se observa una reactivación y que la gente vuelve a invertir y a confiar. Está más que claro que falta mucho, que la gente tiene problemas para llegar a fin de mes, pero el rumbo es el correcto", subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Susbielles hizo referencia al festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, en plena cuarentena.

"La foto me causó tristeza y decepción, como a cualquier ciudadano que se cuidó todos los días e hizo sacrificios personales y sociales para cuidar la salud de todos. El presidente ya se expresó y ahora la Justicia debe seguir su línea", sostuvo.

Mientras que en cuanto al gobierno del Frente de Todos, sostuvo que tiene una impronta y la decisión de "recuperar la alegría de la gente después de una pandemia muy compleja y de cuatro años muy difíciles".

"Rescato que a nivel local hay un proceso de ampliación con un Frente que está proponiendo. En Bahía Blanca el Frente de Todos no discute slogans, ha tenido una batería de propuestas importantes. Nuestra cabeza de lista, Gisela Ghigliani, expresó claramente doce propuestas concretas que son para mejorarle la calidad de vida a los bahienses. El camino es ese", detalló.

"Y también es importante que podamos tener un debate franco entre todas las fuerzas políticas, no solo las dos mayoritarias —siguió—. Tenemos que salir de la grieta, siendo capaces de tener una discusión franca para mejorar la vida a la gente".

Por último, Susbielles dijo que "Bahía es una ciudad con enorme potencialidad, con capacidad y estructura".

"Nos falta darnos cuenta de que más allá de circunstancias electorales o empresariales, hay que buscar puntos de encuentro, en una mesa y con una agenda. Va a ser más productivo que ver a dirigentes peleándose", completó.