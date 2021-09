Liberman: "Da la sensación que el presidente piensa hacer más de lo mismo, con mayor intensidad"

El economista Oscar Liberman señaló esta mañana que "da la sensación, al menos hasta ayer, que el presidente piensa hacer más de lo mismo pero con mayor intensidad" y que en ese sentido "salió con un paquete de medidas y con la idea de ponerle plata en la mano a la gente, algo que se puede convertir en un problema muy complicado para la Argentina".

En un mano a mano con La Nueva., el también profesor y escritor dijo que en función de los últimos anuncios "la inflación va a seguir creciendo y el dólar va a acelerarse", aunque sostuvo que por ahora "no hay ningún comunicado oficial que diga a dónde vamos a ir".

"La salida de la crisis de Alberto Fernández es con dos opciones, entrega el comando o forma una alianza ajena a la de su partido. Si el nivel de alianza es multipartidaria y hay consenso con la oposición, tenemos alguna chance de que la economía se acomode. Pero si el camino elegido es reforzar la idea de darle plata a la gente e inventar ideas mágicas para arreglar a la Argentina en 24 horas, vamos a tener un problema importante de inflación y con el dólar", detalló.

Liberman también dijo que, desde 2000, "Argentina es un país insolvente".

"No somos un país que respete un conjunto de reglas comunes al mundo, sino que las vamos modificando de acuerdo a la conveniencia del momento. Y la economía tiene reglas generales: si queremos gastar más de lo que recaudamos, los números no dan", aseguró.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, también manifestó que "la situación es muy preocupante porque la gente en general, cuando vota, no sabe cuáles son las medidas técnicas que hay que tomar, solo pide soluciones".

"La gente pide soluciones a problemas económicos que tiene que resolver el gobierno de turno. Y si uno mira las últimas elecciones, no hay un triunfador, sino que se elige castigar al que no hace nada. Y no hay ideas, hace diez años que estamos estancados", subrayó.

Además, sostuvo que "con este ruido y algunos hechos, como emitir más dinero o temas inéditos como una nueva moneda, no se colabora en nada".

Agregó: "La gente no prefiere el dólar, se escapa del peso. La gente dice que si tiene una moneda como el peso, que pierde valor al 50 % anual, no se la puede quedar en la mano. Hay que fortalecer el peso. Cuando tuvimos un peso fuerte, la gente no se fue al dólar".

En otro orden, relató que "estamos encerrados en un ciclo político de base económica que acumula problemas comunes, como la inflación".

"A mí esto me hace acordar mucho al 2001 o al Plan Primavera, en términos económicos e institucionales. La diferencia que yo encuentro es que ahora la Argentina se ha convertido en un mal fenómeno estacionario. Y si no se trabaja en un plan para estabilizar la economía, nos quedamos así", señaló.

Por último, Liberman hizo un análisis sobre cómo manejó el Gobierno la pandemia desde el punto de vista de la economía.

"El inicio, por la incertidumbre que había, fue bueno. Después, como todo, naturalizamos la crisis y la hacemos algo corriente; caímos en esa trampa", puntualizó.

"La pandemia creció de forma exponencial y cerrar todo fue una buena idea —continuó—. Hacer uso del recurso de emisión también fue bueno. Pero después esto se desmadró porque no se usó el tiempo para vacunar rápido, quedamos en una zona intermedia con ayudas del gobierno que a algunos les llegó y a otros no, y se mezclaron esas ayudas con otros planes sociales".

"Haber emitido más, cuando se cerró todo, no hubiese estado mal. Pero acompañado de políticas sanitarias para salir más rápido del trance. Eso le quitó certidumbre a las empresas y significó hacerse cargo de un montón de costos que no estaban previstos", completó.