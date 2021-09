“Los números del FdT demuestran que si no hacen las cosas bien, no los votan"

El secretario de Gobierno de Bahía Blanca y ahora candidato a concejal por el frente Juntos, Adrián Jouglard, aseguró que los números obtenidos por el oficialismo a nivel nacional muestran que no han tenido una gestión correcta y que existe mucho enojo por parte de la gente por distintas cuestiones vinculadas a la gestión de la pandemia de coronavirus.

“Los números del FdT demuestran que si uno no hace las cosas bien, no lo votan. Antes, entendíamos que la gente era de un partido político y no votaba otra cosa; ahora es más libre y responde a formas de gobierno””, aseguró.

En ese sentido, manifestó que el gobierno de Alberto Fernández generó mucha molestia en la sociedad en cuestiones vinculadas al manejo de la pandemia, como “el encierro, la presencialidad en las escuelas, las fiestas en la quinta de olivos, la compra de vacunas y el vacunatario VIP”.

“Todo esto se ha ido sumando y, en una sociedad dolida por la pandemia, ha terminado quitando confianza hacia el gobierno nacional y provincial y, en particular, a los representantes que hay en la ciudad. Los números que han obtenido en Bahía son más bajos aún que a nivel provincial”, manifestó.

Jouglard recalcó que los resultados de las PASO demuestran una “apatía generalizada, producto de la falta de respuestas que ha habido desde la política para mejorar las condiciones de la gente”.

“La pandemia agudizó una situación económica que viene decayendo permanentemente, y una decadencia que genera que todos los días algún vecino tenga que ceder algo que hace por la falta de dinero, y eso termina generando malestar”, señaló.

En las generales de noviembre habrá un aumento en la cantidad de votantes, que será de entre el 7 y 10%. En las PASO, hay un grupo de personas que no votó”, sostuvo Jouglard.

En diálogo con el programa Noticias en Compañía, que se emite por “LU2”, Jouglard reconoció que si bien esperaba que el oficialismo bahiense ganara la elección a nivel municipal, no imaginaba hacerlo por tamaña diferencia. Los números oficiales señalan que Juntos obtuvo el 47,76%, contra el 21,92% del FdT, cuando aún queda ingresar poco más del 2% de las mesas escrutadas.

“No creíamos que pudiésemos ganar por esta diferencia. Suponíamos que podíamos hacer una buena elección, porque estábamos en dos listas con dos figuras importantes, como Diego Santili y Facundo Manes, pero no teníamos este número tan alto ni tampoco creíamos que el FdT iba a caer a estos niveles”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que los resultados de las PASO son una muestra de confianza de parte de la sociedad, aunque reconoció que “la gente presta sus votos por un tiempo al elegido, le toma examen y si no le gusta, se los puede dar a otro”.

“Estas cuestiones se han visto, sobre todo, en el Conurbano bonaerense, donde se creía que siempre votarían al peronismo. En la medida que la gente tenga un pensamiento crítico sobre los políticos a quienes nos confían el voto, permanentemente estaremos rindiendo cuentas”, agregó.

En cuanto a su labor en el Concejo Deliberante a partir de diciembre, donde se espera que el oficialismo tenga mayoría propia si mantiene los números del último domingo, manifestó que la intención es trasladar el trabajo que viene haciendo al frente de la secretaría de Gobierno.

“Debemos llevar el reclamo de los vecinos, trabajando en consensos para tener un cuerpo legislativo productivo. Ahora se habla de la mayoría que podríamos tener en el CD, pero lo cierto es que somos una coalición de partidos, a los que se van a ir sumando otros”, sostuvo.

Además, respecto de la posibilidad de que haya una tercera fuerza terciando entre el oficialismo y el justicialismo, sobre todo después de la elección que hizo el Frente Avanza Libertad en Bahía Blanca, señaló que la idea será articular con todos los concejales los aspectos fundamentales en cuanto al desarrollo de la ciudad.

“No deberían modificarse mucho las gestiones que hoy se hacen en el Ejecutivo. Además, en el Concejo Deliberante se sumará la pluralidad de las voces de los concejales”, manifestó.