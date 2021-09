La Sexta Sección se tiñó de un solo color: todo lo que dejó la aplastante victoria de Juntos

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La Sexta Sección Electoral se tiñó, tal vez como nunca, de los colores de Juntos. El frente que tiene como socios mayoritarios al Pro, la UCR y la Coalición Cívica arrasó al resto de las fuerzas políticas en las primarias de la víspera, sin distinguir entre peronistas o vecinalistas, oficialismos u oposiciones. Fue una victoria aplastante, sin precedentes. Y no sólo en una categoría electoral, sino en las tres que ayer estaban en juego.

A tono con lo que sucedió en el resto de la provincia, Juntos se quedó con la victoria en 21 de los 22 distritos de la Sexta Sección Electoral. En todos los casos, por triplicado: en las categorías de precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires, la de diputados provinciales y la de concejales y consejeros escolares. Si no hizo pleno absoluto fue porque no se lo permitió Monte Hermoso, a esta altura un bastión inexpugnable del peronismo bonaerense; allí, cuándo no, ganaron cómodamente todos los candidatos del Frente de Todos.

El duelo Facundo Manes-Diego Santilli se resolvió en la sección con una contundente victoria del neurocientífico. Con el 98% de las mesas escrutadas, la línea de la UCR Dar el Paso se alzó con 106.542 votos, mientras que la nómina liderada por el dirigente del Pro se quedó con 88.169. En total, 194.711 sufragios, lo que representa el 47,6% del total.

Nada menos que 23 puntos porcentuales por debajo quedó la nómina del Frente de Todos liderada por Victoria Tolosa Paz. La platense se alzó con 98.370 sufragios, el 24,1% del total.

El otro de los duelos que despertaba atención era el protagonizado por Lorenzo Natali y Fernando Compagnoni en la categoría de precandidatos a diputado provincial. El locutor, conductor de la segunda mañana de LU2 Radio Bahía Blanca por más de 40 años, le dio a la UCR una importante victoria por más de 14 mil sufragios.

En total, se llevó 102.779 votos, contra 88.837 del presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Ambos arrimaron 191.616 sufragios para Juntos, lo que representó el 52,3% de los votos emitidos en esta categoría.

El Frente de Todos -que llevaba como cabeza de su lista única al intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara- debió conformarse con el segundo lugar. Si bien cosechó la nada despreciable cifra de 100.463 votos (27,4%), quedó muy lejos de los ganadores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

¿Arrastre nacional o castigo a las gestiones locales?

En los municipios de la Sexta Sección se dieron ayer resultados que muy pocos preveían. La victoria de Juntos fue tan masiva que es muy probable que el debate sobre sus causas siga abierto por las próximas semanas.

Como se indicó, el frente que agrupa a la UCR, el Pro y la CC, entre otros partidos, se quedó con la victoria en 21 de las 22 comunas. Es decir, ganó en las 10 comunas en que gobierna, pero también en 7 de las 8 que hoy tienen un intendente peronista, así como en las 4 cuyos jefes comunales pertenecen al vecinalismo. La marea amarilla se llevó puestos a todos.

Varios de estos resultados fueron sorprendentes. En Guaminí, por ejemplo, los precandidatos a concejal de Juntos obtuvieron el 63,9% de los votos, mientras que la lista que responde al intendente José Nobre Ferreira (FdT) se quedó con el 36,1%.

En Adolfo Gonzales Chaves la diferencia fue de casi 20 puntos: 48,2% de Juntos contra 31,2% del Frente de Todos que conduce el intendente Marcelo Santillán. En Daireaux, la lista del intendente Alejandro Acerbo obtuvo el 45,8%; la de la oposición, el 54,2%.

Entre los vecinalistas el que peor la pasó fue Sergio Bordoni, de Tornquist. Tras dejar el Frente Juntos en 2020, el jefe comunal del distrito serrano formó la agrupación local Acción por Tornquist, que tuvo su primera aparición electoral en la víspera. El debut no podría haber sido peor: su lista quedó tercera, con el 18,9% de los sufragios, mientras que Juntos se llevó el 50,9%.

En tercer lugar también quedaron las listas vecinalistas de Tres Arroyos, Salliqueló y Villarino. La primera obtuvo el 23,8% de los sufragios, contra 37,8% de Juntos; la segunda se alzó con el 18,4% de las adhesiones, contra el 45,8% de Juntos.

En el distrito sureño, en tanto, se dio la peculiaridad de que la nómina de Acción por Villarino fue la más votada en forma individual (23,3% de los votos totales). Sin embargo, las tres listas de Juntos colectaron el 44% de los votos y, las dos del Frente de Todos, el 26,1%. La gran duda que persiste, claro, es si ambas fuerzas podrán conservar esos votos para las generales de noviembre.

Para el final queda el gran interrogante que sobrevoló ayer a todos los intendentes de la zona, especialmente aquellos que sufrieron una dura derrota en el pago chico. ¿El mensaje de las urnas estuvo dirigido al gobierno nacional y fue tan potente que terminó arrastrando a todos los segmentos de la boleta, incluidos aquellos oficialismos que no pertenecen al Frente de Todos? ¿O, por el contrario, las derrotas locales expresan el descontento de la población hacia aquellos jefes comunales que, como Alberto Fernández, no han podido responder a las expectativas generadas en 2019?

“Es difícil decirlo, pero lo más probable es que haya un poco de ambas cosas”, reflexionó anoche un veterano dirigente justicialista de la zona.