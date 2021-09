Un reclamo desesperado: “Mi hijo está enfermo, no es un delincuente”

Audionota: Malena Ruppel

Una mujer pide desesperadamente la intervención del Estado para que su hijo, consumidor y con problemas psiquiátricos, reciba la asistencia necesaria que no se le brindaría cuando quede alojado en una cárcel, luego de su detención el mes pasado por presunta comercialización de drogas al menudeo en Carmen de Patagones.

En casos como este, en los que el supuesto delincuente/adicto es mayor de edad, el encarcelamiento es la “única herramienta” con la que cuenta el aparato oficial porque la Ley de Salud Mental no prevé la internación compulsiva de un adulto si este se opone.

En numerosas ocasiones, Carolina Fernández, madre del detenido Santiago Laborde (19), solicitó medidas cautelares en el juzgado de Paz maragato para que se ordene la realización de un tratamiento “integral” por parte del adolescente, pero el argumento judicial siempre fue que la norma en cuestión “no aborda esta problemática”.

El joven consume cocaína y marihuana desde los 15 años y mientras fue menor su mamá pudo contenerlo gracias a una internación en la fundación San Ignacio.

“A veces estaba tranquilo y repentinamente explotaba; eso le pasaba desde muy chiquito. Hoy es mayor, sigue siendo adicto y teniendo esa enfermedad de base, pero lo están tratando como a un delincuente, no como a un enfermo”, resaltó la mujer, que formuló declaraciones a Canal 9 de Buenos Aires.

Cuando Santiago cumplió la mayoría de edad, a Carolina le resultó imposible luchar contra la enfermedad de su hijo, que es “policonsumidor” de drogas, entre ellas el adictivo crack.

La situación del exlíder de Tan Biónica, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, guarda cierta relación con la de Laborde.

A fines de julio el cantante recibió un disparo en un hecho de violencia contra efectivos policiales, personal sanitario y su madre, cuando la mujer intentaba que lo trasladaran en una ambulancia para su internación.

El incidente se produjo en medio de una crisis de nervios de “Chano”, en su casa ubicada en Exaltación de la Cruz, donde el hombre primero se negó a ser internado.



“La falla no es judicial sino de la Ley de Salud Mental, que no se aplica si el adicto no es peligroso para terceros ni para sí mismo. El Poder Ejecutivo, a través de sus órganos, y el Poder Judicial deberían tener una instancia intermedia”, le dijo a La Nueva. el abogado Francisco Favrat, asesor de Laborde.

“A Santiago no se le hará un seguimiento (de su adicción) en una unidad penitenciaria, pese a que estos establecimientos cuentan con un equipo de psicólogos”, amplió.



Lo denunció ella



La investigación que derivó en la detención del joven de Patagones se inició en 2019, luego de que su madre denunciara presuntas amenazas de “narcos” contra ella por deudas de su hijo, en aquel momento menor de edad.

La pesquisa a cargo del fiscal Mauricio del Cero, especializado en materia de estupefacientes, apuntó a varios sujetos, incluido el hijo de la denunciante, quien habría sido sorprendido por la Policía cuando al parecer comercializaba droga.

“Cuando Santiago cumplió la mayoría de edad, Del Cero le inició una investigación, le empezó a hacer un seguimiento y se le plantó en la casa hasta que lo enganchó supuestamente vendiendo (droga). El 5 de agosto lo detuvieron”, explicó Favrat, quien interviene en la causa junto con su colega Manuel Maza.

“Su madre dice que Santiago es un adicto que no puede recuperar, pero no es un narcotraficante. La mujer pide asistencia al Estado, aunque este no se la brinda, y opina que en vez de asistirlo, persiguió a su hijo y lo metió preso”, dijo el abogado.

“Si bien hizo varios tratamientos con internación en Mar del Plata y Buenos Aires, es un consumidor insaciable y por eso compraba droga. Incluso, en su cuenta de Instagram se lo ve consumiendo cualquier tipo de droga”, añadió.

El 30 de agosto, la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, convirtió en prisión preventiva la detención de Laborde y la defensa pidió una morigeración bajo arresto domiciliario.

El acusado está detenido en la sede bahiense de la Prefectura, a la espera de que haya cupo en la cárcel de Villa Floresta, pero los codefensores insisten con un traslado del joven al penal federal de Ezeiza, para que reciba asistencia en el marco del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA).

“La madre insiste en que quiere tener al hijo en su casa, pero eso no es una garantía. Porque si ella no va a contar con la colaboración del Estado para contener al adolescente, va a ser muy difícil para la mujer”, expresó Favrat.

“No es fácil contener a un chico con síntomas de abstinencia, sumado a los problemas psicológicos de Santiago”, finalizó.

¿Cambia de fuero la causa?

Giro. A pedido del fiscal Del Cero, la Justicia provincial se declaró incompetente en la causa por tratarse aparentemente de un caso de tráfico de estupefacientes “a gran escala”. Girará el expediente a la Justicia federal.



Nulidad. Sobre la denuncia de Fernández, Favrat dijo que “hay una nulidad grave porque nadie puede declarar en contra de un hijo. Por ahora la planteé como alternativa porque no quiero apelarla y que quedé firme; quiero guardarme esa carta para más adelante”.



Enfermedad. Según el médico psiquiatra Enrique de Rosa, la adicción a las drogas es una “enfermedad psiquiátrica con alteraciones neurobiológicas concretas”.



Falla. “Hay una falla en la interacción con el sistema judicial, al cual se lo tiene que obligar y exponer que está desprotegiendo a alguien a quien debe cuidar”, analizó De Rosa.