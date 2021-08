Muerte en la guardia del Municipal: "Hace dos meses y medio dejaron la causa parada"

El hijo de David Garrido, el paciente cuya familia denunció en febrero pasado que no lo atendieron en la guardia del Hospital Municipal y lo dejaron morir en la vía pública, habló esta mañana por LU2 sobre el estado de la causa judicial.

"A las 12 vamos a marchar desde la Fiscalía hasta la Municipalidad pidiendo justicia y que se esclarezca todo porque hace dos meses y medio dejaron la causa parada, no sabemos nada todavía", comenzó diciendo Jonathan Garrido.

Y agregó: "Vamos a ver si podemos lograr algo con el intendente, que nos puedan brindar una respuesta, que nos digan por qué están las cosas así en los hospitales y por qué la Justicia se está retrasando cuando tiene todo armado para avanzar con la causa".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Vale recordar que la causa aún no tiene una fiscalía definida dado que en junio el fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó al fiscal general Juan Pablo Fernández la reasignación de la investigación a la unidad funcional que entiende en delitos culposos, y aún no fue resuelto.

En ese sentido, Jonathan señaló que el abogado de la familia "pide que se apure el trámite, pero no le contestan; no sabe por qué no quieren agarrar la causa".

A seis meses del fallecimiento de su padre, dijo que "uno tiene que ser fuerte y seguir peleando; la muerte de mi viejo es algo que nos cayó como un balde de agua fría, ahora estamos esperando si se puede hacer justicia".

A su vez, manifestó que "ahora nos enteramos que están andando las cámaras [en la guardia hospitalaria], pero supuestamente en ese momento no andaban, hacía un año que no andaban, aunque eso solo lo saben las personas que miran las cámaras".

Por último, contó que cada 9 "marchamos, vamos a la guardia del Municipal y prendemos velas, pero esta marcha va a ser distinta por el estado de la causa. Vamos a seguir peleando para que se puedan cambiar las cosas, el hospital no tiene que seguir así".