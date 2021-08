La cancha de la ABH, otra vez víctima del vandalismo: "Ya no sabemos qué hacer"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

La Asociación Bahiense de Hockey volvió a sufrir en los últimos días el vandalismo y la inseguridad en la cancha del complejo de Las Tres Villas, que comparte en su uso con la Municipalidad.

El pasado domingo, malvivientes ingresaron a uno de los vestuarios generando destrozos y robándose elementos de grifería.

Mientras tanto, la Confederación Argentina confirmó a nuestra ciudad como sede de dos Campeonatos Nacionales a nivel Selecciones y otro a nivel clubes, confirmado por la Federación (ver aparte).

Fueron horas que se movieron entre buenas nuevas y las malas de siempre.

"Habíamos terminado el viernes la reunión con la Confederación, con la buena noticia de que traíamos algunos torneos para Bahía y el lunes arrancamos con esto. Siempre tenés una de cal y una de arena", se lamentó el presidente de la Asociación, Diego Andrade.

"Es la quinta o sexta vez en dos años —agregó—. Nos encontramos con los vestuarios rotos, las puertas rotas y con tres bachas arrancadas. Dos se las llevaron y una se ve que no alcanzaron a llevársela. Pero además, la pérdida de agua, las cosas rotas... todo un desastre".

La sucesión de robos, daños y destrozos se remontan desde junio de 2018, cuando el Municipio y la ABH en conjunto inauguraron el sintético en Las Tres Villas, que sirve —entre otras cosas— para darle un lugar a muchos de los clubes que no poseen aún con alfombra para que el hockey siga creciendo en nuestra ciudad.

"Vamos a necesitar tres o cuatro canchas para organizar estos torneos (nacionales y provincial) y una va a ser la de la ABH. Teníamos bastante acomodado todo, el predio ordenado, y esto nos vuelve a tirar para atrás, porque la plata que teníamos pensada para otra cosa tenemos que destinarla para reparar lo que han roto", explicó Andrade.

Pensando a futuro, una gran solución para esta problemática sería cercar el sector, aunque el gran costo de esta obra por ahora es un impedimento.

"Ya no sabemos qué hacer. Hasta que no podamos definitivamente poner un cerco perimetral, cerrar el predio y poder iluminarlo un poco mejor, la verdad que es una boca de lobo, es tierra de nadie; es la realidad", admitió Diego.

"La funcionalidad del lugar la tenemos junto con la Municipalidad; hemos hablado con Bere (Bernando Stortoni, subsecretario de Deportes) pero no está el recurso desde la Asociación y desde el Municipio para realizar esto. Pusimos algunas cámaras pero no alcanzan. Por donde ingresaron al vestuario las cámaras no toman, sino habría que colocar diez cámaras y los costos se van por las nubes", señaló.

"Básicamente —continuó—, estamos pensando en barajar y dar de nuevo y seguir buscando la forma de generar algún recurso para tener las medidas de seguridad necesarias para que esto no nos vuelva a pasar".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Otro de los grandes problemas que sufrió la cancha fue el ingreso de personas ajenas a la actividad que se juntaban a practicar otro deporte, andaban en bicicletas o hacían reuniones, deteriorando la alfombra del campo de juego, tal como contó Andrade en una nota con La Nueva. el año pasado.

"Eso sigue pasando, pero menos, porque al haber vuelto la actividad la cancha se está utilizando todo el tiempo para jugar al hockey, que fue el propósito original, y casi siempre está ocupada. Esto hizo que este problema sea mucho menor, aunque no desapareció del todo", admitió.

Diego Andrade.



A lo largo de estos dos años desde que se emplazó el sintético, los daños han sido numerosos.

"Han roto perímetros de la cancha, los bancos de suplentes en dos oportunidades, nos han robado todos los cables subterráneos que teníamos para la iluminación de algunos eventos. Lo que dejés en Las Tres Villas, te lo roban; es así. La verdad que es increíble, pero seguiremos pensando en solucionarlo de alguna forma", se resignó Andrade.

Uno de los proyectos iniciales era trasladar la sede de la ABH, que se encuentra en San Martín 341, también a Las Tres Villas.

"Me parece que cuanto más vida le demos al sector, mejor va a ser. Pero hoy invertir dinero en la cancha no está en las prioridades porque no lo tenemos, no porque no lo queramos. Estamos tratando de cerrar un año difícil, generar con estos torneos que van a venir un poco de ingresos para la Asociación y poder reinvertirlo en la cancha", avisó el presidente.

Lo que viene

En lo estrictamente deportivo, la Asociación Bahiense de Hockey será anfitriona de dos torneos a nivel nacional en Selecciones Mayores y otro a nivel provincial, de clubes en Sub 16.

Se trata del Torneo B Sur de Selecciones, tanto en Damas como en Caballeros. Este último contará con la participación del combinado local.

"Son torneos importantes. En el de Mayores vienen muchos equipos de afuera, creo que pocas veces Bahía ha tenido un torneo de esta envergadura. Más que nada porque este tipo de competencias se juegan en canchas de agua. Se ha trabajado y gestionado desde la Asociación y estamos muy agradecidos con la Confederación y la Federación", contó Andrade.

El certamen, antes denominado "Ascenso", fue divido en dos zonas (Norte y Sur) con el objetivo de abaratar costos de traslados y teniendo en cuenta que todos los certámenes, a causa de la pandemia, serán de transición, sin ascensos ni descensos.

Foto: ABH.



Ambas ramas se desarrollarán en nuestra ciudad del 21 al 24 de octubre y contará con la participación de San Rafael, Neuquén, Sudoeste Bonaerense, Comarca Viedma–Patagones, Centro de Buenos Aires (todos ellos en mujeres y varones), Austral, Tandil, La Pampa (damas), y Mar del Plata (caballeros).

Por otra parte, de un tiempo a esta parte la actividad local logró reanudarse de forma normal con la disputa del Torneo Apertura de Damas y Caballeros, que por primera vez cuenta con siete participantes.

"Vamos bien. No vamos a poder completar el año con el Apertura y Clausura, terminaremos el torneo como nos permitió el año, la pandemia y las circunstancias y jugaremos al torneo estival para completar el calendario en noviembre y parte de diciembre", explicó Diego.

"Estamos sumamente contentos con que haya siete equipos de Caballeros, seis en Intermedia y se mantengan los 18 equipos de la Línea Completa de Damas. Además, ha crecido la cantidad de jugadoras y jugadores fichados que están practicando la actividad. Estamos trabajando para tratar de cerrar el año lo más derechos posible", concluyó Andrade.