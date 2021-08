"Hay que buscar a los 500 mil chicos que abandonaron la escuela en la Provincia"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el primer precandidato a diputado nacional del PRO, Diego Santilli, tuvieron esta tarde un mano a mano con La Nueva., en el marco de la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre.

En el comienzo de la entrevista y en relación a los dichos de la precandidata opositora Victoria Tolosa Paz, quien esta mañana manifestó que "nosotros bajamos Ganancias, Macri solo bajó el impuesto al champagne", Rodríguez Larreta consideró que "a ese tipo de agresiones no se contesta nada, me parece mucho más interesante ver cómo vamos a hacer para generar empleo en Argentina".

"Esta semana Diego estuvo presentando los ejes de la campaña y uno de los más importantes es el de la generación de empleo", subrayó el jefe de Gobierno porteño.

Santilli contó que hoy visitaron "el Parque Industrial, todo el sector del Polo, y en una de las empresas nos dijeron que no encuentran personal calificado. Ahí está la primera clave: educación. En la provincia de Buenos Aires 500 mil chicos abandonaron la escuela en los 4 niveles y para recuperar esto hay que ir a buscar a cada uno de ellos".

"Segundo, evaluar: la evaluación debe ser obligatoria y no depender del gobierno de turno, porque no se trata de buscar el error sino ver qué te falta para que los jóvenes tengan la capacidad que tienen que tener. Y en materia de trabajo, hay que bajarles los impuestos laborales a las pymes; nosotros presentamos un proyecto para que por 5 años los jóvenes entre 18 y 35 años no tengan aportes de impuestos laborales", agregó el primer precandidato a diputado nacional del PRO.

Con respecto a las próximas elecciones, Rodríguez Larreta sostuvo que "en noviembre se juega el rumbo de país que queremos, y para las PASO estoy convencido de que Diego Santilli es el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires porque es un tipo de experiencia que conoce la gestión y es una de las pocas personas en Argentina que puede mostrar una gestión exitosa porque en la Ciudad de Buenos Aires los delitos vienen bajando. Uno de los problemas que más se reclama es la seguridad y él tiene una experiencia muy concreta en eso".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Volviendo al tema educativo y los enfrentamientos que hubo a principios de año por la presencialidad, Rodríguez Larreta destacó que "la cantidad de contagios en la Ciudad, donde defendimos la presencialidad y tuvimos que ir a la Corte, fue igual que en la Provincia de Buenos Aires, donde los chicos no tuvieron clases".

"Es increíble que nos hayan discutido eso. Nosotros defendemos que los chicos tienen que estar en el aula y teníamos razón cuando en marzo decíamos que las aulas no contagiaban más que el resto de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires perdieron medio año más, ¡es una barbaridad!, cada día que se pierde es un crimen", aseguró el jefe de Gobierno porteño.

E insistió: "Lo último que hay que cerrar son las escuelas y hay lugares donde todavía no tienen presencialidad plena. Hoy en la Ciudad, en cambio, las escuelas tienen jornada completa, como antes de la pandemia".

En otro tramo de la entrevista con el periodista Maximiliano Allica, se refirieron a la polémica que se generó por la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez.

"Los argentinos necesitamos salir de la grieta, es insoportable vivir de esta manera. Pensemos como pensemos tenemos que lograr más aprendizaje, más trabajo y vivir en paz [...] El verdadero veredicto va a estar en las urnas, ahí la gente va a decidir cuál es el impacto", sostuvo Santilli.

Luego, al ser consultados sobre cuál consideran el proceso más exitoso que tuvo Argentina en materia política, económica y social, Rodríguez Larreta respondió: "[Arturo] Frondizi del 58 al 62, porque parte de las inversiones petroquímicas, el autoabastecimiento petrolero y la industria pesada surgieron en esa época. Tuvo una visión única, y esta ciudad surge especialmente de esa visión. Eso necesitamos: alguien que pueda mirar más allá de su mandato presidencial".

Santilli, en tanto, dijo que "los argentinos tienen que valorar lo que se hizo bien y sostenerlo, corregir lo que faltó y cambiar lo que estuvo mal, porque si cada presidente que llega tiene una visión fundacional no salimos más".