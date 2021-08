Revelan una nueva foto del cumpleaños de Fabiola Yañez durante la cuarentena de 2020

Un coletazo directo del escándalo que generó la difusión de la lista de ingresantes a la quinta de Olivos durante la etapa más restrictiva de la cuarentena fue la difusión de una supuesta foto del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, rodeada de sus asesores sin ningún tipo de protocolo, y con Alberto Fernández en el fondo.

Por el momento, el Gobierno decidió llamarse al silencio y este jueves, la periodista de LN+ Guadalupe Vázquez, reveló un nuevo material asociado al festejo.

Alrededor de una mesa y en un ángulo diferente al de la foto original, Fernández aparece junto a Yañez y a una decena de personas en violación a los protocolos que el propio Ejecutivo había establecido por entonces en respuesta a la pandemia de COVID-19.

La primera imagen de aquel día fue publicada en Twitter por el usuario @gonziver. Inmediatamente se generó una gran polémica porque supuestamente sería la demostración de que el 14 de julio se hizo una fiesta íntima por el cumpleaños de Fabiola y no se trató de "una reunión de trabajo", como sostuvo el Gobierno.



La primera foto que se filtró hace algunas horas

La foto fue duramente criticada en las redes y la oposición también se manifestó.

El jefe del bloque radical, Mario Negri, calificó la actitud de Fernández como "cinismo" y el diputado Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC, dijo que la imagen es "indignante". También el diputado porteño Hernán Reyes sostuvo: "El único responsable de los privilegios de Olivos es Alberto Fernández, que en el peor momento de la pandemia y con la sociedad angustiada, abusó de la confianza de los argentinos y nos mintió en la cara".

Por su parte, el Gobierno argumentó que se trata de una imagen trucada, que había sido digitalmente adulterada para perjudicar a Alberto Fernández. El propio Presidente había dicho que ese día no participó del encuentro sino que simplemente pasó a saludar.

Ayer, ante la consulta de LA NACION, desde el entorno del Presidente se limitaron a señalar: "Alberto está muy caliente con el asunto. Están viendo si es trucha. Lo están analizando". Algunos colaboradores en Casa Rosada ayer creían que la foto está "trucada" y agrandaban la imagen en sus celulares buscando el engaño visual, pero nadie salió a confirmar ni desmentir la veracidad de la imagen.

Sin embargo hoy, la directiva llegó más claramente: la estrategia oficial es no hablar más del tema, a pesar de que el modo más sencillo de refutar la imagen, si es falsa, sería exhibir la original sin las supuestas adulteraciones. "No vamos a hablar más del tema", ratificaron en el entorno presidencial. "Y si es fake tampoco tiene sentido que digamos nada. El daño ya está hecho y no suma darle entidad y seguir la polémica. Ya está", atinó a decir un funcionario cercano al Presidente.

En medio de la polémica por esa imagen, esta tarde la periodista Guadalupe Vázquez difundió en el programa +Data del canal LN+ una nueva fotografía, aparentemente del mismo día, donde se ve a una decena de personas en torno de la misma mesa, también con la presencia de Alberto Fernández.

De todas las visitas registradas en Olivos y difundidas, siempre las del cumpleaños de Fabiola Yañez fueron las más incómodas para el Gobierno. El día que la primera dama cumplió 39 años, a Olivos asistieron nueve personas que ingresaron al chalet a las 21:30 y se retiraron, todos juntos, a la 1:47 del día siguiente. Allí estuvieron la modelo Sofía Pacchi, el asesor de Yañez Emmanuel López, su pareja Fernando Consagra, el colorista Federico Abraham y la estilista Carolina Marafioti y otros cuatro jóvenes que tienen amistad con Yáñez en Instagram: Santiago Basavilbaso (30 años), Florencia Fernández (32), Rocío Fernández Peruhuil (28) y Stefanía Domínguez (29 años).

"Son todos del equipo de Fabiola, pero las aclaraciones las vamos a hacer en la Justicia", dijo hoy un estrecho colaborador del Presidente consultado por LA NACION sobre ese evento.

"Es un tema muy personal de Alberto", comentó un estrecho colaborador presidencial, quien señaló que la decisión de cómo reaccionar ante un tema de este tipo corre por cuenta del Presidente.

Hasta ahora, Fernández optó por hacer una defensa general de la actividad que llevó adelante en Olivos durante el confinamiento estricto que impuso durante el 2020 por decreto: "En Olivos yo me cansé de ver gente porque soy el presidente de la República. Vivo en audiencias, recibiendo gente del más variado tipo. Recibo periodistas, políticos, ministros, secretarios, artistas, productores cinematográfico, teatrales, futbolistas. Recibo un montón de gente, pero es mi tarea conocer de primera mano lo que está pasando", dijo ayer en una entrevista en el ciclo Caja Negra. (La Nación)