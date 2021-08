Tolosa Paz: "Nosotros bajamos Ganancias, Macri solo bajó el impuesto al champagne"

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que integra "un proyecto político que puede dar cuenta de lo que hicimos en materia impositiva en los 18 meses que gobernamos" y afirmó que "Santilli, Manes y Vidal gobernaron cuatro años y no propusieron una ley que le quite al 1,3 millón de trabajadores la mochila del impuesto al pago de ganancias".

"Nosotros no lo prometimos en campaña, pero lo hicimos. Macri tenía una idea diametralmente opuesta, él construyó una matriz regresiva. Creía falsamente que si los grandes patrimonios no se gravaban, iba a haber más inversiones. En Argentina no se invirtió. Se redujo la capacidad del fisco y no hubo inversión. Macri le bajó el impuesto al Champagne, esa fue su propuesta impositiva", amplió.

Tolosa Paz visitó la ciudad en el marco de la campaña rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 12 de septiembre.

"Pretendemos que Bahía esté gobernada por quienes queremos recuperar la agenda del crecimiento, de la inversión, del desarrollo en la agenda pública. Cambiemos viendo sosteniendo políticas económicas que han destruido la capacidad de pensarnos y repensarnos creciendo", señaló.

En un mano a mano con La Nueva., la precandidata explicó que "ayer tomamos la agenda, pensamos cuál es la perspectiva hacia adelante de esta Bahía Blanca. Los jóvenes de esta ciudad no solo aspiran a poder estudiar, sino también a tener un trabajo. Las dos cosas, la educación y el trabajo, son la agenda que vinimos a proponer desde el Frente de Todos para la reconstrucción de la Argentina".

"Hay algunos opositores que también toman la agenda y es muy lindo decir las tres palabras que más utilizamos los políticos: salud, educación y trabajo —continuó—. Inversión, desarrollo y producción son palabras que todos los candidatos también pueden decirlas, pero el tema es tener la memoria de qué hicieron cuando gobernaron".

En ese sentido, dijo que "por más que se cambien de domicilio o borren la palabra 'Cambio' y sean 'Juntos', están bastante separados. Se cambian de distrito porque no pueden explicar el derrumbe productivo de los cuatro años de Vidal y Macri".

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, Tolosa Paz hizo mención a la recorrida por el Parque Industrial que tienen previsto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el primer precandidato a diputado nacional del PRO, Diego Santilli.

"Larreta y Santilli van a ir y van a escuchar el reclamo de la infraestructura que falta. Nosotros venimos trabajando muy fuerte con Augusto Costa en el reordenamiento y reapertura de parques industriales que han quedado totalmente abandonados", respondió.

Por otra parte, puntualizó en que "Bahía es un faro para el desarrollo".

"Todos reflejan que hay una expectativa de que la Argentina sale de esta, hay esperanza. Estamos atravesando la peor crisis que es la pandemia, una vida que se nos dio vuelta. Y al mismo tiempo tengo la esperanza puesta en poder recuperar los niveles de inversión y desarrollo que necesita Bahía para poder expandir la posibilidad de oportunidades", relató.

"Uno viene a Bahía y ve el Puerto, las inversiones en Vaca Muerta... Y además, el desafío de que el Puerto de Bahía se transforme en el puerto de salida de todo el interior de la provincia de Buenos Aires al mundo. Es un desafío", acotó.

"Bahía tiene la característica de ubicarse en el punto estratégico, es un faro del desarrollo y el crecimiento en los próximos años si reafirmamos el rumbo de ir con el Frente de Todos y legisladores que podamos ponerle voz a los proyectos de leyes que nos permitan darle mayor dinamismo a la recuperación de Argentina", redondeó.

Además, la precandidata eligió el mejor proyecto político, social y económico que tuvo Argentina en su historia.

"Hubo dos períodos en donde nosotros crecimos, nos desarrollamos y empezamos a transitar la etapa de industrialización de la Argentina: los diez años de Perón y Evita y los 12 años de Néstor y Cristina. Con sus diferencias, porque las etapas eran bien diferentes y de dónde se arrancó era bien diferente", señaló.

Mientras que sobre las imágenes que trascendieron del cumpleaños de Fabiola Yañez, dijo que es la Justicia la encargada de responder.

"No soy yo quien tiene que contestar esa pregunta, es la Justicia. Ya hay una denuncia. Sí quiero referir que el presidente dijo que fue un error, que no debe ocurrir y pidió perdón. Pedir perdón no es menor", sostuvo.

Y completó: "El pueblo acepta cuando alguien se equivoca. No me hago la distraída, yo caminé ayer Bahía Blanca. De veinte personas con las que dialogué, una sola persona me dijo en la cara y con respeto que estaba dolida por la situación. Eso refleja que en la agenda de las otras 19 hay otras preocupaciones. Esta Bahía tiene puesta la mirada en cómo salimos de la pandemia, en la esperanza y en el futuro".