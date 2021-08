Pedidos extorsivos a grandes empresas, llega Larreta y "palos verdes" en la avenida Cabrera

--Buen día, Juan. ¿Cómo te preparás para la revancha en Brasil? Va a estar complicado, ¿no?

--Sí, pero hay que jugar. Lo bueno es que todavía seguimos compitiendo.

--Noto cierto tono de agresión en tus palabras, pero deberías saber que el miércoles a la noche estaremos con el equipo argentino.

--No tengo ninguna duda, sobre todo después de lo que pasaron ustedes en Belo Horizonte.

--Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Estuviste en el cumpleaños de Fabiola en Olivos?

--Mejor no toques ese tema. Yo lo tomo como un ejemplo más de lo divorciada que está, en general, la clase política de la sociedad. Evidentemente pareciera que no todos somos iguales, pese a que nos jactamos de ser un país con muchos derechos.

--Evidentemente muy pocos se cumplen.

--Claro, por ejemplo, el de la igualdad. Fijate que con honrosas excepciones, los políticos no vieron afectados sus sueldos y el escándalo que detonó ahora es una muestra más de una casta con privilegios. Por supuesto que esto no disimula el hecho, pero hay que reconocer que el presidente salió a pedir disculpas.

--Che, el otro día me acordé de vos porque pasé por calle Dorrego y vi la demolición de la casona del Mundo de la Pizza, un tema que me anticipaste con lujo de detalles y que dará paso a un edificio.

--Sí, yo también pasé y te confieso que con la caída de esas paredes casi se me cae un lagrimón. Se va esa casa y se va parte de nuestra historia, de tantas cenas con amigos y una pizza número 15 siempre presente.

--Es verdad, pero cortemos con la nostalgia y veamos que trajiste hoy.

--¿Me creeés si te digo que Bahía Blanca encabeza el ránking de ciudades más verdes del país?

--No, es más, te diría que estás tomando café irlandés...

--Pensaría lo mismo, pero según un estudio de Plataforma Arquitectura, un portal que se presenta como el sitio de arquitectura más leído del mundo, entre las ciudades argentinas más pobladas, Bahía es la que tiene más metros cuadrados verdes por habitante.

--Tirá los datos...

--Mientras la Organización Mundial de la Salud establece que debe ser, como mínimo, de 9 m2 por persona, acá hay 14,30 m² por habitante y luego siguen Rosario (11,68 m²), Resistencia (9,32 m²) y ya por debajo de la media deseada, pero cerca de la misma, se ubican la ciudad de Santa Fe (7,95 m2), Córdoba Capital (6,3 m2) y San Miguel de Tucumán (6 m 2).

--Bueno, pero ojo que la OMS también establece que los espacios verdes deben respetar ciertas normas de calidad, accesibilidad y distribución.

--Tal cual. Algo de esto ya había publicado La Nueva en el verano, pero resulta extraño este ránking porque, cinco años atrás, un trabajo de la UNS había señalado que los espacios verdes locales no solo son pocos, sino que están mal ubicados.

--¿Por?

--Se midió la cantidad de metros cuadrados por habitante de los parques urbanos y el paseo de mayor frecuentación en la ciudad (Paseo de las Esculturas) y la cifra fue 3,49 m2 per cápita. Además, la oferta de parques está en el sector norte y noreste de la ciudad y de las 305 hectáreas presentes, solo 135 están disponibles todo el año.

--Estaría bueno que hoy, como cada domingo, vengas con una novedad de peso, de esas que luego uno sigue comentando durante toda la semana.

--Te acordás que te dije que se venía un aluvión de camiones, ¿no?

--Sí, es verdad, y se notó en las rutas de acceso. ¿Qué pasó?

--Empezaron a venir camiones con dos días o tres de anticipación porque estaba la amenaza de que iban a cortar nuevamente el puerto. Entonces, llegaron 600 camiones antes de la fecha de cupo por temor a no poder trabajar. La cifra de camiones que llega es impresionante, unos 2 mil diarios y hubo días de 2.500.

--Che, ahora que hago memoria, ¿qué pasó con las denuncias que se hicieron contra los transportistas autoconvocados por ataques a camiones?

--Te diría que estés atento a lo que va a pasar en los próximos días. Ahora hay una denuncia en Fiscalía Federal, otra en Fiscalía provincial y una tercera en la Policía. Los ataques están totalmente documentados y hasta hay evidencias más que suficientes para incriminar a quienes los organizan, entre ellos algunos transportistas y un dirigente gremial ligado al puerto.

--Estaremos atentos entonces.

--Sí. Habrá que esperar, pero el tema es inminente. En estos momentos de gran actividad hay varias empresas importantes que ya no aguantan más las presiones abusivas ni extorsiones. Fijate que ahora al movimiento de cereal se suman las bateas de fertilizantes y todo bajo el padrinazgo de una persona muy conocida en el ambiente portuario.

--¿Así que ahora también los que transportan fertilizantes?

--Exacto, hay un grupo en el sector, conocido como La Rotonda, que pretende que todo lo que sea transporte de fertilizantes se haga a nivel local y que las empresas paguen un 3% del valor de la mercadería adicional por la administración de los fletes.

--Es broma, ¿no?

--No, no, y si las empresas no acceden habrá corte.

--Increíble. Ojalá el tema no pase a mayores y menos mal que, como me comentaste, siguen bien las grandes obras viales en Bahía.

--Sí, no solo en las autopistas de la 33 y Paso Urbano, sino también en la ampliación y mejora de la ruta 51. Esto será fundamental de cara a lo que se vendrá en los próximos años.

--Ya que hablamos del puerto, no te olvides de la pronta recuperación del Muelle de Pescadores.

--Tenés razón, las obras empezarán en los próximos días. Se trata de un proyecto muy lindo que consiste en la puesta en valor del histórico Puerto Piojo.

--Y está bueno que se vaya avanzando con el Paseo Portuario.

--Sí, las obras fueron adjudicadas y tengo entendido que no serán las últimas.

--Hablando de obras, me aclararon que la nueva peatonal de calle Portugal no será costeada por la Corpo, sino por el Corcho.

--Te informaron bien.

--Juan, no me dijiste nada del tema Covid.

--No hay mucho, venimos de una semana bastante tranquila, y pese al agotamiento del personal de salud, se viene ahora la combinación de vacunas.

--Sí, y todos consideran que va a tener muy buena aceptación en la gente. Me parece que muchos piensan en asegurarse al menos las dos dosis antes que quedarse con una.

--Coincido. Bueno, ahora tirame alguna otra novedad de peso en Bahía...

--Dale, pero esta tiene que ver con la confirmación de una enorme inversión en avenida Cabrera que te adelanté en junio pasado.

--¿La de los Mormones?

--No, esa espera hasta fin de año, me refiero a la gran concesionaria que van a construir.

--Esta semana presentaron el plano definitivo, con el megaproyecto. Ya hay movimiento de suelos y desde que se formó Stellantis, la unión del ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles y el francés Groupe PSA, es decir, Citröen y Peugeot, esta será la primera sede conjunta de Latinoamérica.

--Me habías dicho que se trata de una inversión significativa porque entre salones y talleres que ocuparán 5 mil m2 cubiertos. Conociéndote, supongo que ya averiguaste la cantidad de plata que demandará.

--Te diría que, sin contar el valor de la tierra, ronda entre 5 y 6 millones de dólares. Pensá que tendrá cuatro talleres, con cuatro administraciones independientes que se conectan internamente, un café. Los trabajos demandarán 18 meses de obra.

--Me imagino que demandará otras tareas en esa zona.

--Sí, claro, desde cloacas hasta una dársena de giro en Cabrera, además de la pavimentación en calles interiores. La idea Luis y compañía es tratar de generar en esa zona un nuevo acceso, tipo calle Pilmayquén. Veremos si se da.

--Y qué va a pasar con el local de calle Montevideo, por ejemplo.

--La idea es llevar ahí todo lo que sea venta de usados de estas cuatro marcas.

--Ya que hablamos de dólares, ¿qué se sabe de nuestros representantes en el fútbol de Italia?

--Los tres están evaluando ofertas. Obviamente que las miradas se las lleva Lauty, pero también Rodrigo Palacio y Germán Pezzella podrían mudarse.

--¿Lautaro se va a Tottenham?

--Desde su entorno dicen que no, que prefiere quedarse en Inter, donde negocia por estas horas duplicar su contrato y firmar hasta junio de 2026. Pero los 70 millones de euros que ofrecieron por su pase son muy tentadores para cualquiera.

--¿De los otros dos qué se sabe?

--Aun con casi 40 años, Rodrigo sigue generando interés en el mercado italiano. Seguramente va a bajar una categoría y se irá a la Serie B para jugar su última temporada. Brescia parece ser la mejor alternativa, pero también Pisa, Monza y Como lo sondearon en los últimos días.

--¿Y Germán?

--Está cómodo en la Fiorentina, pero el Betis de España le propuso retornar. Sevilla es una ciudad que le gustó mucho a su familia, aunque antes deben abonar los casi 3.5 millones de pesos que vale su pase.

--¿Liniers, Bella Vista y Olimpo reciben dinero si se concretan estas transferencias?

--Los chivos recibirían el 20% sobre el 20% que le queda a Racing del pase (algo así como 2,8 millones de euros si la transferencia se hace en 70), pero ya no cobra más el famoso “derecho de formación”, porque Lauty ya tiene más de 23 años. Lo mismo pasa con Rodrigo y Germán, por lo que ni los “gallegos” ni los aurinegros tendrán compensación alguna.

--Bueno, pidamos otra ronda de café y fijate qué otra cosa trajiste para alimentar mi ansiedad de novedades.

--El viernes y sábado va a estar en Bahía Diego Santilli, pero no va a venir solo, sino que lo hará acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, al menos un día.

--Supongo que la movida política será amplia.

--Suponés bien, y entre otras cosas la idea es llevarlo al Teatro Municipal para que, cuando se reabra, posiblemente en octubre, haya un espectáculo que, en parte, aporte el Teatro Colón de Buenos Aires.

--Bueno, estaremos atentos. Buen dato. Sigamos.

--Me enteré de que la gente de Villa Mitre no deja de promover iniciativas en pos del crecimiento del club.

--Pará... Estuve leyendo algo en el portal de La Nueva. Ya sabemos que el fútbol y el básquet vienen cubriendo muy bien las expectativas de su gente, que el plan de obras en la sede de Garibaldi siguen su curso, que el predio es un lujo, el jardín de infantes… Pero esto es algo muy nuevo.

--No tan nuevo. De hecho, la dirigencia viene “cocinándolo” a fuego lento desde hace rato. Sucede que con este tema de la pandemia tuvieron que demorar su puesta en marcha.

--¿La Mutual?

--Sí, se trata de la Mutual 14 de Agosto, en referencia, justamente, a la fecha fundacional del club, allá por 1924. Mañana comenzará con servicios de salud y turismo. Pero la idea es sumar muy pronto otros que tendrán que ver con educación, vivienda y ayuda económica.

--¿Y a quiénes estarán destinados?

--Preferentemente será un apoyo y acompañamiento a las personas que practican actividades en el club y a sus grupos familiares.

--¡Bien entonces por este nuevo golazo del tricolor! Sigamos.

--No sé si te habías enterado pero en el marco del Mes de las Infancias y la Primera Exposición de Seguridad Vial, organizada en Bahía, el Grupo Sancor Seguros, siendo el único en el rubro, participó a través de sus empresas Sancor Seguros y Prevención Salud en dicho evento.

--Sí, me dijeron que montaron una araña inflable que llamó mucho la atención.

--Sí, allí se encontraba la ruleta de Preveniños, el programa de prevención de riesgos y autocuidado destinado a los más pequeños), del cual participaron muchos niños, respondiendo preguntas de tránsito y llevándose de regalo rompecabezas alusivos a la seguridad vial.

--Buena idea ¿Qué más?

--Un tema que me parece muy interesante porque apunta a facilitarle las cosas a los jóvenes que están buscando su primer trabajo.

--Me interesa, porque la cosa no está nada fácil.

--Sí. Dow, y la Fundación Forge lanzaron un Programa virtual para jóvenes que quieren transformar su vida personal y laboral, fortalecer la confianza, entrenar habilidades de comunicación y organización del tiempo para lograr sus metas.

--Dame más datos.

--Allí van a desarrollar todas las herramientas necesarias para el trabajo y tendrán oportunidades laborales con empresas de esa Red de Alianzas.

--Supongo que es gratuita.

--Claro, y está dirigida a jóvenes de entre 17 y 23 años que hayan finalizado la escuela secundaria o estén cursando el último año. Deben contar con un dispositivo con conexión a Internet y te paso el link de inscripción por si conocés a alguien que quiera acceder: www.fundacionforge.org/argentina-bahía-blanca

--Bueno, ya se hizo la hora, así que vayamos pidiendo la cuenta.

--Dale, hoy me hago cargo.

--Me parece muy bien. Capaz atraés a la lluvia, que tanta falta hace...

--Je, je, y vos no pierdas nunca ese niño que llevás dentro. Feliz día.