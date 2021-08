Denuncia discriminación en un bar de Bahía y el dueño asegura que no es cierto

Una persona contó en redes sociales que sufrió discriminación al querer ingresar a la cervecería Barone, ubicada en la avenida Alem 560 de nuestra ciudad.

De acuerdo a sus palabras, no le permitieron el acceso por maquillaje.

"Quería contarles que el día de hoy no me dejaron pasar a Barone, en Bahía Blanca, por el maquillaje que tenía. De hecho me pidieron que para la próxima me maquille menos", relató.

"Me parece que es una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que quieras, no va. Me parece discriminativo. Y me parece una mierda, básicamente", continuó.

"Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no es joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta", completó.

Horas más tarde, contactado por La Nueva., mencionó que llegó con su hermana a las 23 "y como adentro estaba lleno, nos dejaron sentarnos en la barra de la entrada".

"Consumimos un par de cosas ahí y quisimos entrar, a lo que nos decían constantemente que no —continuó—. Entonces, mi hermane le preguntó al patovica por qué no nos dejan pasa y le dijeron 'así no, la persona con la que viniste tiene demasiado maquillaje'".

Jonatan Garaban ofreció la versión de los hechos del lado de Barone.

"Con esto del aforo y las capacidades, quedó muchísima gente afuera. No fue por nada discriminatorio. Si quedó afuera es porque no podíamos dejar ingresar más gente de la que teníamos. De hecho, ayer estuvo la Municipalidad cerca de la 1 de la mañana, constató que estaba todo en orden y en regla", respondió.

"Había cola. Mucha gente, incluso amigos míos, no pudo ingresar por la capacidad del local. No sé por qué se lo tomó así. No creo ni imagino que los chicos en la entrada comenten algo así", afirmó.