Victoria Tolosa Paz: “La campaña sucia de la oposición comenzó hace rato”

Quienes conocen a la platense Victoria Tolosa Paz aseguran que la funcionaria nacional tiene varios puntos a favor que explican por qué su nombre suena cada vez más fuerte para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hacen especial hincapié en tres de ellos.

En primer lugar, la muy buena relación que mantiene tanto con Alberto Fernández como con Cristina Fernández, algo que no logran todos los ministros y secretarios; en segundo, las ideas que comparte con ambos en materia social y de desarrollo económico; y, en tercero, la vehemencia con la que defiende un proyecto político en el que, aseguran en su entorno, cree ciegamente.

“Alberto y Cristina me conocen hace mucho tiempo y saben cómo pienso. Yo juego en equipo, y voy a estar donde me pidan. Ellos deciden. Yo no especulo ni tengo otra voluntad que no sea el aporte a este proyecto político”, dijo a La Nueva. durante su paso por Bahía Blanca y la región, esta semana, al ser consultada sobre la posibilidad de que encabece la lista del FdT..

La funcionaria lanzó en la región Mercado MultiplicAr, un programa del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - organismo que preside- cuyo objetivo es garantizar a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo “el acceso a comercios que ofrezcan una canasta de alimentos nutritiva, completa y accesible”.

“Son mercados de cercanía abastecidos por pequeños productores locales y regionales, establecidos en barrios de alta vulnerabilidad y que administran cooperativas de trabajo. Allí las personas podrán hallar lácteos, carnes, frutas y verduras, alimentos que lamentablemente cada vez se observan menos en la dieta de los sectores más necesitados”, refirió.

–¿Cómo observó la situación social de Bahía Blanca?

–Hay lamentablemente población con mucha vulnerabilidad social. Esos asentamientos que hay alrededor del casco (urbano) dan cuenta de las limitaciones que sufren para acceder a los alimentos.

"Los niños de 0 a 14 años son asistidos con la tarjeta Alimentar, pero necesitan también mercados de cercanía que vendan alimentos de calidad. Por eso firmamos con el intendente Héctor Gay un acuerdo para desarrollarlos".

–¿Competirán con el comercio tradicional?

–No, porque hablamos de población de extrema vulnerabilidad social, una clientela que no va a los comercios tradicionales.

–Este programa articula con otros del gobierno en materia de control de precios...

–Exacto, porque esa es nuestra voluntad política: cuidar el bolsillo de los argentinos. Cuidamos los precios de tres bloques básicos del gasto familiar: alimentos, servicios y conectividad. La ley de Zona Fría, que otorga descuentos del 30% al 50% en el costo del gas en Bahía y esta zona, entre otras del país, es una muestra de ello”.

–¿Para el gobierno las políticas de asistencia social y de control de precios son coyunturales o permanecerán en el tiempo?

–Protegemos a los sectores que hay que proteger mientras la Argentina recompone el sendero del trabajo, que es el gran ordenador social. Yo trabajo en política sociales pero no hablo de asistencialismo, sino de producción. No creo en el asistencialismo. Creo, obviamente, en un Estado presente que cubra las necesidades mínimas en un tiempo de emergencia como este, pero la Argentina se tiene que reconstruir sobre pilares sólidos, como es la generación de empleo a través del entramado pyme, el desarrollo del mercado interno, la producción, la exportación.

"Cuando visité a Federico Susbielles en el puerto, de lo que más hablamos fue cómo va a crecer Bahía Blanca en los próximos años, cómo se va a generar empleo genuino y cómo vamos a recuperar al país a partir de la reconstrucción del sector productivo. Ese es el camino. Debemos producir y llegar con nuestros productos al mundo, pero para eso hay que tener un proyecto. Y hoy ese proyecto lo expresan Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández), así como Axel (Kicillof) y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires".

“Ese proyecto no lo expresan el pasado, no lo expresan (Mauricio) Macri ni (María Eugenia) Vidal. Ellos ya gobernaron y desarrollaron un modelo económico alejado de la producción y del trabajo, algo que nada tiene que ver con los pilares de la reconstrucción de Argentina”.

Tolosa Paz junto a Federico Susbielles y la senadora Ayelén Durán, durante la recorrida por el puerto de Ingeniero White.

–Sin embargo, para un sector de la oposición las políticas de control de precios y planes sociales nos han traído hasta aquí y no harán más que profundizar la crisis...

–Bueno, en principio habría que recordar que ningún gobierno recibió un país con el desastre que nos dejaron Macri y Vidal. Por lo tanto, no partimos de un piso, sino del subsuelo. Se fueron dejando 98 mil millones de dólares de nuevas deudas, así como la tarea de hacerse cargo de pagar 44 mil millones en forma inmediata.

“En este marco tuvimos que atravesar una pandemia y negociar una quita de deuda que nos evitará pagar 37 mil millones de dólares. Ahora estamos iniciando una senda de crecimiento, acordando con el FMI que no vamos a pagar deuda a costa del dolor de millones de argentinos que no dan más”.

–¿Considera que el país retomó la senda del crecimiento?

–Sí, y ya se ve en los indicadores económicos e industriales. Llevamos 5 meses consecutivos de crecimiento de la construcción, la siderurgia y las industrias metalmecánica y automotriz. Estamos exportando, la balanza comercial es positiva. Muchos dicen que esto se da gracias al 'viento de cola', pero no es así. Hay una Argentina que empieza a apostar a la exportación y a abastecer el consumo interno, variables que no son incompatibles”.

–Insiste mucho con la necesidad de exportar...

–Porque necesitamos aumentar la capacidad de consumo de 45 millones de argentinos, pero también mirar al mundo y que ingresen dólares que nos permitan desarrollar sectores de la economía real, los cuales no crecieron durante la gestión de Macri porque se destruyó el entramado pyme y la industria perdió competitividad.

“Con nuestro gobierno todos los días hay medidas que busca reconstruir el entramado pyme industrial, porque somos conscientes de que, si en pandemia pudimos crear 20 mil empleos en ese sector, cuando se termine esto debe quedar una estructura sólida para la reconstrucción”.

Durante la visita al intendente de Saavedra, Gustavo Notararigo, junto a la legisladora Marisol Merquel.

–¿En qué medida la pandemia modificó los planes que tenía el gobierno en diciembre de 2019?

–Muchísimo. Tenemos los mismos objetivos y sabemos hacia dónde queremos que vaya Argentina, pero la pandemia modificó la velocidad de la recuperación. De hecho, sectores enteros de la economía real que se apagaron, como el turismo, la hotelería, la cultura y demás.

“Ahora bien, el año pasado el PBI cayó un 9,9%, pero para este año tenemos una expectativa del crecimiento del 7%. Es un rebote importante, aunque no suficiente cuando tenemos 42% de pobres en Argentina y 10% de indigencia”.

–¿Cree que será posible recuperar el crecimiento a corto plazo en un país que lleva una década estancado?

–Yo estaba en el ministerio de Desarrollo Social cuando la Argentina se derrumbó en 2001, y a partir de allí vi la reconstrucción del trabajo que hubo de la mano de Néstor Kirchner. Luego tuvimos otros problemas, pero la reconstrucción inicial fue muy veloz, y creo que eso puede repetirse. Sueño con duplicar el PBI en cuatro años.

–El año electoral encuentra al Frente de Todos sin poder concretar gran parte de estos objetivos. ¿Teme que esto juegue en contra del oficialismo?

–No, todo lo contrario. La gente sabe que 15 de los 18 meses que llevamos en el gobierno fueron en pandemia, que hemos priorizado la vida y que nos hicimos cargo de reconstruir el sistema de salud y evitar su colapso. Recibimos una economía destruida y así y todo, con un enorme esfuerzo, fuimos asistiendo a distintos sectores con los ATP, IFE y créditos a tasa subsidiada, además de sostener la tarjeta Alimentar y otras ayudas.

“Lo que debemos hacer es mostrarle a la gente qué queremos hacer cuando la pandemia se termine, que no tiene nada que ver con la economía de prepandemia de Macri y Vidal”.

–Ha sido muy crítica de la oposición en los últimos meses. ¿Qué es lo que le molesta tanto?

–La construcción de un relato permanente negando la realidad. Serían más creíbles si escucharan a la gente. En la zona estuve recorriendo distritos donde hay porcentajes de vacunación superiores al 50%, pero prendés la tele y aparece uno de Cambiemos que dice 'no hay vacunas'.

“A la gente le aconsejaría que charle (con referentes de la oposición) y les pregunte qué país quieren reconstruir. Para ellos la producción no está en el centro de la escena, sino la timba financiera y especulación. Eso es lo que van a hacer si vuelven a gobernar.

–¿Teme una campaña electoral sucia?

–La campaña sucia de la oposición empezó hace rato. Ya instalaron en la agenda mediática Venezuela, Nicaragua, Vacunatorio VIP, el robo de cuatro PBI... van a buscar permanentemente la destrucción de los que gobernamos hoy porque saben que hicieron las cosas muy mal durante 4 años, aún teniendo de su lado al poder fáctico, mediático y a la Justicia.