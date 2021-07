¿Descendemos de los barcos?

No puedo ni debo permitir opacar o directamente aceptar la distorsión de los hechos con que la acción psicológica de Inglaterra y sus esbirros (perduellis) locales nos han metido en las mentes colonizadas que el 14 de junio de 1982 fue una mera fantasía de Galtieri para ocultar el desaguisado de los desaparecidos de Videla. A 35 años de la Gesta de Malvinas, la amnesia selectiva impone olvidar que Alfonsín la calificara de carro atmosférico y otros más miserables aín. Allí se peleó contra la OTAN, allí se desconoció el tratado de asistencia recíproca,todo por la participación activa y traicionera de EE.UU.

Más allá de los dichos del general Balza, para quien “fuimos a una guerra sin estar debidamente preparados”, nada menos que el Secretario actual de la Armada de EE.UU. -John Lehman- acaba de desmentirlo, expresando “que si los EEUU hubieran decidido no m´´as ayuda para Inglaterra durante el conflicto, en mi opinión Inglaterra hubiera sido derrotada (...) De todo lo que yo sé al respecto esa es mi firme conclusión (...) Inglaterra había dejado caer su modernización e infraestructura y no estaba equipada para un conflicto de larga duración contra una fuerza primitiva pero altamente entrenada y motivada como la fuerza argentina”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Tema que da para otras notas sin los celos de generales que no han tenido empacho en introducir en nuestro país el escudo humano atado a la torreta de un tanque y hoy pretenden dar cátedra de derechos humanos, o de otro que pretendio retomar el cuartel de La Tablada estableciendo su cuartel a 17 km de distancia, y que aún desfilan con medallas de “boa conducta”. Por eso vale la pena reproducir los conceptos de la legisladora Victoria Vuoto, del Partido Verde, en una charla que tituló “Mujeres y Malvinas”, enfatizando “la importancia de visibilizar los roles de las mujeres y la población afroargentina, muchas veces ocultados en la historia oficial. Porque desde los inicios de la población de Malvinas aparecen las figuras de 12 mujeres negras, las primeras en la historia argentina en pisar las islas, que fueron parte de la mano de obra inicial de Malvinas.

Esto no es nuevo. Muchas veces la historia le ha negado a la comunidad afroargentina su lugar, no sólo en el proceso de independencia sino en el de soberanía. San Martín contaba que le generaba repulsa ver como las familias patricias ofrecían oro para no darles sus hijos mientras negros, indios, chilenos y correntinos ofrecieron su sangre generosa. Lo mismo que el injustamente atacado Güemes y sus “infernales".

Vuoto remarcó el rol de la primera gobernadora de las islas, Doña María Sáez. “Si bien Vernet, enviado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, sería nombrado comandante militar y político en 1829, Sáez ejercía un rol político y social en la conformación de este nuevo poblado desde muchos años antes. Su diario fue una herramienta que nos permitió la reconstrucción de la historia y actividades económicas de Argentina en las islas”.

País desagradecido. Historia oficial escrita con supremacía blanca que oculta el origen africano del tango, milongas y chacareras, o de Horacio Salgan, o de Enrique Maciel, o de un Cayetano Silva. Desaparecidos de un plumazo de la Historia oficial. Preludio de otros desaparecidos que vendrían años después a horcajadas de una guerra fratricida.