"No vengo a confrontar, sino a sumar", dijo Lorenzo sobre su precandidatura en la UCR

El histórico animador bahiense Lorenzo Natali habló esta mañana por LU2 sobre su precandidatura a diputado provincial por la UCR que lo llevará a competir en una interna con el Pro en las PASO del 12 de septiembre.

Lorenzo confesó que le habían pedido mantener la noticia en silencio, aunque no tuvo mucho tiempo para hacerlo: "Hace 8 días estaba preparando mi programa radial y sonó el teléfono; era Marcelo Di Pascuale, colaborador de Emilio Monzó, quien me llamaba para ofrecerme la candidatura. Fue una sorpresa total a pocos días del cierre de listas", aseguró.

El locutor contó que lo primero que hizo fue charlarlo con su pareja, quien le dijo que "cientos de personas están esperando el llamado que vos recibiste; si no lo aceptás, te podés arrepentir por el resto de tus días". Sus palabras y el reciente sondeo que midió la intención de votos y resaltó la buena imagen de Lorenzo, lo llevaron a aceptar.

"No es la primera vez que me ofrecen un cargo, pero nunca algo de tanta relevancia para Bahía Blanca y la región. Siempre dije que no, pero esta vez teniendo en cuenta la altura de mi carrera y la edad que tengo dije por qué no. Lo meditamos rápidamente y dijimos que sí, después fuimos tomando conciencia del compromiso que asumía", reconoció.

El conductor radial señaló que pasó un fin de semana increíble, con muchos reconocimientos y llamados, aunque el día previo al cierre de lista se cayeron las esperanzas.

"Según lo que percibí, si había unidad yo prácticamente no entraba. Pero el día del cierre me volví a meter [en tema] y a una hora del cierre me confirmaron la precandidatura", sostuvo.

Y añadió: "Que me den este lugar sin tener una experiencia en el tema me motiva. Creo ser una persona sensible, con buen criterio, con sentido común, y es lo que quiero aplicar en el puesto. Quiero creer que se puede mejorar".

También dijo que lo motiva la convocatoria de la UCR "porque en mi familia hay un largo historial de militancia para ese partido, y porque voy junto a una persona que admiro mucho, como [Facundo] Manes. Él tiene un notable reconocimiento a nivel profesional y si se mete en esto es porque sabe que se puede cambiar y tiene ganas de hacerlo".

"Es muy prematuro, pero ya estoy pensando en proyectos para Bahía y la zona. Manes apunta a la educación y al trabajo como forma de superación. Hay mucho por hacer y espero tener la posibilidad de concretarlo", sostuvo Natali, quien remarcó que ya piensa en proyectos relacionados con lo educativo y las cuestiones viales.

Por último, aclaró que no va a confrontar con nadie: "Voy a defender mi postura y voy a seguir siendo el mismo; si la política me cambia, doy un paso al costado. No vengo a confrontar, sino a sumar", aseguró Lorenzo, quien remarcó que "no vengo a enfrentarme con gente que aprecio como [Alejandro] Dichiara, [Fernando] Compagnoni o el propio Héctor Gay, con quien compartí tantos años de trabajo".