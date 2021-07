Acrogliano: "Que la gente se quede tranquila, porque se va a vacunar"

Después de la catarata de quejas y reclamos de cientos de bahienses que aún no pueden acceder a la segunda dosis de la Sputnik V, y también de que desde el gobierno nacional se anunciara que en los próximos días llegarán al país 1.000 litros del componente activo de esa vacuna V para completar la producción de cerca de 1.600.000 dosis, el secretario de Salud de Bahía Blanca, Pablo Acrogliano, señaló que la gente debe ser paciente porque van a poder completar el esquema.

“Esta no se trata justamente de la competencia del municipio, pero hay que pedir que tengan paciencia, porque van a recibir las dos dosis –señaló-. En la medida que vengan más dosis, se va a seguir vacunando”.

Al respecto, destacó el arribo del componente activo para la producción de dosis 2 de Sputnik V y remarcó que se está avanzando mucho en la posibilidad de que aquellos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa, puedan completar el cronograma recibiendo una correspondiente a otro laboratorio.



Pablo Acrogliano, secretario de Salud municipal.



En cuanto a la curva de contagios en la ciudad, dijo que si bien se está dando una caída en el número de nuevos casos y se sigue vacunando a la población, probablemente en algún momento se dé un nuevo crecimiento.

“La pandemia nos enseñó que su evolución se da por ondas. Todavía nos falta un largo trecho y posiblemente tengamos un rebrote en algún momento”, dijo el funcionario en el programa Noticias en Compañía, que se emite por “LU2”.

En la jornada de ayer, y como viene ocurriendo desde hace algunos días, los reclamos y las muestras de enojo fueron una constante tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, ya que para muchas personas ya pasaron los tres meses previstos en el calendario de inmunización para aplicarse la segunda dosis.

Si bien las autoridades sanitarias no se cansan de repetir que la inmunización de la primera dosis no tiene fecha de vencimiento, la intranquilidad de parte de la población crece a pasos agigantados a medida que transcurren los días. Incluso, días atrás la propia ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había dicho que era necesario incrementar la velocidad de vacunación entre una dosis y otra, establecimiento cuatro semanas para Sinopharm y no más de ocho semanas para Sputnik y AstraZeneca.

Además, muchas de estas personas que esperan por la segunda dosis, señalan también que han dejado de darse otras vacunas, como la antigripal o la que previene la neumonía, a la espera de un turno que, por ahora, parece que va a seguir dilatándose.