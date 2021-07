"Esto es el inicio de un proceso para la liberación de Cuba", dijo una cubana radicada en Bahía

Una mujer cubana que reside en Bahía Blanca desde hace 3 años y prefirió no identificarse por cuestiones de seguridad contó cómo fue su salida de la isla y cómo vive este presente lejos de su familia.

"Vine buscando una vida mejor, una vida que no podía conseguir en mi país. Mi familia reside actualmente en Cuba y está trabajando para el Gobierno cubano porque tiene que sobrevivir. Por lo poco que pude saber, porque internet está cortado, tienen miedo por todas las revueltas y la represión", comenzó diciendo por LU2 la mujer que nació en La Habana y tiene menos de 30 años.

Según contó, "los gobernantes, apoyados por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, decidieron cortar internet debido a todas las manifestaciones y la ola represiva que había, por lo que muchos cubanos no hemos sabido noticias de nuestras familias desde el lunes".

Sobre los inicios del conflicto, explicó que "debido a la caída de la Unión Soviética en 1991 se dio una pérdida de la capacidad económica en Cuba y eso condujo a situaciones de mucha miseria. La gente salió a protestar porque ha sido una acumulación, no solamente de las generaciones jóvenes".

"Otra situación es la pandemia de coronavirus, porque debido a la incapacidad médica del Estado cubano mucha gente ha muerto. No hay transporte para trasladar a las personas enfermas", indicó.

La mujer también contó que cuando residía en Cuba se graduó y empezó a trabajar en un instituto estatal, donde "cobraba alrededor de 15 dólares al mes y no me alcanzaba para mantenerme ni ayudar a mi familia".

"Algo tan básico como una bandeja de muslo de pollo costaba 3 dólares y eso era en mi tiempo, ahora es peor debido a la inflación. Por eso salí de mi país buscando una vida mejor no solo económicamente sino también para poder expresarme libremente, porque en Cuba si protestas en contra de la ideología estatal te pueden invalidar el título, no consigues trabajo y si haces una manifestación más fuerte te pueden encarcelar incluso, y eso no es vida para nadie", aseguró.

En ese sentido, señaló que "casi todos los que emigramos buscamos una vida mejor para nosotros y nuestras familias, porque desde afuera es como podemos apoyar mejor a nuestras familias".

La entrevistada consideró que las actuales manifestaciones en la isla son "el inicio de un proceso para la liberación de Cuba porque la idea de la libertad ha entrado en la mente de las personas y eso es lo más importante. La población cubana permaneció casi 60 años dormida y este despertar es muy bueno para aspirar a la definitiva liberación".

"El Gobierno está atacando al pueblo con bastones y pistolas, y no se sabe si sacarán armamento más pesado. Del otro lado está el pueblo, que nada más se está defendiendo con sus manos, piedras o instrumentos de cocina en los casos más radicales, por lo que no creo que en estos momentos pueda solo contra el Gobierno cubano", sostuvo.

A propósito de este conflicto, el expresidente Mauricio Macri mostró su cercanía con el pueblo cubano al manifestar esta mañana que "los que compartimos el valor de la libertad los acompañamos".

Ayer, la youtuber cubana Dina Stars fue detenida en su casa de La Habana mientras brindaba una entrevista en vivo al programa de noticias español Todo es Mentira sobre las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.