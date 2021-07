Cuba vive las mayores protestas contra el gobierno de los últimos 60 años

Con consignas de "libertad", "abajo la dictadura" y "patria y vida" miles de cubanos se lanzaron a las calles desde ayer en más de 20 ciudades, en la mayor protesta ocurrida en Cuba en seis décadas.

Las denuncias y videos difundidos en redes sociales dan cuenta de que varias manifestaciones fueron disueltas de forma violenta por la policía.

Lo que empezó como una marcha en la ciudad de San Antonio de los Baños, al suroeste de la capital La Habana, se prolongó rápidamente a lo largo de la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel convocó a los seguidores del gobierno a salir a las calles a "enfrentar" las protestas.

"Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días", dijo el mandatario en un inusual mensaje que se trasmitió por todas las cadenas de radio y televisión.

Vía redes sociales, cientos de cubanos trasmitieron en vivo las movilizaciones en las que se veía a miles de personas gritando consignas contra el gobierno, contra el presidente Díaz-Canel y pidiendo cambios políticos.

Según contó Selvia, una de las manifestantes en San Antonio de los Baños, la protesta inicial fue organizada el sábado a través de las redes sociales. "Nos reunimos frente a la plaza de la iglesia y seguimos toda una marcha por toda la Calle Real y seguimos hasta el gobierno y la policía", dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura", dijo.

Las manifestaciones tienen lugar en el peor momento de la pandemia en el país, con denuncias de centros de salud colapsados y tras meses de escasez de alimentos, medicinas y prácticamente todos los productos de primera necesidad.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata.

En la transmisión televisada Díaz-Canel dijo que en su gobierno estaban "dispuestos a todo y estaremos en la calle combatiendo".

"La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios", afirmó.

"Sabemos que en estos momentos hay masa revolucionaria en las calles haciendo frente a esto", dijo el mandatario, quien fue designado en 2018 luego de que Raúl Castro anunció que no continuaría en el poder.

"No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, ningún mercenario, ningún vendido al gobierno de EE.UU., vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estrategias de subversión ideológica vaya a crear desestabilización en nuestro país", agregó.

El gobierno cubano generalmente acusa a sus opositores de ser mercenarios o agentes al servicio de Estados Unidos. El régimen comunista, históricamente comandado por el fallecido Fidel Castro, comenzó en 1959. (Fuente: BBC Mundo)