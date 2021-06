Delincuentes intentaron estafar a una mujer con su tarjeta de crédito

Las maniobras e intentos de estafas siguen a la orden del día, Los recursos utilizados por los delincuentes son múltiples y en las últimas horas una bahiense indicó que intentaron sustraerle información de sus tarjetas de crédito con la pretensión de utilizarlas para realizar compras on line.

"Me llamó una mujer, que tres veces me dijo su nombre y refirió que trabajaba en el área de consumo de una de mis tarjetas. Mencionó que iba a cambiar el número del call center y que debía agendarlo. Sabía mi número de documento y mi nombre completo. Están tan bien entrenados para esto que en todo momento creí que realmente estaba dialogando con alguien de la tarjeta", dijo Ángeles en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Luego mencionó que para finalizar debía controlar los números de mi tarjeta, entonces me dio los primeros cuatro y yo, la verdad que sin sospechar y sorprendida por el llamado en medio de unas cosas que estaba realizando, le mencioné los restantes", agregó.

Ángeles indicó que poco después tomó conocimiento de llamados similares recibidos por personas conocidas y la alertaron sobre la maniobra, por lo cual de inmediato denunció lo ocurrido y bloqueó las tarjetas a su nombre.

"Cuando llamé a Mastercard me dijeron que habían recibido llamados comentando situaciones del mismo tipo. Me indicaron también que lo hacen para realizar fraudes y utilizar los datos para realizar compras on line".