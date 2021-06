Como desde hace 25 años el proceso APELL (Awareness and preparedness for emergencies at local level /Concientización y preparación para emergencias a nivel local) forma parte de la comunidad de Ingeniero White, Saladero, Boulevard Juan B. Justo, Loma Paraguaya, Villa delfina y General Cerri, siempre propiciando la acción cooperativa para mejorar la conciencia y la preparación de la comunidad ante la posible ocurrencia de una emergencia tecnológica.

Durante el último año nuestras actividades y esfuerzos estuvieron direccionados a mejorar nuestra comunicación (en la previsión y respuesta a la emergencia) y a articular actividades con quienes trabajamos (distintos sectores del municipio, instituciones civiles, comunidad y empresas) para mantener viva la iniciativa de naciones unidas para el medio ambiente, con los que dimos forma a un plan a tres años con actividades a realizar.

Concretamente en la segunda mitad de 2020 y a partir de contar con redes propias ampliamos nuestra llegada de información a la comunidad a través de posteos semanales y un trabajo conjunto con la aplicación ingenierowhite.com, que actúa como multiplicador invalorable.

En este ámbito venimos abordando temas en su mayoría que contribuyen al conocimiento del plan de respuesta a la emergencia y medidas de autoprotección a adoptar. Pensamos que una comunidad informada, es una comunidad preparada

Desde junio del año pasado a la actualidad:

- Realizamos más de 50 reuniones virtuales ordinarias con las comisiones de trabajo (de análisis de riesgo, difusión, finanzas, respuesta a la emergencia y ejecutiva), más por supuesto reuniones extraordinarias con todo tipo de instituciones que nos enriquecen con sus aportes.

- La legislatura porteña nos invitó a formar parte del curso Objetivos de desarrollo sostenible: su implementación en ciudades y regiones metropolitanas, en calidad de expositores.

-Tenemos una agenda común de iniciativas con la cátedra de proyectos finales de ingeniería civil de la UTN, parque industrial y bomberos voluntarios de White (actualización planos de la red de hidrantes, proyectamos para dentro de pocos días una charla sobre estructuras siniestradas, seguimos trabajando en la recopilación de datos de empresas e inventarios de materiales que manipulan).

-Empezamos a trabajar con la comisión de difusión en el agiornamiento a nuestro histórico curso de confinamiento, en conjunto con la escuela superior de artes visuales.

-Cristalizamos la tarea de construcción de un tráiler para ser utilizado en la respuesta de distintas emergencias.

-Se están instalando mangas orientadoras de viento en la localidad a fin de brindar indicaciones de ingreso/egreso a los equipos de respuesta en el momento de una emergencia. Estamos trabajando interdisciplinariamente con distintos sectores de la municipalidad para realizar distintos trabajos; con electricidad y mecánica para realizar el trabajo de factibilidad del proyecto de la ampliación de sirenas comunitarias; con planeamiento urbano , colaborando en el relevamiento de salidas e ingresos de equipos de emergencia en el área donde aplica APELL , etc.

-Trabajamos ya todo un año ininterrumpidamente con la planta de ingeniería química (PLAPIQUI) en lo que es la actualización de análisis de consecuencias.

-Seguimos alimentando sin pausa nuestras bases de datos de apoyo para el caso de ser necesarios en una emergencia.

-Hicimos un relevamiento de varias preguntas a referentes de 22 establecimientos escolares sobre aspectos relacionadas a la respuesta a la emergencia.

-Se trabajó con los establecimientos educativos en la posibilidad de transmitir información contemplando la situación de la pandemia por la que estamos atravesando.

La idea es seguir trabajando en aumentar la concientización de la población y por supuesto invitar a todos a que nos sigan en nuestro Facebook APELLBahia y twitter APELLBahia, queremos continuar estrechando lazos con la comunidad y pedirles que se acerquen a nuestras oficinas por cualquier pregunta relacionada a lo que es respuesta a la emergencia tecnológica