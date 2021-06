Baleado en Universitario: un disparo impactó en su auto y se salvó de milagro

Un proyectil que impactó en su vehículo durante un ataque con un arma de fuego contra otro hombre en el barrio Universitario, podría haber cambiado el rumbo de su vida, pero afortunadamente el protagonista de esta historia se había retirado del sector pocos minutos antes de producirse los disparos.

Según relató Jorge Luis Antonelli, instantes previos al incidente en Mitre y Santiago del Estero que el miércoles resultó con una persona baleada de 4 tiros, se fue de un edificio ubicado en esa zona donde realizaba un trabajo para concurrir a otra obra.

"Soy consciente de que me podría haber ocurrido algo grave, incluso podría haber muerto", reflexionó el electricista de 36 años.

"Poco antes había bajado las herramientas de mi auto, las cargué en la camioneta de un compañero y nos fuimos. Mientras íbamos a otra obra en Vieytes aproximadamente al 1000, uno de los chicos mandó un mensaje para avisarnos lo que había pasado", agregó.

El destino, a su favor

Una de las detonaciones alcanzó al Volkswagen Gol de Antonelli, que estaba estacionado sobre Santiago del Estero en su intersección con Mitre, donde Gastón Frers baleó a la pareja de su hija, Federico Carreño.

"El disparo entró por la luneta trasera de mi auto, pegó en el parante del baúl y continuó su trayectoria hacia el parabrisas del lado del conductor, al que también impactó. Me salvé por entre 3 y 5 minutos más o menos", enfatizó.

"Estaba el auto mío, hay una entrada al garaje de los departamentos donde hay un gimnasio y atrás había un (Renault) Clio y la (camioneta Ford) EcoSport del muchacho este (en referencia a la víctima)", acotó el entrevistado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"No recuerdo si la EcoSport estaba estacionada atrás de mi coche cuando bajé a buscar las herramientas, por eso no sé si el baleado estaba ahí o llegó después de que me fui", continuó diciendo.

En el interior del vehículo, los investigadores secuestraron la vaina servida de una bala calibre 9 milímetros.

Antonelli dijo no conocer al agresor ni al hombre malherido y al menos hasta ayer no había sido citado a declarar.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el informante regresó a la escena del brutal episodio.

"Habré llegado 10 minutos después del hecho, cuando ya estaba toda la Policía, pero no vi ni al agresor ni a la víctima", finalizó Antonelli.