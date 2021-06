Apareció la plata para un gran proyecto urbano y nuevos locales abren pese a la malaria

--Hola, Juan. Me parece que fue ayer pero ya pasaron 39 años desde aquel primer café en esta mesa.

--Cómo se decía en aquella época: “éramos tan jóvenes...”. Pero lo importante es haber sabido estar siempre a la altura de las expectativas y ser un clásico indiscutido...

--Tal cual, pero no nos agrandemos y empecemos a revalidar títulos con datos concretos. Hasta ahora venís muy bien todos los domingos así que este, que es tan especial, no me vas a dejar sin una buena primicia.

--Podríamos empezar con que Argentina va por el primer lugar mañana con Bolivia, y que ya evitó a Brasil, por lo menos hasta la final.

--Sabés a qué me refiero, así que mejor andá largando algún buen tema para romper el hielo.

--Ok, ya sé que me vas a pedir que te diga quién puso la bomba en el local de La Cámpora pero, lamentablemente, no tengo idea y el misterio sigue sin resolverse, pero si te digo que se viene una gran obra, con una inversión de 90 millones de pesos, para un sector periférico de Bahía, ¿te alcanza?

--No soy tan ambicioso, aunque más vale que me preocupa que aún no hayan caído los culpables, pero por supuesto que en este momento de vacas flacas hablar de una obra así para los barrios me re interesa. Dale, largá lo que tenés...

--Esta semana se terminó de cerrar el proyecto de la avenida 14 de Julio con el aporte de vecinos, sociedades de fomento, comercios y clubes de la zona. La primera etapa que se va a licitar muy pronto ronda los 90 millones de pesos.

--Algo me habías adelantado, pero parece que ahora aparecieron los sponsors...

--Exacto, ahora se avanzó en lo más importante, en conseguir el dinero y en los próximos días la Muni firma el convenio correspondiente porque parte de los fondos son aportados por Nación.

--Dijiste que se avanzó. ¿Qué más sabés de la obra?

--Que el proyecto se dividió en tres partes, la Etapa 1, que es la que se va a encarar ahora, va desde calle Victorica (ABSA) a Newbery/Alfonsín. Son 1.500 metros pero hay dos subetapas, una de un kilómetro entre Victorica y Alfonsín y otra de 500 metros entre Victorica y Pimayquén. La segunda son 600 metros entre Pilmayquén y Clegg y la tercera 800 metros entre Clegg y el cementerio.

--¿Y ahora que van a hacer?

--Van a intervenir en unas seis cuadras del sector más comercial de 14 de Julio donde habrá una doble trocha, más ancha porque la actual pasa de 8 a 12 metros, con cordón cuneta, veredas de 4 metros, cruces elevados, ciclovía, senda peatonal, iluminación led y dársenas para estacionamiento.

--¿Es decir que va haber dos vías con un bulevar central que tendrá ciclovías y sendas peatonales?

--Sí, pero la colectora a ejecutar del lado del barrio Patagonia será para baja velocidad. La idea es licitar rápido para antes de fin de año comenzar las obras, pensá que la bicisenda, la senda peatonal y la iluminación llegará en esta etapa a la autovía Alfonsín, pero en general se viene un semestre muy activo en cuanto a obra pública.

--¿Por?

--Porque me dijeron que se vienen 70 cuadras de pavimento y 60 de repavimentación en distintos sectores de la ciudad, incluidos Cerri y Cabildo, además de obras como Dasso que ya están en ejecución. Pensá que se viene también Cambaceres y se está terminando Gambartes para darle conectividad a un amplio sector. Las nuevas obras de pavimentación son con fondos municipales y parte con acuerdos con Provincia y Nación con lo cual va a haber una buena movida de obra pública de aquí a principios de 2022.

--Qué bueno verte con tanto optimismo.

--Mmm... no creas, hay una contracara que no es tan buena para Bahía. Algunas inversiones que andan dando vueltas, con posibilidades de venir a la ciudad, han expresado en estas horas su preocupación por la drástica baja en la calificación argentina que, entre otras cosas complica el acceso financiero.

--¿A qué te referís?

--A que obviamente ahora es más riesgoso prestar para obras en Argentina y eso nos podría jugar en contra para algunos proyectos que andan dando vueltas. Con esta nueva calificación, Argentina quedó al nivel de Jamaica, Trinidad y Tobago, Líbano y Zimbawe. Te digo esto para que nos demos cuenta dónde estamos y esto preocupa por algunas consultoras que están trabajando para proyectos en Bahía.

--Dame más datos...

--Sólo te puedo decir que son grandes proyectos energéticos, vinculados al gas.

--Bueno, pero cambiá la cara y miremos el costado bueno. Rescatemos que luego de décadas Bahía Blanca y la región son Zona Fría y los usuarios pagarán entre 30 y 50% menos por el gas. Uno que debe andar más contento que perro con dos colas es el Chubby Susbielles.

--Así es, estaba exultante porque fue un acto de justicia que hace mucho estaba pendiente. De todas formas no todos están contentos en Bahía.

--¿Por?

--Porque la gastronomía y la hotelería, por ejemplo, están sorprendidas porque la ley no las incluye. Veremos qué sucede en la reglamentación. Igual le pongo buena cara a la cosa porque hay cuestiones para destacar, como por ejemplo el excelente momento del puerto local, el cual incluso está batiendo récords porque la bajante del Paraná trae mucho cereal para acá.

--Exacto, la naturaleza pone todo en su lugar y destaca las excelentes condiciones de nuestros puertos, pero sin querer entramos en nuestros habituales temas comerciales. ¿Qué tenés de nuevo?

--Comencemos por una mudanza.

--Ok, soy todo oídos.

--Estuve hablando con Nacho y me comentó que el 5 de julio, Casa Martínez se muda de su tradicional local de calle O’Higgins 231 a Donado 260.

--Tenés razón, una pila de años en calle 0’Higgins...

--Sí, más precisamente desde 1938, cuando Juan Martínez, un típico inmigrante muy emprendedor la fundó y se hizo un lugar en la historia comercial bahiense. Hoy sigue siendo una empresa familiar, a cargo de la cuarta generación.

--Contame detalles del nuevo local...

--Por lo que me dijeron armaron un local mucho más moderno que el que tenían, estará ubicado donde funcionó ARBA y años antes un video club. Tiene 500 m2 distribuidos en cuatro niveles y depósito al fondo.

--¿Qué más tenés?

--La apertura de una sucursal de heladerías Fredo en las primeras cuadras de avenida Alem, donde funcionó un local de ropa para mujeres, que si querés te cuento cómo se reconvirtió.

--Dale.

--Me contaron que la dueña del negocio no se puso de acuerdo con la dueña del local y alquiló cerca, sobre Yrigoyen, un piso o un semipiso y montó un showroom espectacular, muy bien puesto, con las mismas empleadas.

--Me imagino que debe haber bajado los costos...

--No tengas dudas, no le caen los inspectores, armó una muy buena página online y trabaja a puertas cerradas.

--Hablando de puertas cerradas. Raro que no me contaste nada del escándalo que se armó con un muy conocido comerciante del rubro gastronómico que se separó de su pareja.

--Pensé que no me ibas a pedir que te hablara del tema, pero veo que sos insaciable. Lo último que sé es que llegaron las renovaciones de tarjetas de crédito a la casa de su ex y ella se las hizo pelota, salió a comprar por todos lados y el tipo desconoció esos gastos, entonces varios comerciantes se sintieron estafados porque dijo que están separados, pero las compras fueron hace más de un mes.

--No te preocupes que los nombres no te los voy a pedir, pero fue tal el revuelo que se armó que me pareció oportuno mencionártelo.

--Nuestros amigos de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Bahía Blanca nos hicieron llegar sus felicitaciones por este nuevo aniversario de las charlas de domingo, café mediante, y el deseo de muchos años más para esta tradicional manera de mantenernos actualizados e informados.

--Muchas gracias. Fijate que con más de cien empresas instaladas, ese ámbito genera empleo directo a más de 5.000 personas. Y te digo más: está preparado para seguir creciendo, arraigado en una excelente ubicación, con lotes disponibles, incentivos a ampliaciones y nuevas radicaciones. Pero por otra parte con una fuerte alianza con el municipio, la UTN, la Unión Industrial y otros actores relevantes de la economía, como el Consorcio de Gestión del Puerto y las grandes empresas.

--Bueno, es propicia la oportunidad entonces para compartir noticias importantes del quehacer diario de este motor que tiene la ciudad. Me imagino que alguna habrás traído.

--Te cuento. Avanza a buen ritmo la obra de ampliación de la red de gas en el Parque Industrial. De hecho, ya se ha completado un 35 por ciento de los trabajos previstos y se espera concluirlos a fines de octubre. Son aproximadamente 6.000 metros de cañería. También se está trabajando, desde la comisión de Infraestructura en proyectos de mejora de la seguridad perimetral y la iluminación.

--Obras que demandan una gran inversión.

--¡Qué te parece! Además, me cuentan desde el entorno del presi Juan Pablo Rodríguez Mendoza que la comuna confirmó que pronto lanzará la licitación para una obra muy demandada: la pavimentación de la calle Pedro Pico en los 350 metros que llegan hasta el ingreso del Parque. ¡Qué tal!

--Y... Que esta obra terminará de una buena vez con tantos hechos traumáticos y accidentes que se sufrieron en la zona de salida del Parque Industrial, por lo que no deja de ser una gran noticia para todos quienes deban transitar por allí.

--Sin dudas, fueron varios los hechos que hubo que lamentar en ese lugar.

--Me aseguran, además, que la comisión directiva del Parque apunta, junto a los vecinos, las plantas del Polo y el puerto, a afianzar la infraestructura del sector con el objetivo de optimizar el potencial exportador que hoy ostenta.

--Enhorabuena, pero como hoy por nuestro aniversario tenemos una charla “extralarge”, ¿qué te parece si rompemos la rutina, nos vamos a caminar un poco a ver y la seguimos?

--Dale, pagá la cuenta y salgamos un rato, pero mientras decime algo porque después de más de un mes y medio y muchísimas idas y vueltas, mañana vuelven las clases presenciales en la ciudad.

--Sí, pero a medias. Suteba ya anunció un paro de 72 horas y muchos docentes lo acatarán, por lo que los padres tendrán que estar atentos a lo que suceda en cada institución y en cada aula, porque se gremio tiene más de 2.000 afiliados en Bahía.

--Estaba pensando cómo la grieta también se metió en el tema educativo.

--Sin dudas. Están el grupo de padres que promueve la virtualidad y quienes marchan por la presencialidad. Después tenés los docentes que están inmersos en una incertidumbre muy grande y con división de opiniones sobre el modo de evaluar y finalmente se encuentran los gremios, algunos avalando volver a las aulas y otros afirmando que se corre un riesgo enorme por la alta circulación que habrá en la ciudad.

--Y en el medio los chicos.

--Imaginate que hoy por hoy, aún no les definieron la forma de calificar el primer cuatrimestre, cuando el cierre está previsto entre el 5 y el 8 de julio. Esa falta de previsión está generando muchísimo malestar entre los profesores. Incluso, hay cuerpos directivos que exigen que hagan ese trabajo de dos maneras distintas para no sufrir contratiempos a último momento. Una con calificaciones numéricas individuales y otra con valoración general, como se hizo el año pasado.

--Se menciona que en este ciclo lectivo tampoco habrá repitentes.

--Creo que ese es el único punto en el que todos los grupos coinciden, señalando que es contraproducente, ya que el nivel de exigencia bajará muchísimo y, simultáneamente, en 2022 se va a tener que evaluar los dos años anteriores, algo muy difícil de concretar en lo práctico. No hay que olvidar que en este cuatrimestre hubo muchos docentes que dictaron las clases virtuales como correspondía y a su vez hicieron el acompañamiento a aquellos que quedaron adeudando temas de 2020.

--Una buena es que en la vuelta a clases, las escuelas van a contar con los medidores de dióxido de carbono para evitar contagios.

--Sí, pero lo real es que no hay uno por aula, como debería ser. Se lo van a tener que ir prestando.

--Che, ¿nos tomamos otro cafecito para ganarle un poco al frío bahiense?

--Dale, te acompaño, pero esta vez te invito yo, entremos acá a Café Martínez así probás algunos de los capuchinos saborizados, muy recomendables, y mientras miramos desde la esquina al imponente Teatro Municipal que sigue en obras, charlamos otro rato.

--Bien, te cambio de tema, pero sigo en el plano educativo. El otro día iba por el camino Parque Sesquicentenario, vi la Escuela 26 y recordé que en 2020 habían anunciado desde la provincia con bombos y platillos que se convertiría en el primer establecimiento totalmente ecológico de la ciudad.

--Tenés buena memoria. Casi un año después de prometer equiparlo con un termotanque solar para la provisión de agua caliente, una cocina eléctrica con sistema de generación solar y luminarias LED, además de la colocación de fotocélulas en los exteriores y sensores en los espacios comunes, el trabajo aún no se hizo.

--No me digas que se canceló el Plan de Eficiencia Energética y Generación Renovable, tal como lo habían denominado.

--No. Desde el Ministerio dicen que viene demorado. Específicamente en la 26, en los últimos días hubo una comunicación de la empresa que se adjudicó la licitación para instalar el equipamiento y le confirmó a los directivos que en alrededor de 60 días comenzarían los trabajos.

--Buenos datos, pero hay un tema que quería comentarte.

--¿Cuál?

--Siempre hablamos de uno de nuestros embajadores futbolísticos en Italia, como es Lautaro Martínez. Pero hace mucho que no me contás nada del “Pala”. ¿Se retiró?

--Nooo. Pese a que ya tiene 39, sigue vigente y su idea, pese a que tuvo un par de ofrecimientos para volver al fútbol argentino, es cerrar su carrera en Europa, donde ya jugó 18 temporadas en el primer nivel.

--Pero leí que en Bologna se le terminó el contrato y ya anunciaron que no se lo van a renovar.

--Según me dijeron, está muy cerca de firmar con Atalanta, uno de los clubes revelación de las últimas temporadas. También tiene propuestas del Hellas Verona, otro de la Serie A, y del Monza, que quedó al borde del ascenso este año.

--¿El último y se vuelve?

--En junio de 2022 le pondría punto final a su carrera, pero tengo mis serias dudas de que vuelva. A priori, y por más que en Bahía está la mayor parte de la familia, su idea es radicarse definitivamente en Italia, donde está muy cómodo desde todo punto de vista.

--Me dijeron que quedó muy golpeado con el fallecimiento de Roberto Depietri.

--Fue un impacto duro para toda la familia Palacio. Además de jugar mucho tiempo junto al “Gallego” en Olimpo, “Dipi” era el representante de Rodrigo desde su aparición en el profesionalismo. A modo de homenaje, el “Pala” mandó a hacer unos botines especiales, con la inscripción “Rober” en los costados.

--Vos que sos tan detallista, ¿no notaste una ausencia el lunes pasado, en el acto de la Jura a la Bandera que se realizó en el palacio municipal?

--Ahora que lo pienso, no estuvo Roberto Antona, más conocido como “El hombre bandera”, que en cada festejo patrio se pone una galera, se viste con los colores de la insignia nacional y sale con su bicicleta llamada “Celestina” a recorrer las calles de la ciudad. Raro.

--Tuvo un problema de salud bastante importante, que le demandó quedar internado por varios días en la terapia intensiva del Hospital Matera, donde lo trataron de maravillas según sus propias palabras ni bien le dieron el alta.

--Más que justificada su ausencia entonces.

--Desde 2007 que no se pierde ningún festejo patrio vestido de esa forma. Cuentan que el lunes llegó a rogarles a los médicos para que lo dejen ir al acto y volver a internarse ni bien termine. Obviamente se lo negaron, porque el cuadro no era de simple resolución.

--Ya que estamos hablando de personajes bahienses muy queridos no dejemos pasar la ocasión para recordar a "Palito" Corbera, una víctima más del coronavirus.

--Tenés razón, enorme tristeza. Ricardo era un referente del rock de Bahía y una excelente persona, muy querida, que nos dejó a los 54 años. Desde fines de mayo estaba internado en terapia intensiva del Hospital Municipal pero no pudo salir adelante.

--Además de su labor como músico y conductor del histórico programa radial Choripán Rock, supo ganarse la vida limpiando vidrios.

--Sí,, siempre fue un laburante. Ahora se dedicaba a desmalezar y cortar el césped, en un servicio que denominaba "Cortando por lo sano".

--Juan, recién miraba el Teatro Municipal en obras y me acordé que otro edificio que sigue el mismo camino es el del Banco Nación, que dicho sea de paso este año cumple un siglo de vida.

--Es verdad, ya pasaron casi tres años del incendio y la reconstrucción sigue. Justamente, se concretó la segunda adjudicación del año para la ejecución de otra obra clave para la recuperación del histórico edificio de Estomba y Moreno: la Provisión e instalación del nuevo sistema de climatización.

--¿Y ganó uno de los nuestros o alguien de afuera?

--Ganó Climatec, una empresa local con más de 40 años de trayectoria. Me decía Eduardo que el pliego exige resguardar la arquitectura interior y exterior del edificio, usar un sistema de alta eficiencia, amigable con el medio ambiente y con ahorro energético.

--Pavada de desafío agarraron Alejandro, Eduardo y sus muchachos.

--Pero tienen con qué y ahora cuentan con 180 días de plazo para demostrarlo.

--Continuando con el tema obras y refacciones, el que renovó el salón de ventas es Rodríguez Núñez Sanitarios ¿no?

--Sí, en calle Mitre cerquita de 11 de Abril. Por lo que me comentó Sergio, renovaron todo y además ampliaron su zona de influencia haciendo envíos a la región. Y siguen con la misma calidez y buena atención a sus clientes.

--¿Sabías que el sábado 3 de julio es el Día Internacional de las Cooperativas?

--Claro, y el viernes que viene se realizará un breve evento virtual por ser el primer año de Bahía Blanca como Capital Provincial del Cooperativismo. Contará con la palabra de protagonistas de la política local y del cooperativismo local y nacional, que seguramente La Coope difundirá por su canal de YouTube.

--Anotado. Juan, me olvidaba de comentarte. El otro día me di una vuelta por el Shopping porque quise ver cómo quedó el local de Pato Pampa que se mudó del centro al complejo comercial. Tal lo que me habías anticipado.

--Decime que viste cómo se luce la réplica del Simca Gordini 20S “Berlinette” de Fangio! Un lujo para la ciudad.

- -Sí la vi. Es más, me contó el vasco que la marca va a comenzar a vender la ropa del Museo de Balcarce del Gran Maestro porque tiene la exclusividad. Además nos va a sorprender próximamente con varias novedades.

--Hablando de novedades. ¿Notaste que la recolección de residuos no se detuvo durante la emergencia sanitaria? Se ve que los esfuerzos en Bahía Ambiental SAPEM continúan centrados en cubrir el servicio.

--Sí. El objetivo central fue cumplir cada una de las rutas de recolección de residuos y barrido. En cuanto a los colaboradores, tienen un muy pero muy estricto protocolo de prevención Covid. Además, la gerencia continúa proyectando la compra de equipamiento que permita mejorar los bienes de uso necesarios para optimizar el servicio.

--Es verdad, José María. Hasta el momento se adquirieron cinco bateas con el propósito de hacer más eficaz en lo que a residuos voluminosos se refiere. En lo inmediato, se cerrará la compra de una minipala cargadora (con accesorio de cepillo) que servirá para efectuar un adecuado arrastre y limpieza de los cordones.

--Decime, en otro orden, si no te pusiste a pensar que la pandemia está mostrando cómo somos como personas y cómo son las instituciones...

--Sí claro, pero no sé a dónde querés llegar.

--Me contaron que en el Sindicato de Trabajadores Municipales armaron un equipo interdisciplinario de profesionales para dar apoyo a las familias que contraen el virus. El equipo está justamente para sacar dudas, para saber cómo están y hasta para hacerles un seguimiento hasta que son dados de alta.

--Bien por el sindicato, con Miguelito a la cabeza, pero hablando de municipales, los delegados estuvieron reunidos con la gente de Edes.

--Me contaron que esa empresa está más que activa en cuanto a obras y a formas de llegar a la gente...

--Exacto, este año Edes lanzó las Bibliotecas Populares, un programa que apunta a consolidar Bibliotecas infantojuveniles en distintas ONG y Centros Comunitarios de la región. Apuestan a apoyar y potenciar la educación y el proceso creativo y de imaginación de los chicos. Además están por lanzar “Edes se pone la camiseta”.

--¿Un torneo?

--No, no, van a facilitarles las camisetas del equipo a infantiles mixtos de clubes barriales y centros comunitarios. Tanto para básquet como para fútbol.

--Muy buena propuesta y excelente compromiso.

--Tal cual, y hablando de obligaciones, la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, a través de su controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa, llevó a cabo una exitosa organización y colocación de una Obligación Negociable Pyme de la empresa Cladan S.A.

--Contame más que me interesa.

--Las ofertas se canalizaron a través del Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y la colocación se hizo entre inversores institucionales de la Bolsa y con participación del Galicia y Supervielle, superando las ofertas los $ 300 millones previstos para esta primera emisión.

- -¿Y cómo es ésta ON?

--Es una obligación negociable Pyme con un plazo de 24 meses, a tasa badlar más un margen que cortó en el 5,5%, con pago trimestrales de intereses y con tres cuotas de amortización. Y para destacar, el propósito expuesto a la Bolsa de Bahía por varias empresas grandes y Pymes para financiarse próximamente con Obligaciones Negociables, instrumento en el que los bolseros locales tienen amplia experiencia y trayectoria.

--Felicitaciones a los muchachos.

--Y otra que sigue sólida en su política de apoyo comunitario es Ferroexpreso, que continúa aportando a los que nos ayudan en esta pandemia con importantes donaciones de materiales de bioseguridad que incluyeron 3.000 pares de guantes quirúrgicos, 10.000 barbijos, 10 Termómetros Infrarrojos, 3.500 litros de alcohol líquido y 30 dispensers de alcohol en gel

--¿A dónde fueron las donaciones?

--A los hospitales públicos, el Municipal y el Penna. Y ya que estamos hablando de esta etapa tan triste que estamos pasando, la verdad que Árboles de la Memoria del Grupo Empresario Bonacorsi es un homenaje hermoso que podemos ofrecer los familiares o amigos de las personas que se llevó la pandemia.

--Es cierto, regalar y plantar un árbol en memoria de nuestros seres queridos es un lindo recuerdo y además teniendo en cuenta la importancia de incrementar el arbolado en la ciudad.

--Che, hay que darle un corte a todo esto y en Bahía Blanca, Aceros Dahir S.A., empresa local de reconocida trayectoria como proveedor metalúrgico, tiene una mesa de corte por plasma de alta definición, único en su tipo en la región por su capacidad y calidad de corte.

--La conozco y sé que también vende tubos sin costura para petróleo. Imprescindible para proveer a una empresa tan exigente como Tenaris.

--Aceros Dahir también brinda sus servicios desde Bahía Blanca, a industrias, talleres, y toda actividad relacionada con la industria metalúrgica, naval, siderúrgica y de construcción. La calidad de producto y servicio que ha logrado con el paso del tiempo es para sacarse el sombrero.

--Bueno, cambiemos de tema y contame qué tenés del ámbito judicial.

--Te voy a contar la historia de una funcionaria que fue separada de su cargo allá por 2014, tras el inicio de un sumario administrativo por supuestas irregularidades en su gestión, y ahora la Justicia ordenó que vuelva a su cargo.

--¡¿Más de seis años después?! ¿No será mucho?

--Así parece. Tarde pero seguro, je.

--¿De quién se trata?

--De la doctora Jaquelina Mariela Rodríguez, que hasta el 25 de noviembre de 2014 era titular de la Curaduría Oficial de Alienados del Departamento Judicial Bahía Blanca, organismo que vela por los derechos personales y patrimoniales de quienes tienen padecimientos psíquicos y/o no están a cargo de familiares.

--Te sigo.

--En esa fecha, dos años después de una inspección de la superioridad a la oficina y la detección de posibles falencias en la labor (no faltante de dinero) que incluyeron una suspensión por 30 días, la entonces procuradora ordenó dejar sin efecto la resolución de 2009 que la había designado en ese cargo.

--¿Y?

--La funcionaria pasó a desempeñarse, al menos temporariamente, en la secretaría de la Defensoría Oficial, aunque el proceso judicial, que se inició en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Bahía y siguió en La Plata, se extendió más de la cuenta.

--¿Y ahora llegó una resolución?

--Exacto, del juez en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, Francisco José Terrier, que aceptó la demanda de Rodríguez de restablecimiento de sus derechos. Consideró ilegítima aquella resolución de 2014, sencillamente porque entre las sanciones se incluyen correctivas, llamados de atención, prevención, apercibimiento, suspensión de hasta 30 días, expulsivas, cesantía y exoneración, pero no que una resolución directamente anule a otra previa.

--¿Y ahora?

--El juez ordenó reincorporarla, aunque por ahora decidió postergar, hasta que se resuelva convenientemente el sumario administrativo, el tratamiento del pago de salarios que dejó de percibir (más intereses).

--¿Ese cargo hoy tiene titular?

--Sí, Blas Facundo Antoli, aunque habrá qué ver cómo se resuelve ese conflicto.

--¿Y qué irregularidades se habían advertido durante aquella gestión?

--Según el sumario, en la oficina de Soler 31 se habían detectado que trabajaban personas ajenas al Poder Judicial, demoras y omisiones en las rendiciones de cuentas (excesivo retraso de los últimos 3 años, cuando se hacían semestralmente), irregularidades en la contratación y pago de gastos de acompañantes terapéuticos, atrasos en la carga de datos al sistema informático y en las visitas sociales y caos organizativo (por ejemplo, se le pagaba a cadetes por trámites que debía hacer el personal).

--Bueno, ¿qué más tenés de ese ámbito?

--Me enteré que no quedó conforme con el cambio de secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal la saliente, María Cecilia Yapur, que estaba como interina desde 2018, cuando renunció para jubilarse el doctor Alejandro Romero.

--¿Por qué?

--Lo hizo saber y elevó un planteo de reconsideración, que fue rechazado, ya que está decidido el nombramiento de Paula Pojomovsky, que hasta ahora venía siendo fiscal provincial y asumiría el 1 de agosto.

--¿Cuál fue el planteo?

--Yapur consideró que vulneraron sus "legítimas" expectativas de seguir en el cargo y que de alguna manera se sintió "degradada", que le generaron un antecedente negativo sin tener observaciones durante 3 años y que tampoco le dieron certezas sobre los motivos de su no continuidad.

--Fuerte...

--Sí, también dijo que durante el tiempo que estuvo el tribunal sin jueces titulares (varios años) soportó una "sobrecarga de tareas" y que durante la "anormalidad" de la pandemia trabajó con más de 15 jueces subrogantes, con los problemas que esa situación genera.

--¿Y cuál fue la respuesta?

--Los jueces Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián -que se hicieron cargo del tribunal hace 3 meses y no vivieron en ese organismo la etapa previa- rechazaron sus argumentos, le dijeron que no fue "degradada" y que eso era una "falacia", porque se función era interina y su cargo formal es el de secretaria de primera instancia (menor jerarquía), el cual tendrá que retomar.

--Claro.

--Y además explicaron los jueces que tamaño cargo requiere "no solo idoneidad, profesionalismo y experiencia" sino también "un oficio judicial para coordinar equipos de trabajo" y que todo se debe evaluar "de manera simultánea con los restantes recursos humanos y no solo con miras en el agente que presta funciones", con el fin de mejorar el servicio general de justicia.

--Uff, fuerte también.

--Tengo algo del campo. Al final, se cumplieron las predicciones de los ganaderos y las exportaciones de carne vacuna se abrieron, pero al 50 %. Ellos querían una apertura total.

--Bueno, algo es algo…

--Pero la realidad es que nadie, excepto un grupo de técnicos de los ministerios de Agricultura y de Producción de la Nación, quienes elaboraron un plan ganadero en sólo unos días, le ve el lado positivo a la decisión. En el campo ven todo mal: bajará la producción, habrá menos empleos directos e indirectos, caerán las divisas para el Estado, se perderán mercados y, principalmente, no bajará el precio de la carne en góndola.

--Entonces es como dijo Mariano D´Amore, vice de la Asociación de Ganaderos, este jueves en nuestro diario: “Suena lindo en los papeles y en los títulos de los medios de comunicación, pero las inversiones para incrementar la producción no se verán de manera manifiesta”.

--Así dicen. Otros aseguran que no se puede hacer un plan ganadero con las exportaciones cerradas, ya que eso no hace creíble la inversión, porque —se preguntan— quién va a invertir en algo que, luego, no podrá vender. Un ganadero ironizó y fue más allá: “Nada se puede bajar (de precio) por decreto. La carne tampoco. Del mismo modo, ¿por qué el Gobierno no decreta que baje el dólar, que subió bastante en estos días?”.

--Bueno, amigo, levantemos campamento que ya se hizo tarde y es la hora de prender el fuego.

--Tenés razón, y con carne o con lo que sea los hierros el domingo deben estar calientes. No hay que romper la tradición, pero antes levantemos nuestras copas y brindemos por un nuevo aniversario de estas charlas, por quienes nos siguen cada semana y por una patria más justa y soberana, con la proa puesta definitivamente hacia el crecimiento.