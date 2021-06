Elden Ring se queda la corona de la Summer Game Fest

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Cuando nos enterábamos de quienes estaban detras de Elden Ring no lo podíamos creer. Hidetaka Miyazaki es la mente detrás de la saga Dark Souls, y George R.R Martin es quien le dio vida a la saga Canción de Hielo y Fuego, mejor conocida por su adaptación a la pantalla chica como Game Of Thrones. No vamos a decir nada mas hasta que vean el tráiler y entiendan la magnitud de este trabajo por ustedes mismos.

En el tráiler podemos apreciar algunos de los personajes y habilidades que nos acompañaran en esta épica aventura, así como un primer vistazo al sistema de combate. Como punto a destacar creemos que la ambientación esta tan bien lograda que valió la pena toda la espera.

Bandai Namco finalmente puso luz sobre este proyecto que ya tenia dos años de ser anunciado, y confirmo su fecha de lanzamiento para el 22 de Enero del 2022. Las plataformas en las que estará disponible serán PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.