La NBA sigue en el entorno de Caio Pacheco y de Bahía Basket

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

En las últimas horas una reconocida agencia de atletas de alto rendimiento presentó en sus redes sociales al base Caio Pacheco.

La agencia Beyond Athlete Management presentó al actual jugador de Bahía Basket ponderando sus virtudes como base/escolta y también sus números en la última temporada de la Liga Nacional.

Recordemos que Caio se mantuvo como máximo goleador durante buena parte de la temporada pasada y también lo fue en la 2019-20 que finalizó de manera abrupta por la pandemia de coronavirus. También hizo punta en otros rubros como “asistencias” y “eficiencia”.

Por su salida del equipo bahiense para jugar como recambio temporal en UCAM Murcia (España) mermó sus partidos totales jugados (32) y en consecuencia toda su estadística.

Finalizó la 2020-21 como el base con mejor promedio de asistencias en la Liga Nacional (5,1 pases gol por partido), 5º entre los máximos goleadores (16,8) y 8º entre los jugadores más eficientes (18,8). En contrapartida, fue el mayor promedio de pérdidas por partido (3,3).

Caio, con la selección de Brasil, a la que volvió a convocarlo Alexandar Pretovic.

Dos semanas atrás fue incluido en la preselección mayor de Brasil que comenzará a trabajar para el Preolímpico de Split (Croacia), del 29 de junio al 4 de julio y clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio (una plaza).

Al margen de la fría estadística, la agencia “presentó” a su nueva incorporación porque pone todas sus fichas para el draft 2021, que se realizará el próximo jueves 29 de julio en el Braclays Center de Brooklyn.

“(Cuenta) Con un ritmo poético en su juego, su estilo es elegante y efectivo, fiel a sus raíces brasileñas”, definió Beyond AM.

Además de difundir información sobre el progreso de Caio (su paso fugaz paso por la liga ACB de España y las convocatorias fijas a seleccionados de Brasil), lo más interesante son las referencias con las que lo asocian a la NBA.

We are excited to welcome @CaioPacheco09 to the BEYOND family!



Born in Brazil, the 22-year old is next in a long line of South American guards to make the jump to the NBA. 6’3” with a poetic rhythm to his play, his style is stylish and effective, true to his Brazilian roots. pic.twitter.com/ukRgRabqv5