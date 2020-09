“Hoy tengo mucha expectativa, es un sueño de chico”, dijo Caio Pacheco

La cuenta regresiva continúa. Los playoffs de la NBA avanzan en la burbuja de Orlando, al tiempo que las negociaciones para la 2020-21 subyacen, de cara al draft.

Mientras tanto el base Caio Pacheco volvió a demostrar su ilusión frente a la elección de prospectos de la liga estadounidense, prevista para el próximo 16 de octubre.

“Trato de estar lo más preparado posible para agarrar oportunidades. No necesariamente en la NBA o en la selección. Trato de seguir mejorando cada día, aunque suene cliché”, dijo el jugador de Bahía Basket en diálogo a distancia con periodistas brasileños.

Pacheco continúa entrenando en San Pablo, a la espera de novedades. Este lunes, ante una consulta de “La Nueva.”, su agente no informó que el jugador vaya a retirar su elegibilidad, que para jugadores no estadounidenses habrá plazo hasta el 6 de octubre. Por lo que se deduce que la iniciativa sigue en pie.

La nota con Caio pasó por varios temas. Uno de ellos, cómo y cuándo tomó la decisión de presentarse en la elección.

“Fue una decisión que tomé al final de la temporada. Venía con buenos números pero lamentablemente la temporada no terminó. Cuando me volví a Brasil, lo conversé con mi familia, con mi agente. Consideramos que era el momento. Hoy tengo mucha expectativa, un sueño de chico”, afirmó.

Admitió que a pesar del crecimiento -fue máximo goleador y asistidor en la Liga Nacional- necesita seguir en evolución.

“Sobre todo en la contextura física para poder desempeñarme frente a jugadores cada vez más grandes de talla y físico. También mejorar mi juego perimetral ya que así es como se está jugando el basquet. Hoy es más productivo tirar de tres que de media distancia. Muchas bandejas y mucho tiro de 3. Es lo que se ve en la NBA”, agregó.

Recordó, también, cómo tuvo que propiciar un cambio de mentalidad cuando llegó a Bahía Basket en 2018.

“Argentina fue algo muy diferente para mí. Allí hice el click que buscaba en mi carrera, de madurar tanto mentalmente como en mi juego. Y tuve la fortuna de llegar a un club muy especial. Bahía es muy importante porque me dio la oportunidad de crecer jugando, no crecer entrenando. Pusieron mucho crédito en mí. Me dieron una green card, un pase libre para jugar y ser creativo”, concluyó.

Recordemos que por la situación que se vive en el mundo con la pandemia de coronavirus el draft pasó del plan inicial en el Barklays Center de Brooklyn a los estudios de ESPN en Bristol (Connecticut), donde el sorteo se llevará a cabo de manera virtual.