Ser el máximo goleador y asistidor de la Liga Nacional, a los 21 años

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Llegó a Bahía Basket con 18 años y hoy, con 21 cumplidos, es el máximo goleador de la Liga Nacional (19,3 por partido), máximo asistidor (6,1 pases gol por juego) y el 5º más eficiente del torneo. ¿Cómo manejar semejante presente?

Cuando a Caio Pacheco le preguntamos si hubo pileta en este domingo bahiense de 40º, dio una respuesta que nos explicó las razones de este boom.

“Traté de descansar. Hice bastante kinesiología para relajar porque ya mañana (por este lunes) volvemos a entrenar. Traté de dedicarme a eso, porque sentí el desgaste físico después del partido. Siempre hago recuperación, pero hoy traté de hacer aún más”, dijo Caio en relación al día después del partido ante San Lorenzo de Almagro.

Estamos ante un jugador más disciplinado. Y eso ya lo pone en ventaja en un torneo con muchos chicos jóvenes y otros experimentados de primera línea.

“Estar en cada detalle es muy importante. Tardé en darme cuenta. Ahora trato de estar en cada descanso, comida, entrenamiento, entrenamiento de video... Lo que sea para tratar de ser mejor. Estudiar mucho, mirar cómo hacen los mejores y por qué lo hacen. Porque si ellos lo hacen que son los mejores, ¿Por qué nosotros que no llegamos a su nivel no lo haríamos?”, se preguntó en diálogo con “La Nueva.”.

“Esos detalles son muy importantes. Podría pensar: `bueno, puedo dejar el descanso o kinesiología para mañana, no pasa nada´. Pero iría perdiendo en el día a día con el otro, que me va ganando poquito a poquito. Cuando te querés acordar, el otro está muy distante. Tal vez no tanto, pero sí un poquito. Y esa pequeña brecha es lo que diferencia a un jugador de otro”, explicó.

¿40? Tranqui...

Bahía le metió 40 puntos al campeón liguero y de América en el primer cuarto. Pero ante la incredulidad de todos, Caio reconoció que no lo sorprendió.

“Sabía que iba a pasar. No obviamente en este partido, pero sí que algún día podíamos tener un buen porcentaje y haríamos cuarenta o más puntos. Ahora sin Drew (Martin), nuestro juego se torna más peligroso en el juego externo. Perdemos mucho en la parte atlética porque Drew nos ayuda mucho en defensa. Ayer (por el sábado) nos costó mucho defenderlos, pero estuvimos ante uno de los equipos físicamente más fuertes de la Liga”, sostuvo Pacheco, quien ante San Lorenzo aportó 27 puntos, su segunda marca más alta (30 a Obras).

“No hicimos un mal partido -agregó-, todo lo contrario. Hablamos del campeón de la Liga. Lo podríamos haber ganado, pero así es el deporte. Ahora debemos analizar por qué no pudimos. La gente tiene que acostumbrarse porque cada vez más estaremos metiendo cien o más puntos. Es lo que queremos. Con los quintetos que venimos jugando, seremos más peligrosos de afuera. Obviamente que 40 puntos en un cuarto es muy bueno, pero creo que vendrán algunos más de estos”, afirmó.

Madurez y sueños

Pacheco dijo que no se marea con esta explosión de estadísticas con las que deslumbra en la Liga.

“Siempre trato de ver los números, más que nada los de los rivales que vamos a enfrentar. Pero durante el partido no pienso en eso, trato de jugar. Las cosas son consecuencia del entrenamiento que hago, los detalles que mencioné. Tuve un crecimiento muy grande desde que llegué a Bahía, tanto como jugador como persona. Y sigo madurando, porque considero que tuve una madurez algo tardía. No tenía la cabeza tan preparada, llegué con 18 años. Tuve la oportunidad de ver a Facu (Corvalán), un jugador con una cabeza muy distinta y sabiendo cuidarse desde chico. Llegó un momento que estaba entrenando y veía a (Luciano) Parodi, a Corvalán, todos en la Liga. Y veía que con mi físico y por cómo me cuidaba, no iba a llegar donde quería. Me empecé a preguntar qué debía hacer para alcanzar mis sueños. Esto es consecuencia de mi trabajo y de Bahía Basket. Mi cabeza cambió mucho. Todavía me sigue no gustando perder, porque ayer (por el sábado) no salí satisfecho. Pero bueno, saco lo mejor del juego y no quedo atado a lo negativo, como antes”, dijo.

Se viene gira clave

Bahía Basket viene sosteniendo su presente en la Liga dentro de los 10 primeros del torneo, aunque la derrota contra San Lorenzo lo dejó por debajo del 50 por ciento de triunfos. Por eso Caio considera clave la gira que se viene ante Hispano, Ferro y Boca.

“Sabemos que está dura la pelea por entrar entre los ocho mejores para los playoffs. Queremos entrar ahí, creemos que podemos estar ahí. Pero debemos demostrarlo. Tenemos que ser constantes y permanecer del 50 por ciento de triunfos para arriba si queremos buscar algo. Ahora volvimos a estar negativos, así que la gira será muy importante. Sabemos que los tres son partidos posibles, pero muy duros. Hispano se puso muy fuerte de local, Ferro juega muy bien en Buenos Aires y Boca puede hacerte muchos puntos o no, nunca se sabe lo que pueda pasar”, analizó.

“Tenemos que ir con la cabeza muy enfocada en los detalles. Como dije, todo lo que sea descanso y comer bien para sacar la mayor cantidad de victorias y volver a casa con el 50 por ciento de triunfos para dar pelea hasta los últimos juegos”, concluyó.