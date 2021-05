Silvina Ocampos: “Me pongo en el lugar del que sufre y ayudo”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Tiene la disciplina de una verdadera luchadora. Es atleta y, por sobre todo, enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos Doctor José Penna, donde ejerce desde julio de 2020, en plena pandemia.

Silvina Ocampos, además de su actividad laboral, dedica 5 horas diarias a entrenar, porque su otra pasión es el atletismo, donde tiene el mérito de ser una de las mejores saltadoras –es tricampeona nacional- de salto triple

Además, como si el tiempo no fuera su aliado, recorre todos los días más de 60 kilómetros desde Punta Alta, su lugar de origen.

“Me recibí en 2019 en el Hospital Penna luego de cursar 3 años; y entré a trabajar en el momento más difícil, en pleno desarrollo del coronavirus”, afirmó la jovencita que el próximo 10 de mayo cumplirá 25 años.

Silvina tiene en su poder la segunda mejor marca histórica del país en la prueba, los 13,30 metros (a 61 centímetros de Andrea Ávila) y a mediados del próximo mes competirá en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.

-¿De dónde sacás tanta fuerza?

-A veces también me lo pregunto (risas). La verdad que hemos tenido un incremento de casos importante y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en el futuro.

“Mi profesión requiere estar atenta y ocupada. Se viven momentos estresantes y para afrontarlos nos hemos dividido por turnos, aunque debo reconocer que estamos casi al cien por ciento de ocupación”.

-¿Y cómo lo llevás?

-No pienso mucho. En el Hospital trabajamos seguros, con todos los protocolos. Nos cuidamos, usamos equipos de protección y el barbijo todo el tiempo. Igual está la incertidumbre, el miedo. Me ayuda el estar vacunada.

-¿De dónde nació tu pasión por esta profesión?

-En mi familia son enfermeros. Mi mamá, Nancy, y mi tía Marisa. El hospital me es familiar desde siempre, de muy chica.

-¿Y ya se proyectaba una futura enfermera?

-No, porque iba a estudiar Biología Marina. Pero como se dicta en el sur no tuve esa posibilidad. Enfermería era otra opción, y hoy pudo afirmar que estoy feliz por la elección. Me adapté rápido, tengo compañeras que me ayudaron un montonazo.

-¿Qué te estimula a no bajar los brazos?

-El agradecimiento de la gente. Cuando un paciente se va de alta y lo agradece, te emocionás. Y el compañerismo que recibo de las enfermeras y médicos. La incertidumbre te varía el estado de ánimo día a día, pero trato de recatar lo positivo de cada acción, me pongo en el lugar del que sufre y quiero ayudar.

"¿Si nace del alma? Puede ser. Mi abuela “Beba” (Belarmina) era enfermera en Viedma, trabajaba en la Escuela de Enfermería, mis raíces están allá. Soy familiera, adoro a mis hermanos (Ariel y Mariela)", dijo.

-¿Cómo incursionaste en el atletismo?

-Por unos vecinos (Sergio y Mauro) muy allegados. Nos invitaron cuando cumplí los 14 años. Empezamos a ir con mi hermano pero él dejó enseguida y yo no pude parar, jajaja”.

"Estoy agradecida a la gente de Punta Alta que siempre estuvo conmigo y con los chicos del club (Luz y Fuerza)".

-¿Te gustaba salto triple?

-Sí, por mis condiciones físicas. Al principio entrenaba para salto en alto y no me gustaba; luego apareció algo más natural. Trabajé en el conocimiento de la prueba, las formas y detalles para mejorar. Me exigí mucho, aunque en 2017 tuve un lesión que me dejó casi 8 meses sin hacer nada. Volví con más conciencia, no sirve exigirte tanto. Me lesioné haciendo sentadilla libre con 110 kilos; hoy soy más perfeccionista.

“Entreno 5 horas y media todos los días, me cuido mucho con las comidas, y el entrenamiento invisible. A nivel sudamericano estoy entre las tres primeras. Poder mejorar la marca y estar cerca del podio es la meta, aunque voy a enfrentar a saltadoras muy fuertes de Brasil y Colombia", puntualizó.