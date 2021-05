Tras el banderazo de Olimpo, Aprevide pidió a los clubes que desalienten las manifestaciones

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) pidió a los clubes de la provincia de Buenos Aires que, en el marco de la segunda ola de coronavirus, desalienten cualquier tipo de manifestación de sus hinchas.



"Las concentraciones de gente no hacen más que agravar la coyuntura. Las imágenes que hemos visto este fin de semana con los banderazos de Olimpo en Bahía Blanca y de Rosario Central (por los respectivos clásicos de sus ciudades ante Villa Mitre y Newell's), no ayudan para nada", expresó el Director Ejecutivo del organismo, Gustavo Gómez, en un comunicado.

La aglomeración de hinchas bahienses también se produjo ayer después de la victoria tricolor, cuando sus hinchas se juntaron a celebrar el triunfo en la sede ubicada en calle Garibaldi.





"Necesitamos la colaboración de todos para salir adelante en el peor momento sanitario de nuestra historia. Les pido responsabilidad a los pocos autorizados por cada club para presenciar los partidos que respeten el distanciamiento, el cumplimiento de protocolos y la buena conducta, que implican no incitar a la violencia ni generar tumultos", reclamó.



La Aprevide informó que viene realizando operativos de seguridad en torno a los partidos que se juegan en la provincia de Buenos Aires, no solo dentro de los estadios sino también en las adyacencias y en espacios públicos que suelen ser utilizados para festejos, como así también en las sedes y concentraciones de cada equipo.



"Es por esto que insistimos permanentemente en pedirle a los directivos la colaboración necesaria para que no se acumulen hinchas en ninguno de esos lugares mencionados", completó Gómez. (Télam).