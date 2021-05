Berni en Bahía: "A mis amigos no me los devuelve nadie, después vemos si podemos tener clases"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sostuvo esta mañana que "estamos en un momento muy complicado; tengo a mi mejor amigo entubado en terapia intensiva y a la mujer muerta, otro amigo tuvo un derrame cerebral y se murió ayer porque no lo pudieron atender" y subrayó que "a mis amigos no me los devuelve nadie, la escuela después vemos si podemos tener clases".

"Es una decisión sanitaria y, en una situación de emergencia, hay que respetarla y apoyarla aunque no estemos de acuerdo. Esto es así. Tenemos la obligación como ciudadanos, más allá de si las medidas nos gusten o no nos gusten, de apoyar", amplió.

Berni arribó a Bahía Blanca con la misión se oficializar la entrega de 61 patrulleros a la Policía y cuando se dirigió al Municipio tuvo un acalorado diálogo con un grupo de padres organizados que piden abogan por la presencialidad en las escuelas.

Desde hoy, la ciudad se encuentra en fase 2 del distanciamiento para hacer frente al avance de la segunda ola de contagios por coronavirus.

"Además de ser médico, llevo un control y estoy involucrado en el seguimiento del virus. Cuando uno lee los informes de contagios en las escuelas, la escuela no contagia. Cuando uno lee los informes del transporte, el transporte no contagia. Cuando uno lee los informes de los bares, los bares no contagian. Cuando uno lee los informes de los gimnasios, los gimnasios no contagian. Lo concreto es que llegamos a tener 30 mil casos y hay días que tenemos 500 muertos. No tenemos camas de terapia intensiva", relató.

"Soy padre y comparto con ustedes lo que significa el colegio —continuó—. Todo lo que aporta yo no lo discuto. Pero tenemos que apoyar las medidas sanitarias porque lo que estamos haciendo es cuidar la salud de todos".

Asimismo, en relación a los nuevos móviles policiales, Berni contó que "a partir de hoy empiezan a hacer los cambios de equipos de radio y el patrullero que esté listo, comienza a salir a la calle".

"El gobernador iba a venir pero hubo un problema climatológico. Los patrulleros los tenemos acá y son una necesidad; a partir de este momento ya está ordenado que salgan a la calle", declaró.

Estaba prevista la visita también del gobernador Axel Kicillof y un acto oficial frente a la Estación Central de Policía, en la avenida Alem 836; aunque a último momento fue suspendida. El mandatario vendría finalmente este jueves.

"Estamos en una emergencia sanitaria, que vemos los que recorremos los hospitales todos los días. No solamente no hay camas en terapia intensiva, no hay lugares en la morgue, se nos mueren 400 pacientes todos los días... Estamos en una situación epidemiológica no en Argentina, en el mundo, y que como tal, más allá de que las medidas son molestas y que todos entendemos que la escuela es irremplazable, porque tenemos hijos, es una emergencia única que probablemente se repita de acá a cien años", siguió.

"Las autoridades no toman medidas para complicarle la vida a la gente, sino pensando en el conjunto y en el bien general", completó Berni.