"Hoy y todos los días las escuelas van a estar abiertas, pero no va a haber clases presenciales"

Claudio Martini, titular de la 22º Región Educativa, contó esta mañana que "hoy y todos los días las escuelas van a estar abiertas, no va a haber escuelas cerradas en Bahía, pero la presencialidad no está permitida".

"Hoy es un día muy particular, hay familias que no llegaron a tomar conocimiento sobre la medida. Al llegar a las escuelas, las familias serán recibidas por los equipos directivos, quienes les explicarán que no va a haber clases presenciales al menos hasta el 21 de mayo y que se tienen que volver. No va a haber dictado presencial de clases", amplió.

La decisión está enmarcada en el retroceso de la ciudad a fase 2 del distanciamiento por el avance de la segunda ola de coronavirus.

En diálogo con Panorama, por LU2, el inspector regional contó que "fue un domingo muy difícil; entendemos claramente lo que implica la presencialidad, pero la situación sanitaria que hoy atraviesa Bahía Blanca tiene que primar porque es muy compleja".

"La comunicación se hizo anoche, a las 22, porque durante el fin de semana se sucedieron un montón de reuniones para definir distintos detalles —continuó—. Nos habría gustado hacerla antes, pero no pudimos".

Martini sostuvo que tendrán que definir "en las próximas horas cómo van a trabajar alumnos, docentes y directivos para dar continuidad a la actividad pedagógica".

"Durante la jornada de hoy vamos a contemplar situaciones especiales puntuales, porque entendemos que los papás y mamás deberán acomodar sus horarios. Algunos chicos podrán quedarse en la escuela, pero ratifico que desde hoy no habrá clases presenciales en Bahía Blanca", completó.

Por su parte, su par pero en la gestión privada, Luis Soifer, indicó que "este tema está generando mucha sensibilidad, pero apelamos a la responsabilidad de todos, cada uno desde el lugar que ocupan, en esta situación tan crítica para todos en materia sanitaria".

"Vamos a hacer un relevamiento en las escuelas privadas durante el curso de la mañana de hoy, pero los decretos nacionales y provinciales son claros respecto de la suspensión de las clases presenciales", afirmó.

En ese sentido, y ante la comunicación de algunos establecimientos que sostuvieron la idea de dictar clases como viene sucediendo en las últimas semanas, Soifer respondió: "No podemos decir que no haya acatamiento, sino que las escuelas se están acomodando a esta nueva circunstancia".