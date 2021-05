"A veces hay que ser más racional; se vio poca generosidad", dijo Gallardo tras la clasificación de River

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, afirmó ayer que su equipo llegó "con lo justo a la orilla", en referencia a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, que dependió del empate entre Junior y Santa Fe luego de la derrota 3-1 de anoche ante Fluminense de Brasil en el Monumental.



"Uno no puede obviar dónde estuvimos, en qué condiciones. No tiene que ser muy exhaustivo. Estuviste desarrollándote con una situación anormal. Ahí es donde tenemos que ser generosos en el análisis de acuerdo a lo que vivimos y a cómo salimos de situaciones difíciles. Llegamos con lo justo a la orilla. A recuperar energías y prepararnos para lo que viene mientras el virus nos siga acechando", dijo Gallardo en conferencia de prensa.



"Más allá del análisis futbolístico, de identificarnos con una idea, por momentos costó y por momentos pudo fluir. Es difícil hacer el análisis de costo-beneficio. Esperamos tener mejoras en todo sentido, más saludable para todos", agregó el "Muñeco".



Gallardo aseguró que fue "muy difícil" la gestión del equipo durante las últimas semanas con el brote de coronavirus en el plantel.



"Fueron semanas muy duras, con partido decisivos. Genera más estrés. Ante situaciones adversas, salimos adelante. Con mucha dificultad. Llegamos con lo justo al partido de hoy (por ayer). Se vio un equipo diezmado. Así y todo hicieron el esfuerzo, es para destacarlo", aseguró Gallardo.



"Lo que nos perjudicó fue el virus, claramente. Nos atacó muy fuerte en etapa de definición. Después, veníamos de hacer un gran esfuerzo con lo que mostró el equipo en una adversidad tremenda. Eso nos alimentó muchísimo, pero veníamos muy desgastados. Recuperamos jugadores al límite, con jugadores que se levantaron hace 24 horas de la cama, sin entrenamiento, pero dando lo mejor", indicó el DT de River.



Por último, dejó el siguiente mensaje: "Nos golpeó este maldito virus, que acecha al mundo. Tenemos que dar la cara y dar lo mejor en un deporte con mucho en juego".



"A veces hay que ser más racional, no a cualquier precio. Se vio poca generosidad. No fue muy solidario, competimos hasta acá y esperamos descansar para volver a entrenar el 16 de junio para lo que viene. Que sea con más salud", concluyó.