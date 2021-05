En imágenes: otra noche de controles en Bahía por el confinamiento estricto

Con controles y poca circulación se vive otra noche de confinamiento estricto en Bahía Blanca, en el marco de las medidas tomadas por el gobierno nacional para mitigar la segunda ola de contagios de COVID-19.

Las nuevas restricciones que rigen desde el pasado sábado tendrán vigencia hasta el domingo 30 del corriente.

Estas medidas establecen que entre las 6 y las 18 solo se podrá circular en las cercanías del domicilio por razones esenciales o especialmente autorizadas y que se restringe la circulación entre las 18 y las 6, salvo personal esencial.

En ese sentido, el Municipio aclaró cuáles son los rubros esenciales habilitados para continuar con sus actividades:

*Supermercados mayoristas y minoristas de proximidad.

*Farmacias.

*Ferreterías.

*Veterinarias.

*Provisión de garrafas.

*Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza.

*Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Aquellos comercios que no encuadren en las mencionadas categorías, no podrán abrir sus puertas al público y sus empleados no estarán habilitados a circular. Podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.

Tras el primer fin de semana del año en confinamiento estricto, en nuestra ciudad "no se detectaron fiestas pero hubo 60 intimaciones a comercios" y desde el Municipio señalaron que "en líneas generales el comportamiento fue bueno; hay un gran aporte de la sociedad, una alta adhesión a la medida, y esperemos que eso se vea reflejado en una reducción de contagios".