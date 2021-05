"La policía no colabora demasiado en los controles", dijo el secretario municipal de Salud

El secretario de Salud municipal, Pablo Acrogliano, habló esta mañana sobre el retroceso de Bahía Blanca a fase 2, la situación sanitaria en la ciudad y los problemas con los controles, dado que "la policía no colabora demasiado".

"Recién ha pasado una semana, si hubo cambios significativos se van a ver dentro de una semana más", sostuvo Acrogliano en diálogo con CNN Radio Bahía Blanca.

Y agregó que, "no obstante, hay algunas variaciones que tienen más que ver con la evolución del rebrote pero tenemos que esperar una semana más para ver si podemos seguir bajando un poco la cantidad de casos".

El secretario de Salud reconoció que en la práctica "cuesta mucho implementar las medidas que se toman y cuesta mucho la adherencia de la gente, que tiene que ver con todo este tiempo que estamos en pandemia. Nos dedicamos más a contar camas que a educar a la gente y a educarnos en el tema de convivir con un virus que vino para quedarse".

"No hay que ser exitista ni derrotista, pero estamos con un porcentaje alto de ocupación de camas. No importa si es 70, 80, 90 o 100 %; es alto. Estamos con las terapias intensivas con una edad promedio de internación que ha bajado, con un 60 % de mortalidad, con lo cual la situación es grave, con camas o sin camas", remarcó Acrogliano.

Señaló también que "la pandemia nos enseñó que se mueve por oleadas, por brotes, y este último brote ha sido muy alto. Tenemos aún muchos casos activos y esto le da la complejidad a la situación; si bien se dice que de esos activos el 5 % va al hospital, el resto está circulando en la calle o está en la casa. De ahí, la importancia de la responsabilidad".

"Uno no puede poner un policía al lado de cada vecino, y dicho sea de paso, la policía no colabora demasiado en los controles, entonces no nos queda otra que apelar a la responsabilidad ciudadana y al compromiso que tenemos todos con el querer vivir mejor y estar bien. A eso sumale la situación económica, la situación de los chicos que están en la casa y no pueden ir al colegio; son situaciones muy complejas", cerró.

Al respecto, la semana pasada el gobernador Axel Kicillof dijo en su visita a Bahía Blanca que "todo lo que tiene que ver con negocios y actividades habilitadas es de control municipal; las multas son claramente municipales".

De todas formas, aclaró que "eso no quiere decir que la policía provincial no pueda asistir, pero nunca un policía entra a un negocio a ver qué permiso tiene porque no es su función. Sí lo hemos hecho con respecto a la circulación, con los agentes de calle, pero la policía al mismo tiempo tiene que dedicarse a combatir el delito".