Kicillof: "Sé lo que es la virtualidad y el costo psicológico, pero del otro lado tenemos muertos"

En su visita a Bahía Blanca, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló sobre la suspensión de las clases presenciales y sostuvo que "nuestra idea es cuidar a la gente, no complicarle ni molestarle la vida a nadie".

Reconoció que "suspender la presencialidad en las escuelas hay que evitarlo de todas las maneras posibles, pero es una forma clara para bajar la circulación".

"Lo aplicaron todos: Alemania, España, Italia, Uruguay, Chile. No es sólo lo que ocurre dentro del aula. Bajar la circulación es algo que dijeron los epidemiólogos en todo el mundo e implica en algunos casos suspender la presencialidad. Me duele, que quede claro", amplió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a Bahía con la misión de oficializar la entrega de 72 patrulleros para la ciudad y la zona y para anunciar las realización de nuevas obras hídricas. Luego recibió a La Nueva. y habló de varios temas.

"La recomendación es 'quedate en tu casa' y eso abarca a todas las actividades. Ninguna en sí es el foco primero y único de contagio, pero bajar la circulación y bajar la obligación de tener que salir es algo que necesitábamos hacer rápidamente", subrayó.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, Kicillof contó que "el presidente lo resolvió a través de un decreto que afecta a la provincia de Buenos Aires y obviamente nosotros lo aceptamos porque es ley. Lo que logramos es muy bueno, porque estabilizamos la suba de contagios aunque las camas de terapia siguen llenándose porque entran casos anteriores".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En otro segmento de la extensa entrevista, el gobernador manifestó que "todo lo que tiene que ver con negocios y actividades habilitadas es de control municipal; las multas son claramente municipales".

"Eso no quiere decir que la policía provincial no pueda asistir, pero nunca un policía entra a un negocio a ver qué permiso tiene porque no es su función. Sí lo hemos hecho con respecto a la circulación, con los agentes de calle, pero la policía al mismo tiempo tiene que dedicarse a combatir el delito", señaló.

"A uno le gustaría que no exista el virus —continuó—, estaríamos haciendo un montón de cosas que no podemos hacer. Pero existe, negarlo solo lleva a más muertes", remarcó.

Volviendo al tema crucial de las clases presenciales, prohibidas en Bahía Blanca mientras dura la fase 2 del distanciamiento por el avance de la segunda ola de coronavirus, Kicillof dijo que "lo que hacemos es lo que hizo todo el planeta y está claro que baja la circulación".

"Ahora, si me preguntás si me gusta, si está bueno, si no me importa… Todo lo contrario. Soy papá, sé lo que es la virtualidad o la distancia y lo que significa el costo psicológico en los chicos. Pero de un lado tenemos eso y del otro, muertos, y gente joven", contestó.

"Soy gobernador, economista, papá… No soy epidemiólogo. Entonces, para decidir consulto a los que saben. Tenemos en la Provincia un cuerpo de especialistas de lo más prestigioso del país y de la región. Hoy, se nos están llenando las terapias intensivas. La prioridad es esa y tiene un costo", completó.