Se viene el final de la tercera temporada de FMS Argentina

Los principales raperos del país participarán de la final de la FMS Argentina que se hará el sábado 17 de abril y se transmitirá por el canal de YouTube de Urban Roosters, con varias opciones abiertas tanto en lo más alto como en lo más bajo de la tabla.

Una de las rarezas de esta temporada 2020/21 es que, por la pandemia de coronavirus, los freestylers tienen que enfrentarse en un lugar vacío, sin uno de los factores más importantes de la ecuación: el público. Igualmente pudieron dar batallas de calidad y eso se vio reflejado en los números de streaming, que siguen ubicando a la versión argentina de la FMS entre lo más popular de la disciplina.

Los cinco enfrentamientos de la jornada final serán: Stuart vs. Dtoke; Papo vs. Cacha; Mecha vs. Sub, Nacho vs. Klan y MKS vs. Wolf.

Tres son los MC’s que llegan con chances matemáticas de llevarse el título en la última jornada: el santafesino Stuart, el marplatense Papo y el cordobés Mecha.

El freestyler oriundo de Coronda tiene 18 puntos y depende de sí mismo para llevarse la copa. Si no quiere especular con ningún resultado, deberá ganar de manera directa ante la leyenda argentina, Dtoke.

Por su parte Papo, con 17, está obligado a ganar su enfrentamiento contra Cacha, en un duelo con mucha historia en la FMS.

Mecha, con 15, se medirá contra el ya descendido Sub y, para soñar con el campeonato, deberá ganar directo y esperar que Stuart y Papo no sumen en sus batallas. Dificil, pero no imposible. El cordobés viene de obtener 4 MVP’s consecutivos y es el que mayor puntaje tiene en puntos totales de batalla (PTB).

Un duelo que no pasará desapercibido será el de Klan vs. Nacho. Ninguno de los dos tiene chances de campeonar, ni de descender. Sin embargo, hay un cupo en juego para clasificar a la FMS Internacional.

Finalmente, con el descenso de Sub ya confirmado, solo resta conocer al último descendido de esta temporada. Este lugar lo podrían ocupar Cacha, Wolf o Dtoke.

La primera temporada, realizada en 2018, la ganó Wos, quien se retiró de las competencias de freestyle para dedicarse a hacer canciones. Lo mismo pasó con Trueno en 2019. (Télam y La Nueva.)