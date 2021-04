Villa Mitre, con cambios de horarios y sedes para lo que vendrá

El miércoles próximo se producirá el regreso de Villa Mitre a la Liga Argentina de básquetbol, torneo que en las últimas semanas se estuvo disputando de manera dispar por casos de coronavirus en diferentes equipos.

Ese día Los Guerreros enfrentarán a Rivadavia de Mendoza desde las 16.30 y en Carmen de Patagones, en un cambio de sedes y horarios informados en las últimas horas por Deportivo Viedma, uno de los clubes organizadores junto con Atenas (Patagones).

En un fixture previo elaborado por la Asociación de Clubes, al tricolor le tocaba la mayoría de los encuentros a las 19 y en los escenarios tanto de Deportivo Viedma como de Atenas. Ahora jugará la mayoría en Patagones y sólo el último en Viedma y en horario central, frente al local.

Villa Mitre viajará a Patagones el mismo día del primer partido, a las 7 aproximadamente.

Los Guerreros jugaron por última vez en la subsede Lanús durante la semana del 5 al 9 de este mes. Un día después, el sábado 10 y cuando debían disputar el tercero de los cuatro partidos previstos, se conocieron cuatro positivos y dos sospechosos en el plantel bahiense.

Los jugadores que sufrieron el virus, cuyas identidades no fueron informadas por la institución, ya se encuentran recuperados. De todos modos previo al viaje habrá nuevos hisopados.

Al margen de los partidos que afrontará la semana próxima, le quedan pendientes de la etapa previa los juegos ante Parque Sur y Atenas (Patagones). Los dos primeros en Lanús fueron triunfos.

El siguiente es el calendario de la próxima subsede:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Miércoles 28 de abril

14:00 – Del Progreso vs. Gimnasia LP (en Viedma)

16:30 – Villa Mitre vs Rivadavia (en Patagones)

19:00 – Deportivo Viedma vs Racing Ch. (en Viedma)

21:30 – Atenas vs Lanús (en Patagones)

Jueves 29 de abril

14:00 – Racing Ch. vs Villa Mitre (en Patagones)

16:30 – Rivadavia vs Del Progreso (en Viedma)

19:00 – Gimnasia LP vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Lanús vs Deportivo Viedma (en Viedma)

Sábado 1 de mayo

14:00 – Del Progreso vs. Racing Ch. (en Viedma)

16:30 – Villa Mitre vs Lanús (en Patagones)

19:00 – Deportivo Viedma vs Gimnasia LP (en Viedma)

21:30 – Atenas vs Rivadavia (en Patagones)

Domingo 2 de mayo

14:00 – Gimnasia LP vs Villa Mitre (en Patagones)

16:30 – Lanús vs Del Progreso (en Viedma)

19:00 – Racing Ch. vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Rivadavia vs Deportivo Viedma (en Viedma)

Martes 4 de mayo

11:00 – Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19:00 – Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21:30 – Deportivo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)